Ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻepekema ma hope o nā kukui ulu a me ka ulu ʻana o nā mea kanu

Wehe i ka Pohihihi: Hoʻomaopopo i ka ʻEpekema Ma hope o LED Grow Lights and Plant Growth

ʻO ka ʻepekema ma hope o ka ulu ʻana o nā kukui LED a me ka ulu ʻana o nā mea kanu he hui hoihoi ia o ka physics, biology, a me ka ʻenehana. He kumuhana ia i hoʻonui nui ʻia i nā makahiki i hala iho nei, ʻoiai me ka piʻi ʻana o ka mahiʻai i loko a me ka ulu nui ʻana o ka hoihoi i ka mahiʻai hoʻomau. ʻO nā kukui ulu LED, me ko lākou ikaika ikaika a me ke ola lōʻihi, ua puka mai ma ke ʻano he mea hana nui i kēia mau hana. Akā, pehea lākou e hana ai? Pehea lākou i ka ulu ʻana o ka mea kanu? E ʻimi kākou i ka mea pohihihi.

ʻO LED, a i ʻole Light Emitting Diode, he mea semiconductor e hoʻopuka ana i ka mālamalama ke hele ka ʻea uila. Hiki ke hoʻopili maikaʻi ʻia kēia kukui i nā lōʻihi nalu kikoʻī, e hana ana i nā kukui ulu LED i mea maʻalahi loa. Hiki ke hoʻololi ʻia e hoʻokuʻu wale i ka spectrum māmā a nā mea kanu e hoʻohana ai no ka photosynthesis, pēlā e hoʻohana ai i ka ikehu. He mea ko'iko'i kēia ma mua o nā kukui ulu ma'amau, e ho'opuka ana i ke kukui ākea, a 'a'ole ho'ohana nā mea kanu.

ʻO Photosynthesis, ke kaʻina hana e hoʻololi ai nā mea kanu i ka mālamalama i ka ikehu kemika, ke kikowaena o kēia kūkākūkā. Hoʻohana mua nā mea kanu i ke kukui ʻulaʻula a me ka uliuli no ka photosynthesis. ʻO ke kukui ʻulaʻula, me ka lōʻihi o ka nalu ma kahi o 660 nanometers, hoʻohana ʻia i ka hana photosynthetic a paipai i ka pua a me ka hua. ʻO ke kukui polū, ma kahi o 460 nanometers, hoʻoikaika i ka ulu ʻana o nā lau a me nā ʻōpala. Ma ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻopuka ʻana o nā kukui ulu LED, hiki i nā mea kanu ke hoʻomalu i ka ulu ʻana o nā mea kanu, hoʻoponopono iā ia e hoʻokō i nā hopena i makemake ʻia.

Eia kekahi, hoʻoemi nā kukui ulu LED ma mua o nā kukui ulu maʻamau. Hoʻemi kēia i ka pōʻino o nā mea kanu a hiki ke hoʻokomo i kahi kokoke i nā mea kanu, e hoʻonui hou i ka pono māmā. ʻOi aku ka lōʻihi o ko lākou ola ʻana, ʻoi aku ka lōʻihi o 50,000 mau hola a ʻoi aku paha, e hoʻolilo iā lākou i koho kūpono no ka hoʻohana lōʻihi.

Ua hōʻike ka noiʻi e hiki i nā kukui ulu LED ke hoʻomaikaʻi nui i ka ulu ʻana o ka mea kanu. Ua ʻike ʻia kahi haʻawina i paʻi ʻia ma ka puke pai "HortScience" ʻo ka lettuce i ulu ʻia ma lalo o nā kukui LED he 25% kiʻekiʻe ka hua ma mua o ka letus i ulu ma lalo o nā kukui fluorescent. Pēlā nō, ua ʻike ʻia kahi haʻawina ma ka "Journal of Applied Horticulture" ʻo nā strawberries i ulu ma lalo o nā kukui LED i ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hua a me ka maikaʻi o nā hua ma mua o nā mea i ulu ma lalo o nā kukui kuʻuna.

Akā ʻaʻole ia e pili ana i ka hua. Hiki i nā kukui ulu LED ke hoʻololi i ka meaʻai o nā mea kanu. Ua ʻike ʻia kahi haʻawina ma ka "Journal of Agricultural and Food Chemistry" ʻo ka basil i ulu ʻia ma lalo o nā kukui LED he kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe o kekahi mau antioxidants ma mua o ka basil i ulu ma lalo o nā kukui fluorescent. Hōʻike kēia i hiki ke hoʻohana ʻia nā kukui ulu LED e hoʻonui i ka waiwai o nā mea kanu.

I ka hopena, ʻo ka ʻepekema ma hope o ka ulu ʻana o nā kukui LED a me ka ulu ʻana o nā mea kanu he mea hoihoi ia o ka mālamalama, ka ikehu, a me ke ola. ʻO nā kukui ulu LED, me ko lākou hiki ke hoʻokuʻu i nā hawewe māmā, hāʻawi i kahi mea hana ikaika no ka hoʻonui ʻana i ka ulu ʻana o nā mea kanu a hoʻomaikaʻi i nā hua hua. Hōʻike lākou i kahi holomua koʻikoʻi i ka ʻenehana mahiʻai, kahi hiki ke hana i kahi kuleana koʻikoʻi i ka hoʻokō ʻana i nā koi meaʻai o ka wā e hiki mai ana. Ke hoʻomau nei mākou i ka ʻimi ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i kēia ʻenehana, hiki iā mākou ke nānā i mua i nā hanana hoihoi hou aʻe ma ke kahua o ka mahiʻai i loko a ma waho.