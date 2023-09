Ke wehe nei i nā mea pāʻani koʻikoʻi ma North American Telecom: MNO Directory 2023-2024

ʻO ka ʻāina kelepona ʻo ʻAmelika ʻĀkau he ʻoihana ikaika a ulu mau, me nā mea pāʻani koʻikoʻi e hoʻoikaika mau ana e ʻoi aku kekahi i kekahi ma ke ʻano e hāʻawi i nā lawelawe ʻoi loa a maikaʻi loa i kā lākou mea kūʻai. Ke neʻe nei mākou i nā makahiki 2023-2024, pono e nānā pono i kēia mau mea hoʻohana pūnaewele nui (MNO) e hoʻolālā nei i ka wā e hiki mai ana o ke kelepona ma ʻAmelika ʻĀkau.

Aia ma mua o kēia ʻoihana ʻo AT&T, kahi hui i kūpaʻa i ka ʻoihana telecom no hoʻokahi haneli. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka lōʻihi o ka AT&T i kona hiki ke hoʻololi i ka hoʻololi ʻana i nā ʻano mākeke a me kāna kūpaʻa i ka hoʻopukapuka ʻana i ka ʻenehana ʻokiʻoki. ʻO ka hui he trailblazer i ka ʻōwili ʻana o nā pūnaewele 5G ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, e hoʻohiki ana i ka pilina wikiwiki a ʻoi aku ka hilinaʻi no kāna mau mea hoʻohana.

ʻO ka wela ma nā kuʻekuʻe wāwae o AT&T ʻo ​​Verizon Communications, kahi hui kelepona ʻē aʻe i hana nui i ka hana ʻana i ka ʻoihana. Ua hana nui ʻo Verizon i ka hoʻonui ʻana i kāna pūnaewele 5G a ua lilo ʻo ia i mea pāʻani koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana fiber-optic, e hāʻawi ana i ka wikiwiki o ka pūnaewele a me ka hilinaʻi maikaʻi. Eia kekahi, ʻo ka loaʻa ʻana o Verizon iā Yahoo a me AOL ua ʻae i ka ʻoihana e hoʻololi i kāna mau makana a hoʻonui i ka lewa media digital.

ʻO kekahi mea pāʻani nui ma ka ʻāpana kelepona ʻAmelika ʻAmelika ʻo T-Mobile US. ʻO ka hui, ka mea i hoʻopau i kahi hui me Sprint Corporation i 2020, ua puka mai ma ke ʻano he mea hoʻokūkū koʻikoʻi i ka ʻoihana. ʻO ka manaʻo o T-Mobile i ka lawelawe mea kūʻai aku a me kāna mau kumu kūʻai kūʻai koʻikoʻi ua kōkua iā ia e loaʻa i kahi māhele mākeke nui. ʻO ka hoʻokō ʻana o ka hui i ka hoʻonui ʻana i kāna pūnaewele 5G a me kāna ala hou i ke kūʻai aku ua hoʻokaʻawale iā ia mai kāna mau mea hoʻokūkū.

Ua hoʻomalu ʻia ka ʻoihana telecom o Kanada e ʻekolu mau mea pāʻani nui: Bell Canada, Rogers Communications, a me Telus. ʻO Bell Canada, ʻo ka hui telecom nui loa ma ka ʻāina, he ʻoihana pūnaewele paʻa a hāʻawi i kahi ākea o nā lawelawe, me ka pūnaewele, televise, a me nā lawelawe uea. ʻO Rogers Communications, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, he paionia i ka hoʻolaha ʻana o nā pūnaewele 5G ma Kanada a he kūlana ikaika i ka ʻoihana media. ʻO Telus, ʻoiai ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o kāna mau mea hoʻokūkū nui ʻelua, ua kālai ʻo ia i kahi niche nona iho me ka nānā ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku a me kāna kūpaʻa i ke kuleana pilikanaka.

Ma Mekiko, ʻo ʻAmelika Movil, i hoʻomalu ʻia e ka billionaire Carlos Slim, ʻo ia ka mea pāʻani nui. Ke hana nei ka hui ma lalo o kekahi mau hōʻailona, ​​​​ʻo ia hoʻi ʻo Telcel a me Claro, a loaʻa iā ia kahi pūnaewele nui e holo ana ma ʻAmelika Latin. ʻOiai nā pilikia hoʻoponopono, ua mālama ʻo America Movil i kona kūlana ma o nā hoʻopukapuka hoʻolālā a me nā ʻano lawelawe like ʻole.

Ke neʻe nei mākou i 2023-2024, manaʻo ʻia kēia mau mea pāʻani koʻikoʻi i ka ʻoihana telecom ʻAmelika ʻAmelika e hoʻomau i ka hoʻokele ʻana i ka hana hou a me ka hoʻokūkū. Me ka hiki ʻana mai o nā ʻenehana hou e like me 5G, Internet of Things (IoT), a me artificial intelligence (AI), ua hoʻonohonoho ʻia ka ʻāina telecom e hoʻololi i nā loli nui. ʻO kēia mau MNO, me kā lākou pūnaewele paʻa, nā makana lawelawe like ʻole, a me ka hoʻokō ʻana i ka hana hou, ua kūpono ke alakaʻi i ka ʻoihana i kēia au hou hoihoi.