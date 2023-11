Warhammer 40,000: Space Marine II: He Era Hou o ke Kaua Galactic

He ʻumi makahiki i hala aku nei mai ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o Warhammer 40,000: Space Marine, he pāʻani i hoʻopio i nā mea pāʻani me kāna hoʻolaha ikaika a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā kaua lehulehu. Ua hāʻawi lōʻihi ka poʻe Fans i ka manaʻolana o kahi hopena, akā i kēia manawa, i ka makahiki 2023, ʻo ka mea i manaʻo nui ʻia ʻo Warhammer 40,000: Space Marine II ma Xbox Series X|S aia ma ka lewa. I kēia manawa, lawe ka mea hoʻomohala ʻo Saber Interactive a me ka mea hoʻopuka Focus Entertainment i ka franchise aloha i kahi kiʻekiʻe.

Warhammer 40,000: ʻO Space Marine II ke kolu o ka poʻe pana pana e hoʻoheheʻe i nā mea pāʻani i kahi huakaʻi galactic hoihoi. Ua hoʻi ʻo Kāpena Titus a me kāna Space Marines i mua, i hoʻopuka ʻia e ka mea akamai ʻo Clive Standen. I ka hoʻouna ʻana o ka Emperor i ka Space Marines kūpaʻa e hakakā i nā pūʻali o Tyranids, pono nā mea pāʻani e hoʻokuʻu i Gehena me nā mea kaua weliweli a me nā mana kūikawā.

ʻO kahi ʻokoʻa koʻikoʻi ʻo Warhammer 40,000: Space Marine II ʻaʻole i loko o ka lima o Relic Entertainment. Ma kahi, ʻo Saber Interactive, ka hale hoʻokipa kaulana ma hope o ke Kaua Honua Z a me Evil Dead: The Game, ua lawe i ka reins. ʻIke ʻia no kā lākou ʻenehana Swarm Engine hoihoi, e hiki ai i nā ʻenemi he nui ma ka pale i ka manawa like, hoʻohiki ʻo Saber Interactive e hoʻopuka i nā kaua epic ma kahi ʻano like ʻole.

He aha ka mea e hoʻokaʻawale ai iā Warhammer 40,000: Space Marine II mai kona mua?

Ke kūkulu ʻana ma ke kahua i hoʻokumu ʻia e ka pāʻani mua, ua hoʻolauna ʻo Saber Interactive i nā Tyranids ma ke ʻano he ʻenemi nui ma Space Marine II. ʻO ka simulator hoʻohālikelike kū hoʻokahi, i kapa ʻia ʻo Swarm Engine, hoʻopiha piha i ke ʻano hive-like o nā Tyranids, e hopena ana i nā kaʻina pāʻani hoihoi a paʻakikī.

Ma Space Marine II, ua kokoke ka moʻolelo i hoʻokahi haneli ma hope o nā hanana o ka pāʻani mua. Ua hoʻololi nui ʻia ke ao holoʻokoʻa, me ka luku ʻana i ka honua pā kaua o Cadia a me ka puka ʻana mai o ka Primaris, kahi ʻano ikaika o Space Marines i alakaʻi ʻia e ka Primarch o nā Ultramarines i hoʻāla ʻia, ʻo Roboute Guilliman. Ua hoʻi hou ʻo Kāpena Titus i kahi galaxy i loko o ka haunaele, e hoʻololi i kēia pōʻaiapili hou i kona hakakā ʻana e hoʻopakele i ke kanaka.

ʻO ka pāʻani papa papa o Warhammer 40,000, ua ulu aʻe i nā makahiki. ʻOiai he mea paʻakikī ke kaʻina hana hoʻomohala e hoʻomau i ka hoʻokomo mau ʻana o nā hiʻohiʻona hou a me nā ʻāpana, ʻo Warhammer 40,000: Space Marine II ka manaʻo e hoʻokomo i ka mea hiki i loko o kona mau palena. Hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo e hālāwai me nā Ultramarines a me Tyranids wale nō akā me nā pūʻali Imperial a me kahi noho nui o Adeptus Mechanicus. Eia naʻe, pono lākou e makaʻala i nā pūʻali Tzeenchian e hoʻopili i ke kaua no ka Ultramarines.

FAQs

1. ʻO wai ka mea hoʻomohala a hoʻopuka o Warhammer 40,000: Space Marine II?

Warhammer 40,000: Hoʻokumu ʻia ʻo Space Marine II e Saber Interactive a paʻi ʻia e Focus Entertainment.

2. He aha ka ʻenemi nui ma Space Marine II?

ʻO ka pūʻali ʻenemi nui ma Space Marine II ʻo nā Tyranids, i ʻike ʻia no kā lākou ʻano hive-like.

3. Pehea i loli ai ka pāʻani ma Space Marine II?

Kūkulu ʻia ʻo Space Marine II ma luna o nā mechanics kūleʻa o kāna mea ma mua i ka wā e hoʻolauna ana i nā hiʻohiʻona hou e hoʻonui ai i ka ʻike mea pāʻani. Mālama ka pāʻani i ka ʻōnaehana ranged/melee maikaʻi loa a hoʻolauna i nā mea hoʻomaikaʻi e like me ka wikiwiki wikiwiki a me nā mechanics parry.

4. He aha nā hoʻololi i loaʻa i ka Warhammer 40,000 universe mai ka pāʻani mua?

Ma ke ao holoʻokoʻa Warhammer 40,000, ua luku ʻia ʻo Cadia, ka honua paʻa, a ua ʻoki ʻia ka galaxy i kahi warp-rift. ʻO ka puka ʻana mai o ka Primaris, kahi mana ikaika o nā Astartes, a me ka hoʻi ʻana mai o Roboute Guilliman ma ke ʻano he Primarch of the Ultramarines ua hoʻololi hou i ka galaxy a hoʻokau i ke kanaka i ka pōʻino loa.

5. Hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo e ʻike i nā hiʻohiʻona hou a me nā ʻāpana mai ka pāʻani papa ma Space Marine II?

ʻO ke kaʻina hana hoʻomohala ke kau nei i nā pilikia i ka mālama ʻana i ka pāʻani tabletop e ulu mau nei. ʻOiai ke manaʻo nei ʻo Space Marine II e hoʻokomo i ka mea hiki, ʻaʻole pono nā mea pāʻani e manaʻo e ʻike i nā hiʻohiʻona hou a me nā ʻāpana. Eia nō naʻe, hiki iā lākou ke manaʻolana i nā hālāwai me nā pūʻali Imperial, kahi kūlana Adeptus Mechanicus koʻikoʻi, a me nā pūʻali Tzeenchian paʻakikī.