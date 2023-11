Ka hoʻomaopopo ʻana i ke koʻikoʻi o ke kākoʻo olakino noʻonoʻo ma nā kulanui

Ua paʻi ka pōʻino i ke kaiāulu o ke Kulanui o New Hampshire i ko lākou kanikau ʻana i ka make ʻana o kahi haumāna i make i ka pepehi kanaka i ka lā Lāpule. ʻO ka haumāna, he keiki liʻiliʻi ma ka Peter T. Paul College of Business and Economics, ua wehewehe ʻia e nā luna o ke kula ma ke ʻano he hoaaloha kūpaʻa a aloha i loaʻa ka hopena maikaʻi i ke kaiāulu UNH. Pilikia loa ke kaiāulu pā kula i ka hoʻomākaukau ʻana o nā haumāna e haʻalele no ka hoʻomaha Hoʻomaikaʻi i kēia pule.

Ma hope o kēia hanana pōʻino, ua hoʻoikaika ka Pelekikena UNH ʻo James W. Dean Jr. i ke koʻikoʻi o ke kākoʻo ʻana i nā haumāna e kaumaha ana. Ua paipai ʻo ia i nā kumu kula e makaʻala i ke kaumaha o nā haumāna he nui a hāʻawi i ka maʻalahi e pili ana i nā kuleana kula. Hoʻopili ke kulanui me ka ʻohana o ka haumāna a e hāʻawi ana i ka ʻike e pili ana i nā lawelawe hoʻomanaʻo i ka manawa kūpono.

Ua hōʻoia ka Luna Nui o ka 'Oihana Makai ʻo Durham Rene Kelley i ka make ma ke ʻano he pepehi kanaka a hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole i manaʻo ʻia kahi pāʻani hewa. Ke hoʻomau nei ka hoʻokolokolo.

No ka ʻike ʻana i ka pono o ke kākoʻo a me ka ʻōlelo aʻo ʻana i nā manawa e like me kēia, ua loaʻa nā lawelawe ʻo Psychological and Counseling Services a me ka Polokalamu kōkua limahana i nā haumāna, kumu, a me nā limahana. He mea koʻikoʻi i ka poʻe ke hele aku a ʻimi i ke kōkua inā he kaumaha a kaumaha paha lākou.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Nīnau: Pehea e hiki ai i nā haumāna ke hoʻopili i ka UNH Psychological and Counseling Services?

A: Hiki i nā haumāna ke kelepona aku i nā lawelawe noʻonoʻo a me ka ʻōlelo aʻo ma (603) 862-2090 no ke kākoʻo.

Nīnau: Pehea e hiki ai i nā limahana a me nā kumu ke komo i ka Polokalamu kōkua limahana ma UNH?

A: Hiki ke kiʻi pololei ʻia ka Polokalamu kōkua limahana ma (800) 424-1749.

Nīnau: Loaʻa nā laina kōkua pilikia aupuni no ke kākoʻo koke?

A: ʻAe, hiki ke kelepona ʻia ka laina wela o ka National Alliance on Mental Illness (NAMI) ma 800-950-NAMI (6264), ka National Suicide Prevention Lifeline ma 800-273-TALK (8255), a me ka National Crisis Line ma 1- 833-710-6477. Hāʻawi kēia mau laina pilikia i ke kākoʻo a me ke alakaʻi koke no ka poʻe nele.