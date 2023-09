Asteroid Sample Return Mission ʻO OSIRIS-REx i hōʻea i ka hopena

ʻO kahi capsule i loaʻa he 250 grams o ka lepo asteroid i hoʻonohonoho ʻia e pae i ka wao nahele ʻo Utah i ka lā 24 Kepakemapa, e hōʻailona ana i ka hopena o ka misionari OSIRIS-REx o NASA. Hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2016, manaʻo ka misionari e hōʻiliʻili a hoʻihoʻi i kahi laʻana mai ka asteroid Bennu, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar ma mua o 4.5 biliona makahiki i hala. E lawe akahele ʻia ka capsule i kahi keʻena hana NASA ma Houston e pale aku i ka hoʻohaumia ʻana ma mua o ka hāʻawi ʻia ʻana i nā laboratories like ʻole a puni ka honua.

He waiwai nui ʻo Bennu no ka poʻe ʻepekema e ʻimi nei e hoʻomaopopo i ke kumu o ka ʻōnaehana solar. Hāʻule nā ​​meteorite like me ka haku mele a Bennu i ka Honua, akā ʻā pinepine lākou i ka lewa a i ʻole e hoʻohaumia ʻia e ka honua honua. Hāʻawi ka misionari OSIRIS-REx i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i kahi laʻana i hoʻohaumia ʻole ʻia.

E loaʻa pū i nā mea noiʻi Kanada ka manawa e nānā i kahi ʻāpana o ka laʻana, mahalo i kā lākou hāʻawi ʻana i ka misionari me ka mea kani OLA (OSIRIS-REx Laser Altimeter). Hiki i ka Canadian Space Agency ke komo i ka 4% o ka laʻana, e like me 10 grams. Hoʻolālā ʻo Michael Daly, kahi mea noiʻi ma ke Kulanui o York, e ana i ka conductivity thermal o kāna laʻana e hoʻoholo ai i nā waiwai wela o ka asteroid holoʻokoʻa. E hoʻohana ʻo Dominique Weis a me kāna mau hoa hana ma ke Kulanui o British Columbia i kahi ʻano koʻikoʻi o ka nuipa spectrometry e hoʻoholo ai i ke ʻano o Bennu.

ʻOiai e mālama ʻia ʻekolu hapahā o ka laʻana no nā hanauna e hiki mai ana e aʻo, e hoʻomau ka misionari OSIRIS-REx ma mua o ka lawe ʻana i ka capsule. E hoʻomau ka ʻimi noiʻi i ka orbit i ka asteroid Apophis i 2029.

Sources:

- ʻO ka misionari OSIRIS-REx o NASA

- Michael Daly, mea noiʻi ma ke Kulanui o York

- Dominique Weis, ka luna o ka Pacific Center for Isotopic and Geochemical Research ma ke Kulanui o British Columbia