Loaʻa i ka Manaʻo Lako Paʻa Hou o Valve ka palapala hōʻoia ma Korea Hema

****

Ua ʻike ʻia ʻo Valve i nā manaʻo ma mua o ka Steam Deck, a ʻo ka ʻike hou e hōʻike ana e mākaukau paha ka hui e hoʻouna i kekahi o kāna mau manaʻo. Ua hōʻoia ka National Radio Research Agency ma South Korea i kahi "mea uila uila haʻahaʻa" mai Valve me ka inoa "RC-V1V-1030." ʻOiai ʻaʻole hāʻawi ka palapala hōʻoia i nā kikoʻī he nui e pili ana i ka hāmeʻa, hōʻike ia e hoʻohana ana ia i ka 5GHz Wi-Fi, ka mea maʻamau i ka hapa nui o nā kamepiula. Pono nā ʻoihana hoʻoponopono i ka palapala hōʻoia no nā lako e lawe ʻia mai a kūʻai ʻia paha ma kahi ʻāina. ʻAʻole i ʻike ʻia ka hāmeʻa Valve i ka ʻikepili FCC o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a i ʻole ka Bluetooth SIG, akā hiki ke loli kēia i ka wā e hiki mai ana.

Ma ke code o Valve, aia kekahi mau ʻōlelo aʻoaʻo e pili ana i ka hoʻolālā ʻana o ka ʻoihana. Ua ʻike ʻo Michael Larabel mai Phoronix ua hana ʻo Valve i nā loli e pili ana i ka Steam Deck's Van Gogh APU, me nā kuhikuhi i nā inoa huahana "Galileo" a me "Sephiroth." Ua haʻi mua ʻo Valve's Greg Coomer i ka APU i loaʻa i ka Steam Deck hiki ke kūpono no kahi headset VR kūʻokoʻa. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka liʻiliʻi o kahi pāʻani Steam Controller hou e loaʻa i ka pahu Steam Deck holoʻokoʻa.

Ke ʻimi nei ʻo Valve i nā manaʻo ʻenehana like ʻole, me kahi headset VR kūʻokoʻa i kapa ʻia ʻo "Deckard," i hōʻoia ʻia e nā kumu i ka makahiki 2021. Ua hoʻolaha pū ʻia nā kiʻi patent o ka hāmeʻa. Inā pili ka "mea uila haʻahaʻa haʻahaʻa" i hōʻoia ʻia me ka hōʻoluʻolu o ka Steam Deck a i ʻole kahi huahana lako hou loa e ʻike ʻia. Eia naʻe, he mea naʻauao paha ʻo Valve e hoʻolaha ma mua o ka hōʻike ʻana o Nintendo i kāna mea pani i ka Nintendo Switch.

Sources:

– Ka Verge (Sean Hollister)

- Arca.live (ma Brad Lynch)

– Phoronix (Michael Larabel)

- Brad Lynch (YouTube)

– ʻO Ars Technica