Ua ʻulaʻula paha ʻo Walmart?

Ma kahi hōʻike kamahaʻo, ua ʻike ʻia ʻo Walmart i hui pū ʻia me ka kala ʻulaʻula. ʻOiai ua ʻike nui ʻia ka ʻoihana no kāna logo polū polū, me he mea lā ua hōʻailona ʻia kona mau lā mua e kahi hue ʻokoʻa. Ua hoʻāla kēia ʻike i ka ʻimi i waena o ka poʻe hoihoi Walmart a hāpai i nā nīnau e pili ana i ka mōʻaukala branding o ka hui.

Wahi a nā moʻolelo mōʻaukala, ua hōʻike ʻia ka hōʻailona mua o Walmart i kahi momona ʻulaʻula wiwo ʻole. ʻO ke koho ʻana i ka ʻulaʻula i hoʻopili ʻia e kona hui pū ʻana me ka ikaika, ka makemake, a me ka hauʻoli. Eia naʻe, i ka ulu ʻana a me ka hoʻonui ʻana o ka ʻoihana, ua loaʻa iā ia kahi kaʻina hana rebranding i alakaʻi ʻia i ka lawe ʻia ʻana o ka logo polū i ʻike ʻia i kēia manawa.

NPP:

Nīnau: I ka manawa hea i hoʻololi ai ʻo Walmart i kāna hōʻailona mai ka ʻulaʻula a i ka uliuli?

A: ʻO ka hoʻololi ʻana mai ka hōʻailona ʻulaʻula i ka hōʻailona uliuli i 1981.

Nīnau: No ke aha i hoʻololi ai ʻo Walmart i kāna hōʻailona?

A: ʻO ka hoʻoholo e hoʻololi i ka hōʻailona he ʻāpana ia o ka hoʻoikaika hou ʻana i ka hōʻailona hou i manaʻo ʻia e hoʻololi i ke kiʻi o ka hui a hoʻohālikelike iā ia me kāna mau kumu waiwai.

Nīnau: He mea koʻikoʻi paha ka waihoʻoluʻu polū ma ka hōʻailona o Walmart?

A: Pili pinepine ʻia ʻo Blue me ka hilinaʻi, ka hilinaʻi, a me ke kūpaʻa, ʻo ia nā ʻano maikaʻi a Walmart i ʻimi ai e hōʻike ma o kāna logo hou.

Nīnau: Aia kekahi koena o ka hōʻailona ʻulaʻula ma ka hōʻailona ʻana o Walmart i kēia manawa?

A: ʻOiai ua loli ka logo ponoʻī, hoʻokomo pū ʻo Walmart i nā mea ʻulaʻula i loko o kāna mau hale kūʻai a me nā hoʻolaha. Hoʻohana ka hui i nā leo ʻulaʻula e hana i ke ʻano o ka wikiwiki a huki i ka manaʻo i nā makana kūikawā a i ʻole nā ​​hoʻolaha.

Ke hoʻomau nei ʻo Walmart i ka hoʻomalu ʻana i ka ʻāina kūʻai, he mea hoihoi ia e wehe i nā ʻano ʻike liʻiliʻi o kona mōʻaukala. ʻO ka hōʻike ʻana i hui pū ʻia ka hui me ka ʻulaʻula ʻulaʻula e hoʻohui i kahi papa hoihoi i kāna moʻolelo branding. ʻOiai ua like ka inoa polū me Walmart, he mea hoʻomanaʻo ia ʻoiai ʻo nā hōʻailona kaulana loa i hoʻololi ʻia i ko lākou ala i ka holomua.