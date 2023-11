Hoʻolauna ʻia ʻo OnePlus AI Music Studio: E hoʻokuʻu i kāu hana mele mele

ʻO OnePlus, ka mea hana kelepona kaulana ʻo Kina, ua hoʻokuʻu i kāna groundbreaking AI Music Studio. Hāʻawi kēia mea hana hou i nā mea hoʻohana e haku i kā lākou mau mele ponoʻī me ka maʻalahi, e wehe ana i nā puka i nā manaʻo mele kupaianaha. Me kāna ʻenehana ʻokiʻoki, hiki i ka AI Music Studio iā ʻoe ke hana i nā mele hoʻohiwahiwa, hoʻohui pono iā lākou me nā beats i hana ʻia e AI, a nānā i kāu hana ʻana i ka wehe ʻana ma o nā wikiō mele hoʻohiwahiwa ʻike maka - nā mea āpau i loko o kou lima.

Ua hala nā lā o ka haku mele kahiko. Hoʻohui ʻo OnePlus AI Music Studio i ka mana o ka naʻauao artificial me kāu ʻike kiʻi. ʻAʻole pono ʻoe e loaʻa i kahi hāmeʻa OnePlus e komo i kēia hiʻohiʻona ʻokoʻa, no ka mea, loaʻa ia i nā mea hoʻohana India a me nā mea hoʻohana ʻole.

No laila, pehea ʻoe e hana ai i kāu wikiō mele ponoʻī? He hana maʻalahi a intuitive. E hoʻomaka ma ke kau inoa ʻana me ka hoʻohana ʻana i kāu leka uila, a laila e ʻimi i ka huakaʻi o ka hōʻike mele me nā pae aʻe:

1. Kaomi ma ka 'Create Music' a koho i kāu ʻano ʻano makemake (rap, hip-hop, EDM; pop hiki koke mai), naʻau (hauʻoli, energetic, romantic, sad), a me ke kumuhana.

2. E hoʻomau i ka hāʻawi ʻana i kahi wikiwiki no AI e hana i kāu mau mele kūʻokoʻa.

3. I loko o nā minuke 2-3 e hiki mai ana, e loaʻa iā ʻoe nā mele i haku ʻia e AI.

4. Ano, ka manawa e hana i kou mele oiai synchronizing ia me ka captivating wikiō.

5. Inā makemake ʻia, e kiʻi i ka wikiō mele hope loa a kaʻana like ma kāu mau pūnaewele media punahele.

No ka hoʻonui hou ʻana i ka hoihoi a puni kēia hiʻohiʻona kipi, ua hoʻokumu ʻo OnePlus i kahi hoʻokūkū hoihoi no nā mea hoʻohana ma India, ʻEulopa, a me ʻAmelika ʻĀkau. Hāʻawi ʻia kēlā me kēia wahi i nā helu 100, e hāʻawi ana i nā poʻe i ka manawa e hōʻike i kā lākou akamai mele. Hoʻokipa ʻia nā helu lehulehu; akā naʻe, hoʻokahi wale nō komo ʻana i kēlā me kēia kanaka e ʻae i ka makana. ʻO ka lā palena pau no ka hoʻokūkū ʻo 5pm IST ma Dekemaba 17.

E ʻimi i nā mea hiki ʻole ke hāʻawi aku ʻo OnePlus AI Music Studio a hoʻokuʻu i kāu hiki ke hana. E hoʻolele i kāu mau haku mele mele a hoʻohiwahiwa i ka honua me kāu mau hana ʻokoʻa.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Loaʻa anei ʻo OnePlus AI Music Studio ma ka honua holoʻokoʻa?

ʻAe, hiki i ka OnePlus AI Music Studio ke loaʻa i nā mea hoʻohana ma India a ma waho o ka ʻāina. ʻAʻole i kaupalena ʻia i kekahi wahi kikoʻī.

2. Pono ia'u e hoohana i kahi mea OnePlus e ho'ohana ai i ka AI Music Studio?

ʻAʻole, ʻaʻole pono ʻoe e loaʻa kahi polokalamu OnePlus e komo a hoʻohana i ka AI Music Studio. Loaʻa ia i nā mea hoʻohana āpau me ka nānā ʻole i kā lākou brand smartphone.

3. Pehea e hiki ai iaʻu ke komo i ka hoʻokūkū ʻo OnePlus AI Music Studio?

No ke komo ʻana i ka hoʻokūkū ʻo OnePlus AI Music Studio, e hana wale i kāu wikiō mele me ka hoʻohana ʻana i ka hāmeʻa a waiho i kāu komo ma mua o ka lā palena. Hiki ke loaʻa nā kikoʻī hoʻokūkū piha ma ka pūnaewele OnePlus.

Sources:

- [Hindustan Times](https://www.hindustantimes.com/brand-post/introducing-oneplus-ai-music-studio-unleash-your-musical-creativity/story-HtWxTAtD4w7aLM0MKYytZJ.html)