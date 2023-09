Nā Pūnaehana Nanoelectromechanical US: He Era Hou i ka ʻenehana Telecommunication

Ke ʻimi nei i ka hopena o nā ʻōnaehana Nanoelectromechanical US: He Era Hou i ka ʻenehana Telecommunication

I loko o ka honua wikiwiki o ka ʻenehana kelepona, ke alakaʻi nei ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa i kahi manawa hou o ka hana hou me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana nanoelectromechanical (NEMS). ʻO kēia mau mea liʻiliʻi, e hui pū ana i nā ʻāpana uila a me nā mīkini i ka nanoscale, ua mākaukau e hoʻololi i ka ʻoihana, e hāʻawi ana i nā mea hiki ʻole a me nā pono.

ʻO ka ʻenehana NEMS, ʻoiai paʻakikī, e pili ana i ka miniaturization. Hoʻopili ia i ka hoʻohui ʻana o nā mea mechanical, sensors, actuators, a me nā mea uila ma kahi substrate silicon maʻamau ma o ka ʻenehana microfabrication. Hiki i kēia hoʻohui ke hana i nā ʻōnaehana maikaʻi loa me nā pōmaikaʻi nui ma mua o nā ʻenehana i loaʻa.

ʻO ka ʻoihana kelepona, ʻo ia hoʻi, ke kū nei i ka pōmaikaʻi nui mai kēia mau holomua. Me ka piʻi nui ʻana o ka noi no nā ʻoihana kamaʻilio ʻoi aku ka wikiwiki, ʻoi aku ka hilinaʻi, hiki i ka hoʻokomo ʻana o NEMS ke lilo i mea hoʻololi pāʻani. Hāʻawi lākou i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi ma ke ʻano o ka wikiwiki, ka hoʻohana mana, a me ka hilinaʻi. ʻO kā lākou liʻiliʻi liʻiliʻi e hiki ai ke hoʻonui i ka nui i ka hoʻolālā kaapuni, e alakaʻi ana i nā mea paʻa a ikaika.

Eia kekahi, hiki i ka NEMS ke hana ma nā alapine kiʻekiʻe loa, kahi mea koʻikoʻi i ke kelepona. Hiki i kēia ke wehe i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana kamaʻilio ultra-kiʻekiʻe-kiʻekiʻe, hiki ke hoʻouna i ka ʻikepili ma nā kumukūʻai i ʻike ʻole ʻia. No laila, hiki i kēia ke hoʻonui nui i ka hana o nā polokalamu kelepona, nā lawelawe pūnaewele, a me nā paepae kamaʻilio kikohoʻe ʻē aʻe.

Eia naʻe, ʻoi aku ka hopena o ka NEMS ma mua o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka wikiwiki a me ka pono o nā ʻōnaehana kamaʻilio. Hiki i kēia mau mea hana ke alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana hou a me nā noi e hiki ke hoʻololi i ke ʻano o ko mākou noho ʻana a me kā mākou hana. No ka laʻana, hiki iā lākou ke hana i nā mea ʻike koʻikoʻi no ka nānā ʻana i ke kaiapuni, nā diagnostics olakino, a me nā noi koʻikoʻi ʻē aʻe. Hiki i kēia ke wehe i nā mea hou i nā kula e like me ka mālama olakino, ka ʻepekema kaiapuni, a me ka palekana aupuni.

ʻOiai ka manaʻo hoʻohiki o NEMS, aia nō nā pilikia koʻikoʻi e lanakila ai. Pono ka hana ʻana o kēia mau mea hana i nā ʻenehana a me nā mea hana paʻakikī, hiki ke uku a paʻakikī. Eia kekahi, aia kekahi mau pilikia e pili ana i ka hilinaʻi a me ka lōʻihi o kēia mau mea hana, a me ka pono o ka standardization a me ka hoʻoponopono i kā lākou hoʻohana.

Eia nō naʻe, aia ʻo ʻAmelika i mua o ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia. Me kona ʻenehana ikaika a me ka noiʻi ikaika a me ka hoʻomohala ʻana i ka kaiaola, ua kūpono ka ʻāina e alakaʻi i ke ala i kēia au hou o ka ʻenehana kelepona. ʻO kekahi mau ʻoihana ʻenehana alakaʻi a me nā keʻena noiʻi ma US ke hana nei i nā hana koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana a me ka noi ʻana o NEMS.

I ka hopena, ʻo ka hiki ʻana mai o nā ʻōnaehana nanoelectromechanical e hōʻike ana i kahi mea nui i ka ulu ʻana o ka ʻenehana kelepona. ʻOiai aia nā pilikia e lanakila ai, nui nā pōmaikaʻi o kēia mau mea hana. Ke hoʻomau nei ʻo ʻAmelika i ka paionia i kēia kahua, hiki iā mākou ke manaʻo e ʻike i kahi au hou o ka hana hou a me ka holomua i ka ʻoihana kelepona, e hoʻokokoke ana iā mākou i kahi wā e hiki mai ana kahi kamaʻilio wikiwiki, hilinaʻi, a ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka wā ma mua.