Hoʻomaopopo i ke kuleana o nā VPN i ka hōʻoia ʻana i ka pilikino pūnaewele

Ka hoʻomaopopo ʻana i ke kuleana o nā VPN i ka hōʻoia ʻana i ka pilikino Online: He alakaʻi piha

I ka makahiki kikohoʻe, ua lilo ka manaʻo o ka pilikino i mea koʻikoʻi no nā poʻe he nui. Me ka piʻi ʻana o nā hoʻoweliweli cyber a me nā haʻihaʻi ʻikepili, ua lilo ka pale ʻana i ka ʻike pūnaewele a me ka ʻike i mea nui. ʻO kekahi o nā mea hana pono loa no ka mālama ʻana i ka pilikino pūnaewele he Virtual Private Network (VPN). Hāʻawi kēia ʻatikala i kahi alakaʻi piha no ka hoʻomaopopo ʻana i ke kuleana o VPN i ka hōʻoia ʻana i ka pilikino pūnaewele.

ʻO ka VPN kahi ʻenehana e hana i kahi pilina paʻa, hoʻopili ʻia ma luna o kahi pūnaewele paʻa ʻole, e like me ka pūnaewele. Hāʻawi ia i nā mea hoʻohana e hoʻouna a loaʻa i ka ʻikepili ma waena o nā pūnaewele kaʻana like a i ʻole ka lehulehu e like me ka pili pono ʻana o kā lākou polokalamu kamepiula i kahi pūnaewele pilikino. ʻO kēia pili i hoʻopili ʻia e hōʻoia i ka lawe ʻia ʻana o ka ʻikepili koʻikoʻi, a laila e hoʻonui ai i ka pilikino a me ka palekana.

ʻO kekahi o nā kuleana nui o kahi VPN ʻo ia ka uhi ʻana i ka helu IP o ka mea hoʻohana. Ke hoʻohui ʻia i kahi VPN, kamaʻilio kāu hāmeʻa me ka pūnaewele ma o ka server VPN, ʻaʻole kou wahi maoli. ʻO ka hopena, ʻike ʻia kāu helu IP me he mea lā ua like ia me ka server, e hūnā pono ana i kou wahi maoli a paʻakikī loa i nā poʻe ʻekolu ke nānā i kāu mau hana pūnaewele.

Ma kahi o ka huna ʻana i kāu helu IP, hoʻopili pū nā VPN i kāu ʻikepili. ʻO ia ke ʻano inā hoʻokele ka mea hacker i kāu ʻikepili, ʻaʻole hiki iā lākou ke wehewehe ma muli o ka encryption. He mea koʻikoʻi kēia pae o ka palekana i ka wā e hoʻohana ai i nā pūnaewele Wi-Fi lehulehu, ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia a hiki ke lilo i wahi wela no ka hana cybercriminal.

Eia kekahi, he kuleana koʻikoʻi nā VPN i ka pale ʻana i nā palena geo. Hiki ke kaohi ʻia kekahi mau ʻike pūnaewele, e like me nā lawelawe hoʻoheheʻe ʻana a i ʻole nā ​​pūnaewele nūhou ma kekahi mau wahi ma muli o nā ʻaelike laikini a i ʻole ka censorship. Ma ka hoʻopili ʻana i kahi kikowaena VPN aia ma kahi ʻāpana kahi i loaʻa ai ka ʻike, hiki i nā mea hoʻohana ke komo i ka ʻike me he mea lā aia lākou ma ia wahi.

ʻOiai hāʻawi nā VPN i ka pilikino pūnaewele nui, pono e hoʻomaopopo ʻaʻole lākou he panacea no nā hopohopo pilikino āpau. No ka laʻana, ʻaʻole hiki iā lākou ke pale aku i nā pūnaewele mai ka nānā ʻana i kāu mau kipa ma o nā kuki, ʻaʻole hiki iā lākou ke pale aku iā ʻoe mai nā hoʻouka phishing. No laila, he mea koʻikoʻi ka hoʻohui ʻana i ka hoʻohana ʻana i kahi VPN me nā mea hana a me nā hana hoʻomaikaʻi pilikino ʻē aʻe, e like me ka hoʻohana ʻana i nā mākaʻikaʻi palekana, hiki i ka hōʻoia ʻelua kumu, a me ka hoʻonui mau ʻana i ka polokalamu o kāu mau polokalamu.

Eia kekahi, ʻaʻole like nā VPN a pau. Hiki i kekahi ke hoʻopaʻa inoa i kāu mau hana pūnaewele, aʻo nā poʻe ʻē aʻe he mau protocol encryption nāwaliwali. No laila, i ke koho ʻana i kahi VPN, he mea koʻikoʻi ia e noiʻi a koho i kahi mea hoʻolako kaulana e hoʻokumu i ka pilikino a me ka palekana o ka mea hoʻohana.

I ka hopena, he kuleana koʻikoʻi nā VPN i ka hoʻonui ʻana i ka pilikino pūnaewele ma ka huna ʻana i kāu leka uila IP, ka hoʻopili ʻana i kāu ʻikepili, a me ka pale ʻana i nā palena geo. Eia naʻe, ʻaʻole lākou he hopena hoʻokahi no nā hopohopo pilikino āpau, a hilinaʻi nui ko lākou hopena i ka mea hāʻawi. No laila, he mea nui e hoʻohana i nā VPN ma ke ʻano he ākea ākea i ka pilikino a me ka palekana pūnaewele, e komo pū ana me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana pilikino ʻē aʻe a me ka hoʻohana ʻana i nā hana pūnaewele palekana.