ʻO nā poʻo poʻomanaʻo hou loa: Hoʻololi ʻo Prisoner me Iran, ʻAe ʻia ʻo FDA i ka Vaccine Hou, Antitrust Trial Against Google, Hurricane Threat, Hoʻihoʻi ʻo Drew Barrymore's Talk Show, a me ka pōʻino waina ma Pokukala.

I nā nūhou i hala iho nei, ua hana ke alakaʻi ʻo Biden i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ʻelima mau kamaʻāina ʻAmelika i paʻa i Iran ma ka hoʻopuka ʻana i kahi waiver no nā panakō e hoʻoili i $ 6 biliona i loko o nā kālā aila Iranian maloʻo me ka makaʻu ʻole i nā hoʻopaʻi US. Ua hoʻolaha ʻia ka ʻaha kūkā no kēia hoʻomohala ʻana, a hiki ke hoʻololi ʻia ka paʻahao ma mua o ka pule aʻe. I ka hoʻihoʻi ʻana, e hoʻokuʻu ʻia hoʻi nā kamaʻāina Iran ʻelima i paʻa i ka US. Ke manaʻo nei kēia neʻe diplomatic e hoʻomaikaʻi i ka pilina US-Iran.

Ua hāʻawi ka FDA i ka ʻae no kahi kano coronavirus hou e kuhikuhi pono ana i ka subvariant omicron, e hoʻomākaukau ana no ka manawa maʻi hanu e hiki mai ana i ka hāʻule. ʻOiai ua hoʻomaʻemaʻe ʻia ka lāʻau lapaʻau no kēlā me kēia makahiki he 6 mau mahina a keu aku, e hui ana ka papa ʻōlelo aʻoaʻo o ka CDC no ka hoʻoholo ʻana i kahi ala i manaʻo ʻia. Manaʻo ʻia e loaʻa ke kano ma hope o kēia pule a manuahi ʻole no ka hapa nui o nā ʻAmelika me ka ʻinikua pilikino, Medicaid, a i ʻole Medicare.

Ua lohi ʻo Morocco i ka ʻae ʻana i ke kōkua haole ma hope o kahi ōlaʻi hou. Ua kū ka ʻāina i nā pilikia i ka hoʻonohonoho ʻana i nā hana kōkua a me ka hāʻawi ʻana i nā kōkua i nā wahi i hoʻopilikia ʻia, e hana ana i nā lohi i ke kōkua ʻana i ka poʻe i hoʻopilikia ʻia e ka pōʻino.

Hoʻomaka ka 'Oihana Hoʻokolokolo e hoʻomaka i kahi hoʻokolokolo antitrust e kūʻē iā Google, kahi e nānā ʻia ai ka ʻenehana pilikua no ka hoʻohana ʻana i kona kūlana koʻikoʻi ma ka mākeke ʻenekini e hoʻopaʻa i ka hoʻokūkū ma ka ʻimi a me ka hoʻolaha. ʻO kēia hoʻokolokolo kiʻekiʻe ka mua o kāna ʻano kūʻē i kahi hui ʻenehana nui i loko o ʻelua mau makahiki a hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no ka ʻoihana ʻenehana a me ka hiki ʻana o Google i ka wā e hiki mai ana.

Ke ulu nei ka Hurricane Lee i ka hoʻoweliweli i ka hikina o New England, me ka hiki ke loaʻa ka makani ikaika, ka ua nui, a me ka ʻino. ʻOiai e manaʻo ʻia e noho ma waho o ka ʻāina, hiki i ka Canadian Maritimes a me Nova Scotia ke loaʻa i kahi kī pololei. Manaʻo ʻia e nāwaliwali ka ʻino akā mahuahua ka nui i kona neʻe ʻana i ka ʻākau.

Ma waena o nā hōʻeha Hollywood e hoʻomau nei, hoʻihoʻi ʻo Drew Barrymore i kāna hōʻike kamaʻilio. Hiki mai kēia hoʻoholo i ka manawa e paʻa ai nā huahana he nui, e hāʻawi ana i nā mea nānā i nā ʻike hou i ka wā o ka ʻoihana.

I loko o kahi pōʻino pili i ka waina, ma kahi o 600,000 mau galani waina ʻulaʻula i kahe i nā alanui o São Lourenço do Bairro, Pokukala, ma hope o ʻelua pahu waina o kahi hale kīʻaha kūloko. Ua hiki i nā mea puhi ahi ke hoʻohuli i ka nui o ka waina i loko o kahi hale hoʻomaʻemaʻe wai. Ua hoʻoholo ʻia e luku ʻia ka waina ma muli o ke koena o kēia makahiki, ʻaʻole kūpono ia no ka ʻai ʻana.

ʻO ka mea hope loa, hiki i nā mea hoʻohana o Chrome ke hoʻohana i ka pilikino hou a me nā hoʻonohonoho hoʻolaha. Ke manaʻo nei kēia mau hoʻonohonoho e hoʻonui i ka pilikino a hāʻawi i nā mea hoʻohana i ka mana hou aku i kā lākou ʻike mākaʻikaʻi.

