Hōʻike ʻo Wahoo i ka mea hoʻomaʻamaʻa Kickr Move Turbo hou a me Kickr Bike Shift

Ua hoʻolaha ʻo Wahoo, ka inoa ʻenehana kaʻa paikikala kaulana i loko, i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā huahana hou ʻelua: ka Kickr Move turbo trainer a me ka Kickr Bike Shift smart bike. Hoʻonoho ʻia ka Kickr Move ma ka piko o Wahoo's Kickr smart turbo trainer range a haʻaheo i nā mana neʻe hou e manaʻo e hāʻawi i kahi manaʻo holo kūlohelohe a hoʻomaikaʻi i ka hōʻoluʻolu o ka mea hoʻohana, kūʻai ʻia ma $1,599.99 USD. Ma ka lima ʻē aʻe, noho ka Kickr Bike Shift ma lalo o ka Kickr Bike V2 a maʻalahi i kekahi mau hana, kūʻai ʻia ma $2,999.99 USD.

Hōʻike ka Kickr Move i kahi 'gravity track' ʻewalu ʻīniha e hiki ai i ka mīkini hoʻomaʻamaʻa turbo nui ke hoʻoheheʻe i hope a i waho ma kahi ala curved, e hāʻawi ana i kahi neʻe liʻiliʻi o ka ʻaoʻao. ʻAe kēia i ke kaʻa kaʻa e holo manuahi i ka wā hoʻomaʻamaʻa, hōʻemi i ka luhi a hoʻomaikaʻi i ka pono holoʻokoʻa. Hiki ke laka ʻia ke ala hoʻoheheʻe no ka lawe maʻalahi a me ka kau ʻana i ke kaʻa. No ka hoʻopaʻa ʻana i ka Kickr Move me kahi Kickr Climb, koi ʻia kahi mea hoʻopili hāmeʻa ʻē aʻe akā hiki ke kūʻai ʻokoʻa.

Ma nā ʻōlelo kikoʻī, hāʻawi ka Kickr Move i ka Bluetooth, ANT +, a me ka pilina WiFi, a me ka pololei o ka mana i loko o 1%. Hiki iā ia ke mālama i ke kūpaʻa kiʻekiʻe o 2,200 watts a loaʻa iā ia kahi ʻano gradient simulated o -10% a 20%. Loaʻa pū kekahi i nā hiʻohiʻona e like me ERG Easy Ramp a me Race Mode no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻike hoʻomaʻamaʻa. Hele mai ka Kickr Move me kahi cassette 11-wiki SunRace 11-28T, ʻo ia ka mea i koho ʻia ma waena o nā mea hoʻohana Wahoo.

ʻO ka Kickr Bike Shift, ʻoi aku ka maikaʻi o ke koho kaʻa kaʻa me ke kila kila a me ke kaumaha o 40kg. Hāʻawi ia i 2200 watts o ke kū'ē, ka pilina WiFi, a me ka pololei ana o ka mana i loko o 1%. ʻAʻole like me ka Kickr Bike V2, ʻaʻohe hana tilt a i ʻole hiʻohiʻona inertia i hoʻokele ʻia i ka kaʻa. Eia nō naʻe, mālama ia i ka ʻōnaehana hoʻoponopono kūpono ʻelima, ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho ʻana i ka app, a me nā mea hoʻololi a me nā pihi.

Loaʻa nā Kickr Move a me Kickr Bike Shift no ke kūʻai koke ʻana. Ua kūʻai ʻia ka Kickr Move ma $1,599.99 USD, ʻoiai ke kumukūʻai ʻo Kickr Bike Shift he $2,999.99 USD a e hoʻomaka ana ka hoʻouna ʻana i ka hopena o Kepakemapa.

