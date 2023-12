ʻO ke koi mua ʻole no nā kiʻi kiʻi ʻo Davis Cup e hōʻailona ana i ke ala hou ʻana o Tennis ma ʻIlelani

Ua kūʻai ʻia aku nā tikiki no ka pāʻani Tenisi ʻo Davis Cup ma waena o ʻIlelani a me ʻAsuria i loko o ʻelua hola wale nō o ke kūʻai ʻana, e hōʻike ana i ke ala hou ʻana o ka tennis ma ka ʻāina. ʻO ka pāʻani, i hoʻonohonoho ʻia e mālama ʻia ma Pepeluali 3 a me 4 ma UL Arena ma Limerick, e hōʻike ʻia i ʻelua mau pāʻani hoʻokahi i ka Pōʻaono a me kahi pāʻani pālua me ʻelua mau pāʻani hoʻokahi i ka Lāpule.

ʻO ka pane nui mai ka poʻe pā i hoʻoikaika iā Tennis Ireland e hoʻolālā no ka hoʻonui ʻana i ka hiki ke noho. Ua hōʻike ka Luna Nui o ka hui, ʻo Kevin Quinn, i kāna kūpaʻa e hoʻokipa i nā mea nānā hou aku ma o ka hoʻokomo ʻana i kahi noho hou i ka hoʻomaka o Ianuali. "E hui au me UL e kūkākūkā i ka hiki a ke manaʻo nei au i ka hoʻomaka ʻana o Ianuali e hiki iā mākou ke hōʻoia i ka hoʻokomo ʻana o nā noho hou aʻe a me ka hoʻokuʻu hou ʻana o nā tiketi," wahi āna.

ʻO ke koi kiʻekiʻe no nā tikiki e hōʻike ana i ka makemake i hoʻopaʻa ʻia o ke kaiāulu tennis kuʻuna no kahi hoʻokūkū ʻo Davis Cup home a me ka ulu nui ʻana o ka haʻuki i waena o nā hanauna hou o nā mea pāʻani. ʻO ka hoʻolaha ʻana o ka pāʻani i hopena i ka nui o nā nīnau, a ʻo ke kūʻai wikiwiki ʻana i ke kakahiaka o ka hoʻokuʻu ʻana i nā tiketi he mea kupaianaha maoli nō.

ʻO ka mea pāʻani mua a me ke kāpena ʻo Conor Niland, mai Limerick a ua hoʻokūkū i nā hanana hanohano Grand Slam, hōʻike i kona hauʻoli no nā mea pāʻani. “He nūhou maikaʻi kēia no nā mea pāʻani. Ua hauʻoli lākou i ka manaʻo o ka hoʻokūkū ma ke kahua e like me ka UL. I kēia manawa ua ʻike maopopo lākou e hana ana lākou i mua o kahi hale piha. He mea nui ia no lākou, a hiki iaʻu ke hōʻoiaʻiʻo i kā lākou kūpaʻa piha i ka hāʻawi ʻana i kahi paʻakikī paʻakikī i ka mea e kūʻē i ka honua, "i ʻōlelo ai ʻo ia.

ʻO ka hui Austrian, i manaʻo ʻia e hāʻawi i kahi pāʻani paʻakikī no Ireland, e hōʻike ana i nā mea pāʻani kiʻekiʻe e like me Dominic Thiem, Jurij Rodionov, a me Dennis Novak. Ke hoʻokipa nei i kāna hui home mua ma kahi o hoʻokahi ʻumi makahiki, hiki iā Ireland ke kali i kahi hoʻokūkū electrifying a hoʻokūkū nui ʻo Davis Cup ma ko lākou home turf.