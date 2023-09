Ma lalo o nā nalu: He Home Kai Hohonu me Chthonic Sadness

ʻO ka pāʻani wikiō "Under The Waves" e lawe i nā mea pāʻani i loko o ka hohonu o ke kaumaha i ko lākou ʻimi ʻana i ke ola o kahi luʻu kai hohonu i kapa ʻia ʻo Stan. ʻO ka pāʻani, i paʻi ʻia e Quantic Dream, hoʻonohonoho i kahi leo kanikau mai ka hoʻomaka ʻana, e hoʻoikaika ana i ka pilina metaphorical ma waena o ke kai a me ke kaumaha. Ke hoʻokele nei nā mea pāʻani i ka hohonu hohonu a me ka noe i loko o kahi mea hoʻoheheʻe liʻiliʻi, ʻaʻole hiki iā lākou ke pale i ka noʻonoʻo ʻana i ko lākou kaumaha. Eia naʻe, i loko o kēia ʻano kaumaha, hoʻokahi hiʻohiʻona e kū nei - ʻo Stan kahi noho i lalo o ka wai.

ʻO ka lumi noho o Stan he mea ʻoluʻolu a hoʻolako maikaʻi ʻia. Hōʻike ka pāʻani i kona home capsule, piha me ka papahele kāpeti, nā papa, a me kahi puke puke. ʻOi aku ka nui o nā kiʻi huinaha a me ka waiho ʻana o kēia hale liʻiliʻi ma lalo o ka wai ma mua o nā hale honua maoli. Me kahi lumi ʻauʻau ākea, kahi kīhini ākea e hōʻike ana i kahi TV i kūkulu ʻia a me kahi aquarium, a me kahi futon ʻoluʻolu ma ka puka aniani, paʻakikī ke ʻole e huāhuā i nā hoʻonohonoho noho ʻana o Stan.

ʻOiai he mea ʻē paha ka loaʻa ʻana o kahi hale maikaʻi a ʻoluʻolu hoʻi i kahi ʻano i loko o ke kaumaha. He wahi laa ko Stan e noho nei ma hope o ka lā i hoʻopau ʻia i kāna mau moeʻuhane i loko o ka nui, polū polū. ʻO ka hui ʻana o nā kala ʻalani a me nā kala ʻalani i ke ʻano retro 70s e hana i kahi ʻano ʻoluʻolu e ʻokoʻa me ka pōʻeleʻele o waho. He mea koʻikoʻi ia no ka maikaʻi o ka noʻonoʻo o Stan e ʻike i ka palekana a me ka palekana o kona wahi noho, ʻoi aku ka noʻonoʻo ʻana i nā moeʻuhane āna e hoʻomanawanui nei.

ʻOiai ke ʻano ʻoluʻolu o ko Stan noho ʻana ma lalo o ka wai, he mea nui e ʻike i ka pilikia o ka hale e kū nei i nā mea he nui i ka honua maoli. ʻO ka hōʻike ʻana o ka pāʻani i kahi home makemake a ʻoluʻolu hoʻi e hoʻonui i ka ʻokoʻa ma waena o nā kūlana virtual a me nā kūlana ola maoli. I loko o kahi honua kahi i ʻoi aku ka maikaʻi o nā hale i ʻoi aku ka maikaʻi o nā poʻe moʻokalaleo i loko o ka hohonu o ke kaumaha ma mua o kekahi poʻe, he mea hoʻomanaʻo koʻikoʻi ia i ke kūlana o ka hiki ke kūʻai hale.

