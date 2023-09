ʻIke ʻia ka pae weliweli o ke kūʻē antibiotic i nā maʻi i hōʻeha i ke kaua ma Ukraine

Ua ʻike nā mea noiʻi i kahi pae hopohopo o ka pale ʻana i ka antibiotic i ka bacteria mai nā maʻi i hōʻeha ʻia i ke kaua ma Ukraine. ʻO ke aʻo ʻana, i alakaʻi ʻia e ke Kulanui ʻo Lund ma Suedena me ka hui pū ʻana me nā microbiologists Ukrainian, ua loaʻa i nā pae kūʻē ʻole, ʻoi aku ka nui o ka bacteria Klebsiella pneumoniae.

Ua noiʻi nā mea noiʻi i nā hōʻailona maʻi mai 141 mau mea kaua ma Ukraine, me nā pākeke me nā ʻeha i loaʻa i ke kaua a me nā pēpē i loaʻa i ka maʻi pneumonia. Ua loaʻa kēia mau maʻi i nā maʻi i ka wā i loko o nā halemai, ma muli o ka nui o nā hale lapaʻau a me nā ʻōnaehana luku.

ʻO nā mea i loaʻa, i paʻi ʻia ma The Lancet Infectious Diseases, ua hōʻike ʻia he nui nā maʻi i loaʻa i ka maʻi bacteria me ke kūʻē antibiotic kiʻekiʻe. Ua hōʻike ʻia ke kūʻē ʻana o kekahi mau maʻi i nā lāʻau antimicrobial ākea ākea, me nā lāʻau antibiotic hou. ʻO ka mea hoʻopūʻiwa, kokoke he ʻumi pākēneka o nā laʻana i loaʻa i ka bacteria i kū kūʻē i ka lāʻau antibiotic "hope-resort", colistin. Eia hou, ʻeono pakeneka o nā laʻana a pau i loaʻa i ka bacteria kū i kēlā me kēia lāʻau antibiotic i hoʻāʻo ʻia.

Ua hōʻike ʻo Polofesa Kristian Riesbeck, mai ke Kulanui ʻo Lund, i ka hopohopo e pili ana i ke kūʻē ʻana i hōʻike ʻia e Klebsiella pneumoniae bacteria, no ka mea, hiki iā lākou ke hoʻoulu i ka maʻi ʻoiai i nā poʻe me kahi ʻōnaehana olakino olakino. Ua hōʻike ʻo ia i ka pono wikiwiki o ke kōkua honua i ka hoʻoponopono ʻana i kēia hopohopo koʻikoʻi.

ʻOi aku ka nui o ke kūpaʻa antibiotic i ʻike ʻia ma kēia haʻawina ma mua o nā mea i ʻike ʻia ma mua, ʻoiai ma nā ʻāina e like me India a me Kina. Ua ʻōlelo ʻo Polofesa Riesbeck i ka pilikia o ka hoʻolaha hou ʻana o nā bacteria kūʻē, e hoʻoweliweli ana i ka ʻāina holoʻokoʻa o ʻEulopa. ʻOiai ke hāʻawi nei nā ʻāina he nui i ke kōkua koa iā Ukraine, he mea koʻikoʻi ia e kōkua i ka hoʻoponopono ʻana i kēia kūlana.

Hōʻike nā ʻike o kēia noiʻi i nā pilikia i loaʻa i ka bacteria kū i ka wā kaua. Ma waho aʻe o ka ʻeha kanaka i hoʻokumu ʻia e ke kaua ma Ukraine, aia kahi kaua ʻike ʻole e hakakā ʻia nei i kēia mau bacteria resilient. He mea koʻikoʻi ka hana kūpono a me ke kākoʻo e pale aku i ka hoʻolaha ʻana o ke kūʻē antibiotic a pale i ke olakino o nā poʻe i hoʻopilikia ʻia e ke kaua a me ka hakakā.

[Kumu: The Lancet Infectious Diseases]