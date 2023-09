Hoʻolaha ʻo Apple i ka loaʻa ʻana o ka watchOS 10 me nā hiʻohiʻona hoihoi

I ka wā o ka hanana hoʻolaha iPhone 15 o Apple, ua hōʻike ka hui e loaʻa ʻia ka watchOS 10 i manaʻo nui ʻia i ka lā 18 Kepakemapa.

ʻO kekahi o nā loli koʻikoʻi i ka watchOS 10 ʻo ka neʻe ʻana mai ka nānā ʻana i nā polokalamu pilikino i ka hoʻohana ʻana i nā widget ma kēlā me kēia maka wati. ʻO ka hoʻohuli wale ʻana i ka Digital Crown e hāʻawi i nā mea hoʻohana i ke komo wikiwiki ʻana i nā hiʻohiʻona like ʻole e like me nā timers, mele, a i ʻole kahi hanana podcast e kahe ʻia nei.

Me he mea lā ua noʻonoʻo ʻo Apple i ka huikau o nā mea hoʻohana he nui me ka multitasking ma ka watchOS. Ma ka hoʻonohonoho hou ʻana i ka paepae i nā hana maʻalahi, ma mua o ka hoʻohuli ʻana i nā pale app he nui, ʻoi aku ka ʻike o ka mea hoʻohana. Ua ʻike paha ʻo Apple i ka kaulana o ka maka wati Siri, nāna i hāʻawi i kahi ʻano like o nā widget, a ua hoʻoholo e hoʻohana i kēia manaʻo.

Ma kahi o nā maka wati hou, ʻo Palette a me Woodstock a me Snoopy, hele mai ka watchOS 10 me nā mea hoʻonui ʻē aʻe. Hāʻawi ka Activity app i nā mea hoʻohana e hoʻohui i nā pōkole kihi, e hāʻawi ana i ka maʻalahi. Eia kekahi, hoʻopaʻa maʻalahi ka app Compass i ka wahi o ka pili kelepona hope loa, e hōʻoia ana e hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻihoʻi maʻalahi e hana i kahi kelepona pilikia inā pono.

Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo e pili wale ana ka watchOS 10 me Apple Watch Series 4 a i ʻole nā ​​​​models hope aʻe a koi ʻia kahi iPhone XS e holo ana i ka iOS 17.

Me ka hoʻokuʻu ʻana o ka watchOS 10, hiki i nā mea hoʻohana Apple Watch ke nānā i mua i kahi ʻike maʻalahi a me ka ikaika. E noho hou me nā nūhou āpau mai ka hanana 'Wonderlust' o Apple ma aneʻi.

Nā wehewehena:

- watchOS: ʻO ka ʻōnaehana hana i hoʻomohala ʻia e Apple no kāna Apple Watch.

- Nānā: He hiʻohiʻona ma ka Apple Watch mua i hiki i nā mea hoʻohana ke nānā i ka ʻike koʻikoʻi mai nā polokalamu me ka ʻole e wehe iā lākou.

- Nā Widget: Nā noi liʻiliʻi a paʻakikī e hāʻawi i ka ʻike kikoʻī a i ʻole ka hana ma ka pale o ka mea hoʻohana.

Sources:

- Apple (hoʻolaha kūhelu)