ʻO ka Heists ʻElima Loaʻa kālā GTA Online o nā manawa āpau

He mea koʻikoʻi ke kālā ma Grand Theft Auto (GTA) Online, a ʻo ka heists kekahi o nā ala wikiwiki loa a loaʻa ka loaʻa kālā. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i nā heists ʻelima GTA Online heists:

5) ʻO ka pilikia ʻo Bogdan: ʻO kēia heist he ʻāpana o ka hana Doomsday Heist a koi ʻia ʻelua a ʻehā mau mea pāʻani. Pono kekahi hui e hoʻokomo i kahi submarine, aʻo kekahi e hāʻawi i ka uhi me ka hoʻohana ʻana iā GTA Online's Mammoth Avenger. ʻO ka uku no ka pilikia ʻo Bogdan ma kahi o $1,425,000 ma ka pilikia maʻamau.

4) ʻO ka Pacific Standard Job: Ua hoʻokomo ʻia kēia hiʻohiʻona powa panakō maʻamau i ka makahiki 2015. Pono ia i ʻehā mau mea pāʻani a pili i nā kūlana kiʻekiʻe a me nā hakakā me nā hui heist hoʻokūkū. ʻO ka uku no The Pacific Standard Job he $750,000 ma Easy, $1,500,000 ma Normal, a me $1,875,000 ma ka paʻakikī paʻakikī.

3) ʻO ke ʻano o ka Doomsday Scenario: Ma ke ʻano he hana o The Doomsday Heist, hiki ke hoʻopau ʻia kēia heist e ʻelua a ʻehā mau mea pāʻani. ʻOiai he lōʻihi, hāʻawi ia i ka uku o $1,800,000 ma ka pilikia maʻamau a me $2,250,000 ma ka pilikia paʻakikī.

2) ʻO ka Diamond Casino Heist: ʻO kēia heist, i hoʻohui ʻia i ka hopena o 2019, pono nā mea pāʻani e hoʻonohonoho i kahi Arcade. Hāʻawi ia i ʻekolu ala: Silent and Sneaky, Big Con, a i ʻole Aggressive. ʻO ka uku kiʻekiʻe loa o $3,619,000 hiki ke loaʻa ma ka hao ʻana i nā Diamonds ma ka paʻakikī paʻakikī.

1) ʻO ka Cayo Perico Heist: ʻAʻole e like me nā mea ʻē aʻe, hiki ke pāʻani ʻia kēia heist. Aia ia ma ka mokupuni ʻo Cayo Perico a koi aku i kahi Diamond Casino Penthouse a me ka moku Kosatka. ʻO ka uku mua e pili ana i ka pahuhopu, me ka Panther Statue e hāʻawi ana i $ 4,089,152 ma ka paʻakikī paʻakikī.

Hāʻawi kēia mau heists i nā mea pāʻani i nā manawa kūpono e hōʻiliʻili i ka waiwai ma GTA Online. Puna: ʻIke a me ka ʻike i loko o ka pāʻani.