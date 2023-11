Ua ʻōlelo ʻia ʻo Vivo Pad 3 e hōʻike i ka MediaTek Dimensity 9300 no ka hana hae

Ke manaʻo nui nei ka poʻe ʻenehana a me nā mea aloha Vivo i ke kaʻina hoʻomaka e hiki mai ana mai ka brand smartphone kaulana. Hōʻike ʻia nā lono e loaʻa iā Vivo kahi laina leʻaleʻa o nā huahana i nā hana, me nā kelepona hiki ke hoʻopili ʻia, nā mea hae hae, a me nā mea hou aku. ʻO kekahi o nā mea i manaʻo nui ʻia ʻo ka papa Vivo Pad 3, a ʻo nā ʻōlelo aʻoaʻo hou mai kahi tipster kaulana i hoʻomālamalama i kāna mau kikoʻī koʻikoʻi.

Wahi a kahi pou e tipster Digital Chat Station ma Weibo, e hoʻolako ʻia ka Vivo Pad 3 me ka MediaTek Dimensity 9300 SoC. Kaulana ʻia kēia chipset no kāna hana kiʻekiʻe a e hoʻonoho i ka papa ma ke ʻano he huahana kiʻekiʻe. Ua hana mua ka Dimensity 9300 i nā nalu i ka ʻenehana ʻenehana no ka mea e mana ana i nā kelepona ʻo Vivo X100 a me X100 Pro i hōʻike ʻia nei, ʻo ia kahi ʻāpana o ka moʻo hae nui o Vivo.

ʻOiai ʻaʻole i hāʻawi mai ka tipster i nā kikoʻī hou aʻe e pili ana i ka Vivo Pad 3, pono e haʻi ʻia e hoʻokuʻu ʻia ka papa ma ka ʻaoʻao o ka hiʻohiʻona Vivo X100 Ultra i ʻApelila 2024. Ua ʻōlelo ʻia ka X100 Ultra e mana ʻia e ka Snapdragon 8 Gen. 3 SoC, e hōʻike hou ana e lilo ka Vivo Pad 3 i mea ikaika a paʻa i nā hiʻohiʻona.

ʻAʻole maopopo ka hoʻolālā hoʻokuʻu no nā polokalamu e hiki mai ana o Vivo. ʻOiai hiki ke hoʻolaha ʻia ka Pad 3 ma ka ʻaoʻao o ka X100 Ultra, X Fold 3, a me X Flip 2 i ka wā o ka hanana hoʻolaha like, ʻaʻohe mea i hōʻoia ʻia. Paipai ʻia ka poʻe ʻoliʻoli Vivo a me ka poʻe ʻenehana e hoʻomau no nā mea hou aku.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻōlelo kikoʻī i haʻi ʻia no ka Vivo Pad 3?

A: Ua ʻōlelo ʻia ʻo Vivo Pad 3 e hōʻike i ka MediaTek Dimensity 9300 SoC kiʻekiʻe.

Nīnau: E lilo anei ka Vivo Pad 3 i mea hoʻohiwahiwa?

A: ʻAe, me ka hoʻokomo ʻana o ka chipset Dimensity 9300, manaʻo ʻia ka Vivo Pad 3 he huahana kiʻekiʻe.

Nīnau: E hoʻokuʻu ʻia ka Vivo Pad 3 me ka Vivo X100 Ultra?

A: Aia kahi hiki ke hoʻolaha ʻia ka Vivo Pad 3 me ka Vivo X100 Ultra, akā ʻaʻole i hōʻoia ʻia.

Nīnau: I ka manawa hea mākou e manaʻo ai i nā mea hou aku ma ka Vivo Pad 3?

A: Pono ka poʻe pā Vivo a me ka poʻe ʻoluʻolu ʻenehana e hoʻolohe i nā mea hou aʻe ke loaʻa ka ʻike hou aku.