Ke alo nei ʻo Google i ka hoʻokolokolo no ka hoʻopiʻi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka mana Monopoly

Ke lawe nei ke aupuni o ʻAmelika Hui Pū ʻIa iā Google i ka ʻaha hoʻokolokolo, me ka hoʻopiʻi ʻana i ka pilikua ʻenehana i ka hana ʻino ʻana i kona mana monopoly i ka ʻoihana ʻenekini huli. ʻO ka hoʻokolokolo, e hōʻailona ana i ka hihia monopoly nui mua o ke aupuni i nā makahiki he mau makahiki a ʻo ka mea mua i ka makahiki o ka pūnaewele hou, e hoʻomaka i ka Pōʻalua ma Wakinekona, DC

Ma ka puʻuwai o ka hihia o ka 'Oihana Hoʻokolokolo, ʻo ia ka ʻōlelo ʻana ua hoʻonohonoho ʻo Google i kāna mau ʻoihana ʻoihana e hōʻoia ʻo ia ka ʻenekini huli mua a nā mea hoʻohana e ʻike ai i ko lākou komo ʻana i kā lākou kelepona a i ʻole nā ​​​​pūnaewele pūnaewele. Ke hoʻopaʻapaʻa nei ke aupuni ʻo ka pahuhopu o Google ʻo ka hoʻopau ʻana i ka hoʻokūkū a mālama i kona noho aliʻi.

Ua wehewehe ʻo Loio Kuhina mua ʻo William Barr i ka hoʻopiʻi ʻana ma ke ʻano he hoʻouka ʻana i ka paʻa ʻana o Google ma luna o ka pūnaewele, e pili ana i nā miliona o nā mea kūʻai aku, nā mea hoʻolaha, nā ʻoihana liʻiliʻi, a me nā ʻoihana. Ma hope o nā makahiki o ka hoʻomākaukau ʻana, me ka hana ʻana o nā miliona o nā ʻaoʻao o nā palapala a me nā waiho ʻana mai nā poʻe 150 aʻe, e hele ana ka hihia i ka hoʻokolokolo.

He hopena koʻikoʻi ka hopena o kēia hoʻokolokolo ʻāina no ka ʻoihana ʻenehana a me ka pūnaewele holoʻokoʻa. Hoʻopiʻi ia i ka mana o nā ʻoihana ʻenehana i ka hoʻokele ʻana i nā huahana a nā kānaka e hoʻohana ai i kēlā me kēia lā. Inā kūleʻa, hiki iā ia ke hoʻololi i ke ʻano o ka hana ʻana o nā ʻenehana nui a loaʻa ka hopena pololei i ka hana o ka pūnaewele.

ʻO Google, ka mea e paʻa nei i kēia manawa ma kahi o 90% o ka mākeke ʻenekini huli US a ua waiwai ʻia ma $1.7 trillion, ʻōlelo ʻo ia ʻoi aku kāna huahana hulina ma mua o kāna mau mea hoʻokūkū. Wahi a ka hui, koho nā mea hoʻohana e hoʻohana iā Google ma waho o ka makemake, no ka mea he maʻalahi ka hoʻololi ʻana i kahi ʻenekini hulina ʻē aʻe i kēia au.

Hoʻomanaʻo kēia hihia i ka hihia antitrust 1998 e kūʻē iā Microsoft, kahi i lanakila ai ka 'Oihana Hoʻokolokolo. ʻO nā mea like ma waena o nā hihia ʻelua a me kā lākou hopena hiki ke alakaʻi i nā mea he nui e ʻike i ka hihia Microsoft ma ke ʻano he hoʻolālā no ka lawe ʻana i nā ʻenehana loea i kēia lā.

ʻO ka hihia a ke aupuni e kūʻē iā Google e pili ana i ka ʻoihana kūʻokoʻa me nā mea hana kelepona e like me Apple a me Samsung, a me nā polokalamu kele pūnaewele e like me Mozilla. ʻO kēia mau ʻaelike e hōʻoiaʻiʻo ana ʻo Google ka ʻenekini hulina paʻamau ma ka hapa nui o nā polokalamu, i ʻōlelo ʻia e hōʻemi ana i ka hoʻokūkū a hoʻopaʻa i ka noho ʻana o nā hoʻokūkū liʻiliʻi.

I nā pule e hiki mai ana, e wehe ʻia ka hoʻokolokolo, a e hoʻoholo ka hoʻoholo i ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana ʻenehana. Ma waho aʻe o ka hopena, ʻo kēia hihia kiʻekiʻe e hōʻike ana i kahi manawa koʻikoʻi i ka hoʻoponopono ʻana i ka dynamics mana i loko o ka ʻenehana ʻenehana.

