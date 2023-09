Hoʻolauna ʻo Victrola i nā mea hoʻololi Hi-Res hou no ka pāʻani Vinyl ʻole

ʻO Victrola, kahi mea hana kaulana o nā turntables, ua hana nui i mua me ka hoʻokuʻu ʻana i kā lākou mau hiʻohiʻona hou, ʻo ka Hi-Res Carbon a me Hi-Res Onyx. ʻO kēia mau mea hoʻohui hoihoi i kā lākou lineup i hoʻolako ʻia me nā lako leo Qualcomm i kūkulu ʻia, e ʻae ai i ka pāʻani vinyl uila uila ʻole i ka Bluetooth a i ʻole aptX-enabled speakers and headphones.

Hōʻike kēia hoʻokuʻu ʻana i ka haʻalele ʻana mai ka pae mua o Victrola, i kūpono wale me nā mea kamaʻilio Sonos. ʻO ka hoʻokomo ʻana i nā lako leo leo Qualcomm e hōʻoia i ka hoʻohālikelike ʻana me kahi ākea ākea o nā mea hana, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hauʻoli i kā lākou mele mele vinyl me ka ʻole o ka hoʻohālikelike ʻana i ka maikaʻi o ke kani.

Kākoʻo ka Hi-Res Carbon a me Hi-Res Onyx turntables i ka Bluetooth 5.4 a me Bluetooth LE protocols hou loa, e hāʻawi ana i ka hoʻohui maikaʻi ʻana a me ka hoʻonui ʻana i ka hiki ke kahe leo leo. Hoʻohui ʻia, loaʻa kēia mau turntables i nā ʻenehana leo aptX Adaptive Qualcomm, kahi e hoʻopaʻa ai i ka hoʻouna leo leo no kahi ʻike hoʻolohe maikaʻi.

No ka poʻe makemake i kahi hoʻonohonoho kuʻuna, hāʻawi mau nā hiʻohiʻona Hi-Res i nā mea hoʻopuka RCA e hoʻopili ai i nā ʻōlelo leo uila ponoʻī. Hāʻawi kēia koho hoʻolālā i nā audiophile e mahalo i ka pilina uea maʻamau a makemake e loaʻa ka mana piha i kā lākou hoʻonohonoho leo.

ʻO ka Hi-Res Carbon a me Hi-Res Onyx turntables ua kūʻai ʻia ma $599 a me $399 i kēlā me kēia, e hāʻawi ana i kahi koho ʻoi aku ka maikaʻi i kā lākou mau hoa like Sonos. ʻO kēia hoʻolālā kumu kūʻai e hiki ke loaʻa i kēia mau hiʻohiʻona premium i ka lehulehu ākea, e paipai ana i nā poʻe hou aʻe e ʻike i ka hauʻoli o ka pāʻani vinyl me ka maʻalahi o ka ʻenehana uila.

I ka hopena, ʻo ka hoʻokomo ʻana o Victrola i ka Hi-Res Carbon a me Hi-Res Onyx turntables me nā lako leo Qualcomm i kūkulu ʻia e hōʻike ana i kahi loli nui i nā makana huahana o ka hui. Ma ke kākoʻo ʻana i ka ʻenehana uila a me ka hoʻonui ʻana i ka launa pū ʻana, manaʻo ʻo Victrola e hoʻopiʻi i nā mea hoʻohana ʻenehana a me nā poʻe kahiko, e mālama ana i ko lākou inoa ma ke ʻano he inoa hilinaʻi i ka mākeke turntable.

