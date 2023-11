Warhammer 40,000: ʻO Space Marine 2 nā alo i ka hoʻopaneʻe, hoʻohiki i ka ʻike kiʻekiʻe.

Warhammer 40,000: Space Marine 2, ka hope i manaʻo nui ʻia i ka pāʻani hana kaulana, ua hoʻolaha hou nei i kahi lohi nui i kona hoʻomaka ʻana. Ua hoʻolālā mua ʻia no ka hoʻokuʻu ʻana ma mua o ka pau ʻana o 2023, e hoʻihoʻi ʻia ka pāʻani i ka hapa ʻelua o 2024. Ke hele mai nei kēia nūhou i mea hōʻeha i nā mea pā i kali nui i ka hiki ʻana mai o ka hopena.

ʻO ka lohi, e like me ka mea hoʻopuka o ka pāʻani, Focus Entertainment, e hōʻoia i ka hāʻawi ʻia ʻana o nā mea pāʻani me kahi ʻike pāʻani maikaʻi a maikaʻi. Makemake ka hui hoʻomohala e ʻoi aku i ka manaʻolana o nā mea pā a hāʻawi i kahi pāʻani i kūpono i ka inoa o ka franchise. He mea nui e hoʻomaopopo ʻoiai ʻoiai ka lohi, ua loaʻa ʻo Space Marine 2 ma luna o hoʻokahi miliona mau papa inoa makemake, e hōʻike ana i ka kaulana nui a me ka manaʻo e pili ana i kona hoʻokuʻu ʻia.

ʻOiai he mea hoʻohaʻahaʻa paha ka lohi, aia kekahi mau nūhou maikaʻi no ka poʻe pā. Ua hoʻolaha ʻo Focus Entertainment e hōʻike ʻia kahi lā hoʻokuʻu no Space Marine 2 i ka hoʻomaka ʻana o Dekemaba, i hui pū ʻia me The Game Awards 2023 ma Dekemaba 7. ʻO kēia hoʻolaha e hāʻawi hope i nā mea pā i kahi manawa kikoʻī e nānā i mua.

I kēia manawa, hiki i nā mea pāʻani ke kiʻi i ka ʻike o ka pāʻani ma o ka pāʻani pāʻani ʻo ʻAukake i hoʻokuʻu ʻia e Focus a me ka mea hoʻomohala ʻo Saber Interactive. Ke hoʻohiki nei ka trailer i kahi ʻike hana kolu-kanaka kolu, kahi e hakakā ai nā mea pāʻani i nā pūʻulu o Tyranids i ke ao ākea Warhammer 40,000. Hoʻoulu ʻia ʻo Space Marine 2 mai ka kiʻi ʻoniʻoni ʻo Astartes a Syama Pedersen, e hōʻoiaʻiʻo ana e hoʻokomo ʻia nā mea pā o ka franchise i kahi ʻike pāʻani maoli a hauʻoli.

Ke kali nui nei ka poʻe pā i ka hoʻokuʻu ʻana o Space Marine 2, ʻo ka lohi ka mea e hoʻomanaʻo ai e hiki mai nā mea maikaʻi i ka poʻe e kali nei. Me ka hoʻokō i ka hoʻopuka ʻana i kahi pāʻani kiʻekiʻe, manaʻo nā mea hoʻomohala e hālāwai a ʻoi aku ma mua o nā manaʻolana o nā mea pā ma ka honua. I kēia manawa, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻomau i ka manaʻo i ka hoʻolaha e hiki mai ana o ka lā hoʻokuʻu mana.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. No ke aha i lohi ai ka Space Marine 2?

Ua hoʻopaneʻe ʻia ka pāʻani e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana i nā kūlana kiʻekiʻe a ʻoi aku ma mua o nā manaʻo o nā mea pā. Makemake ka hui hoʻomohala e hāʻawi i nā mea pāʻani me kahi ʻike hoʻonani a immersive.

2. I ka manawa hea e hoʻolaha ʻia ai ka lā hoʻokuʻu no Space Marine 2?

Hoʻolaha ʻia ka lā hoʻokuʻu no Space Marine 2 i ka hoʻomaka ʻana o Dekemaba, ma kahi o The Game Awards 2023 i ka lā 7 Dekemaba.

3. He aha nā mea pāʻani e manaʻo ai mai Space Marine 2?

Ua hoʻohiki ʻo Space Marine 2 i kahi ʻike hana kolu-kanaka kolu i hoʻonohonoho ʻia ma ke ao ākea Warhammer 40,000. E komo nā mea pāʻani i nā kaua ikaika e kūʻē i nā pūʻulu o Tyranids, e kiʻi ana i ka hoʻoikaika ʻana mai ka kiʻi ʻoniʻoni kaulana ʻo Astartes.