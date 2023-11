Ua hoʻopaʻa kiʻekiʻe ʻo Microsoft Stock i ka hoʻouna ʻana o OpenAI Shakeup i nā hawewe haʻalulu

Ua piʻi ka waiwai o Microsoft i kahi kiʻekiʻe loa ma ka Pōʻakahi ma hope o ka haʻi ʻana o ka nūhou e hui pū ana ʻo Sam Altman, ka Luna Nui o OpenAI, me Microsoft e alakaʻi i kahi hui noiʻi AI holomua hou me ka co-founder Greg Brockman. ʻO ka neʻe i manaʻo ʻole ʻia i hoʻouna ʻia i nā hawewe ma o ka honua ʻenehana, nā mea hoʻolalelale kahaha a me nā mea hoʻopukapuka.

ʻOiai ʻaʻole paʻa ka ʻaelike ma waena o Altman a me Microsoft, ua hoʻolaha mua nā mea loiloi a me nā loea i ka lanakila nui no ka ʻenehana nui. Ua kapa ʻia ka luna hoʻokele o RBC Capital Markets ʻo Rishi Jaluria he "hoʻopiʻi nui no Microsoft," e hōʻike ana i ka inoa o Altman ma ke ʻano he mea ʻike AI.

Ke mau nei ka hopohopo e pili ana i ka hopena o ka maopopo ʻole ma OpenAI i ka ʻoihana a Microsoft i ka wā pōkole, e pili ana i nā lawelawe kapuaʻi Azure a Microsoft, i hoʻohana ʻia e OpenAI. Eia naʻe, manaʻo ka poʻe loiloi ʻo ka lawe ʻana iā Altman a me kāna hui ma luna o ka moku he hopena maikaʻi loa ia no Microsoft i ka wā lōʻihi.

ʻO ka hoʻolimalima ʻana iā Altman lāua ʻo Brockman i hoʻonoho iā Microsoft ma ke ʻano he mea hana no nā ʻenekini generative AI, e hoʻoikaika hou ana i kāna alakaʻi ma ke kula. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ke hakakā nei ʻo OpenAI me nā aftershocks, e like me ka mea i hōʻike ʻia e kahi leka i hoʻopaʻa inoa ʻia e nā limahana 500 e koi ana i ka papa e haʻalele a kū i ka haʻalele ʻana.

ʻIke like nā mea hoʻolale kālā a me nā mea loiloi i kēia ma ke ʻano he waiwai hoʻolālā koʻikoʻi no Microsoft, no ka mea, ʻaʻole ia e mālama wale i kā lākou huahana huahana AI akā hāʻawi pū kekahi i ka hoʻokūkū paʻakikī no nā hoʻomaka AI generative a me Google DeepMind.

Ma muli o kēia mau hanana, ua pani ʻia nā ʻāpana Microsoft ma $ 377.44 ma ka Pōʻakahi, ma luna o 2%. Hōʻike ka hopena maikaʻi o ka mākeke i ka hilinaʻi i ka hiki iā Microsoft ke mālama i kona kūlana ma ke ʻano he alakaʻi i ka lewa AI, ʻoiai ka haunaele hou ma OpenAI.

He aha ka OpenAI?

ʻO OpenAI kahi keʻena noiʻi noiʻi artificial alakaʻi i hoʻokumu ʻia me ka misionari e hōʻoia i ka pono o ka naʻauao ākea (AGI) i nā kānaka āpau. Ua hoʻokumu pū ʻia e Sam Altman lāua ʻo Greg Brockman.

He aha ka generative AI?

Hōʻike ʻo Generative AI i ke kahua o ka naʻauao artificial e kālele ana i ka hana ʻana i nā hiʻohiʻona, nā algorithms, a me nā ʻōnaehana hiki ke hana i nā mea hou a me nā mea kumu, e like me nā kiʻi, nā kikokikona, a me nā mele.

He aha ʻo Microsoft Azure?

ʻO Microsoft Azure kahi kahua hoʻonohonoho kapuaʻi a me ka lawelawe i hāʻawi ʻia e Microsoft. Hāʻawi ia i kahi ākea o nā lawelawe kapuaʻi, me nā mīkini virtual, ka mālama ʻana, nā analytics, a me nā hiki AI, e kōkua i nā ʻoihana e kūkulu, hoʻonohonoho, a mālama i nā noi a me nā lawelawe.

He aha ka hopena o ka hoʻolimalima ʻana iā Sam Altman i ka waiwai o Microsoft?

ʻIke ʻia ka hoʻolimalima ʻana iā Sam Altman ma ke ʻano he hoʻomohala maikaʻi no Microsoft, e alakaʻi ana i ka hoʻonui ʻana i ka hilinaʻi o ka mea hoʻopukapuka kālā a me ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai o ka ʻoihana. ʻO ka maikaʻi o Altman ma ke ʻano he mea ʻike AI a me ka pōmaikaʻi hoʻolālā i loaʻa iā Microsoft me kāna hoʻohui ʻana i ka hui, ʻike ʻia ʻo ia nā mea e hāpai i kēia hopena mākeke maikaʻi.