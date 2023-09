Nā ʻike hou i ka Rifting: Hoʻomaopopo i ka Evolution of Rift Magmas

Hōʻike kēia ʻatikala i kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Journal of Geophysical Research: Solid Earth e hāʻawi ana i nā ʻike hou e pili ana i ka rifting a me ka evolution of rift magmas. ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana he hana ʻāina e pili ana i ka hohola ʻana o nā ʻāina, e alakaʻi ana i ka hoʻokumu ʻana o nā poho ma ka ʻili o ka Honua i hoʻopiha ʻia me ka pelemaka mai ka ʻaʻahu heheʻe.

ʻO ke aʻo ʻana a Mayle lāua ʻo Harry (2023) e pili ana i ka loiloi ʻana i ka nui a me nā ʻano petrological o ka rift magmas, ʻo ia hoʻi ka hui mineral, i mea e hoʻohālikelike ai iā lākou me nā mea i loaʻa ma nā ʻāina. ʻO kā lākou ala e pili ana i nā hoʻohālikelike helu e hoʻohālike i ke ʻano o ka mahana a me ke kaomi i ka wā o ka ʻoki ʻana, me ka noʻonoʻo ʻana i nā ʻano pōhaku kumu ʻaʻahu mai nā basalt waiwai wai a hiki i ke kapa maloʻo. Ma ka hana ʻana pēlā, hiki iā lākou ke hoʻoholo i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana o ka magmas i hana ʻia i ka wā o ka rifting.

Hōʻike nā hopena o ka haʻawina e hōʻike ana nā magmas i hana ʻia i ka wā rifting i nā ʻokoʻa kemika koʻikoʻi, e hōʻike ana i nā ʻano like ʻole o ke ʻano o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka ʻahu ma luna o nā miliona mau makahiki. ʻOiai ʻo ka emi ʻana o ke kaomi ma lalo o kahi lithosphere lahilahi e pāʻani ana i kēia mau kūlana, ʻaʻole lawa ka wehewehe piha ʻana i ka ʻokoʻa o nā magmaka moku.

Hoʻohālikelike like nā hoʻohālikelike a Mayle lāua ʻo Harry i nā kauoha i ʻike ʻia a me ka nui o nā pelemaka i nā moku, e manaʻo ana e hiki i kēia mau pelemaka ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i nā pōhaku kumu hohonu ma lalo o nā ʻāina ʻāwīwī ma mua o ka neʻe ʻana. He mea koʻikoʻi kēia ʻike i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala honua a me nā kaʻina hana e pili ana i ka rifting.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi kēia haʻawina i kahi ala hou no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻomohala ʻana o nā magmaka moku a hāʻawi i nā hopena koʻikoʻi no ko mākou ʻike ʻana i nā kaʻina hana rifting. Ma ka loiloi ʻana i ka nui a me nā hiʻohiʻona o ka rift magmas, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa nā ʻike i nā kaʻina hana ʻaʻahu hohonu e kū nei i ka wā o ka haʻihaʻi ʻāina.

Kuhikuhi: Mayle, M., & Harry, DL (2023). Syn-rift Magmatism a me ka Sequential hehee o Fertile Lithologies ma ka Lithosphere a me Asthenosphere. Nūpepa no ka noiʻi Geophysical: Solid Earth, 128, e2023JB027072.

Nā wehewehena:

– Hoʻokaʻawale ʻia: ʻO ke kaʻina hana o nā ʻāina e hoʻokaʻawale ʻia, e alakaʻi ana i ke kūkulu ʻana i nā poho a me ka piʻi ʻana o ka pelemaka mai ka ʻaʻahu.

– Magma: Pōhaku hehee ma lalo o ka ili o ka Honua.

– Lithosphere: ʻO ka papa waho ʻoʻoleʻa o ka Honua, nona ka ʻāʻī a me ka ʻaʻahu luna.

- Nā hiʻohiʻona Petrological: ʻO ka hui ʻana o ka mineral a me ka haku ʻana o nā pōhaku.

- Hoʻohālikelike hoʻohālikelike: Ka hoʻohana ʻana i nā hiʻohiʻona kamepiula e hoʻohālikelike i nā kaʻina hana maoli.

Source: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

Nānā: Hoʻokumu ʻia nā ʻike āpau ma kēia ʻatikala ma ka ʻatikala kumu i kuhikuhi ʻia a me ka ʻike hou.