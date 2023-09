ʻO ka Hubble mau: Wehewehe i ka Laki Hoʻonui o ke Ao

I ka ʻimi ʻana e hoʻomaopopo i ka ulu ʻana a me ka hopena o ke ao holoʻokoʻa, hilinaʻi nā ʻepekema i ka Hubble mau, e ana i ka nui o ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, aia kahi ʻokoʻa mau i kapa ʻia ʻo "Hubble Tension" ma waena o nā waiwai i ana ʻia o ka mea mau a me nā mea i wānana ʻia e ka manaʻo big bang.

No ka loaʻa ʻana o ka ʻike maʻalahi o kēia ʻano pilikia, ua huli ka poʻe astronomers i ka NASA's James Webb Space Telescope. Ua hoʻohana ka Mea Laureate Nobel ʻo Adam Riess a me kāna mau hoa mai ke Kulanui ʻo Johns Hopkins a me ka Space Telescope Science Institute i nā ʻike a Webb e hoʻomaʻemaʻe i ka pololei o nā ana kūloko o ka Hubble mau.

ʻO kekahi o nā mea hana mua i hoʻohana ʻia i kēia mau ana ʻo ke aʻo ʻana i nā ʻano ʻokoʻa Cepheid, ʻo ia nā hōkū pulsating e lawelawe nei ma ke ʻano he hōʻailona mamao hilinaʻi. He nani loa nā Cepheids a loaʻa i nā loli nui e pili ana i ko lākou luminosic intrinsic. Ma ka nānā ʻana i ka ʻōlinolino a me ka ʻulaʻula o Cepheids ma nā ʻanuʻu mamao, hiki i nā astronomers ke hoʻoholo i ka nui o ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa.

Eia nō naʻe, ʻo ka mānoanoa o nā hōkū ma nā galaxes mai ko mākou hiʻohiʻona e paʻakikī pinepine i kēia mau ʻike. ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka Hubble Space Telescope i ka makahiki 1990 i paʻa i ke ala no ka hoʻonā maikaʻi ʻana o Cepheids, no ka mea hiki iā ia ke ʻike i nā ʻano like ʻole i loko o nā galaxies ma kahi o hoʻokahi haneli miliona mau makahiki māmā.

Eia nō naʻe, ʻo ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili i ka ʻāpana kokoke-infrared o ka spectrum he mea koʻikoʻi ia no ka distortion i hoʻokumu ʻia e ka lepo. ʻO kēia kahi o ka James Webb Space Telescope i ʻoi aku ka maikaʻi. Hiki i ka ʻike infrared Webb ke hoʻokaʻawale pololei i ke kukui Cepheid mai nā hōkū a puni, e hōʻemi ana i ka hui ʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ana.

Ma kā lākou noiʻi ʻana, ua hōʻiliʻili ʻo Riess a me kāna hui i nā ʻike o Cepheids ma nā ʻanuʻu like ʻole ma ke alapiʻi mamao kosmic me Webb. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka ʻālohilohi maoli o Cepheids i nā galaxies me nā mamao i ʻike ʻia, a laila hiki iā lākou ke hoʻohana i nā supernovae i kēlā mau galaxies e hoʻonui hou i nā kukui maoli. Hāʻawi kēia mau ana hoʻomaʻemaʻe i ka hoʻoholo pololei ʻana o ka Hubble mau.

He mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i ka Hubble mau i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa a me kona hopena hope loa. He kuleana koʻikoʻi ko Webb i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ko mākou ʻike i kēia ʻāpana kumu a me ka wehe ʻana i ka Hubble Tension.

