Top 5 Global Sales Training Software Solutions for Tech Companies

Ke ulu nei ka honua o ka ʻenehana, a me ia, ka pono o nā hui ʻenehana e loaʻa i kahi hui kūʻai i hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia e hiki ke kamaʻilio maikaʻi i ka waiwai o kā lākou huahana a me nā lawelawe i nā mea kūʻai aku. E like me ia, ua hoʻonui nui ʻia ke koi no nā ʻōnaehana hoʻonaʻauao kūʻai ikaika. Hāʻawi kēia mau paepae i nā modula hoʻomaʻamaʻa holoʻokoʻa, ka nānā ʻana i ka hana, a me nā ʻike hoʻonaʻauao pili e hoʻonui i nā mākau o nā hui kūʻai. Maʻaneʻi, ʻimi mākou i ka ʻelima mau polokalamu hoʻomaʻamaʻa hoʻonaʻauao kūʻai honua e hiki ai i nā ʻoihana ʻenehana ke hoʻoikaika i kā lākou hana kūʻai.

ʻO ka mea mua ma ka papa inoa ʻo MindTickle. Kaulana ʻia kēia kahua no kāna ʻike ʻikepili i ka mākaukau a me ka hiki ke kūʻai aku. Hāʻawi ʻo MindTickle i kahi ʻike hoʻonaʻauao pāʻani a pāʻani ʻia, kahi e hana ai ke kaʻina hoʻomaʻamaʻa e ʻoluʻolu a leʻaleʻa no nā hui kūʻai. Hāʻawi ia i kahi ākea o nā hiʻohiʻona, me nā hiʻohiʻona pāʻani pāʻani, nā nīnau, a me nā modules micro-learning, i hoʻolālā ʻia e hoʻomaikaʻi i nā mākau kūʻai aku a me ka ʻike huahana. Hoʻohui ia, hāʻawi ia i nā mea hana analytics e hiki ai i nā luna ke nānā i ka hana pilikino a me ka hui, e ʻike ai i nā wahi e pono ai ka hoʻomaikaʻi.

ʻO ka hope aʻe ʻo Lessonly. Hoʻolālā ʻia kēia kahua hoʻohana e hoʻomaʻamaʻa i ke kaʻina aʻo. Hāʻawi ia i nā mana e hana i nā ala aʻo maʻamau no kā lākou mau hui, e hōʻoia ana e loaʻa i kēlā me kēia lālā ka hoʻomaʻamaʻa i kūpono i ko lākou mau pono kikoʻī. Hāʻawi pū ʻo Lessonly i kahi mea hana e hiki ai i nā mea kūʻai aku ke hoʻomaʻamaʻa i kā lākou pitch a loaʻa i nā manaʻo mai kā lākou mau hoa a me nā luna. ʻO kēia ala pili i ke aʻo ʻana e kōkua i ke kūkulu ʻana i ka hilinaʻi a hoʻomaikaʻi i nā ʻenehana kūʻai.

ʻO ke kolu ma ka papa inoa ʻo Showpad Coach. He mea maikaʻi loa kēia kahua no nā ʻoihana ʻenehana no ka mea e kālele ana i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike huahana. Hāʻawi ʻo Showpad Coach i ka hoʻomaʻamaʻa piha ʻana i nā hiʻohiʻona huahana a me nā pōmaikaʻi, e kōkua ana i nā hui kūʻai aku e kamaʻilio maikaʻi i kēia mau mea i nā mea kūʻai aku. Hāʻawi pū ia i ke aʻo wikiō a me nā manawa aʻo hoa, e hoʻoulu i kahi ʻano hoʻonaʻauao hui.

ʻO ka ʻehā ma ka laina ʻo Brainshark. Kūleʻa kēia kahua no kāna mau mea hana hana e hiki ai i nā mana ke hoʻomohala i nā mea hoʻomaʻamaʻa maʻamau. Hāʻawi pū ʻo Brainshark i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka AI-powered a me nā scorecards e hāʻawi i nā manaʻo pilikino pilikino a nānā i ka holomua. Eia kekahi, hoʻohui pū me nā ʻōnaehana CRM, e maʻalahi i nā hui kūʻai ke kiʻi i ka ʻikepili o ka mea kūʻai aku kūpono a hoʻopili i kā lākou aʻo ʻana i nā hiʻohiʻona maoli.

ʻO ka mea hope loa ʻo Allego. Hoʻolālā ʻia kēia kahua paʻa mua no ke aʻo ʻana ma ka hele ʻana, e kūpono ana ia no nā hui kūʻai paʻahana. Hāʻawi ʻo Allego i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona, me ke aʻo ʻana i ka wikiō, ka hui like ʻana o nā hoa, a me ka ʻikepili hana. ʻO kāna ala hoʻonaʻauao kūpono i ka manawa e hōʻoia ai e hiki i nā mea kūʻai aku ke komo i nā mea hoʻomaʻamaʻa i nā manawa a lākou e pono ai, e hoʻonui ana i ko lākou hiki ke pane pono i nā nīnau a ka mea kūʻai aku.

I ka hopena, hāʻawi kēia mau polokalamu hoʻonaʻauao kūʻai kūʻai honua ʻelima i nā ʻano hiʻohiʻona i hoʻolālā ʻia e hoʻonui i nā mākau a me ka hana o nā hui kūʻai ʻoihana ʻenehana. Mai nā ʻike hoʻonaʻauao pili i ka manaʻo pilikino a me ka nānā ʻana i ka hana, hāʻawi kēia mau kahua i nā pono hana e pono ai nā hui kūʻai e noho i mua i ka ʻoihana ʻenehana hoʻokūkū. Ma ka hoʻokomo ʻana i ia ʻano hoʻonā, hiki i nā ʻoihana ʻenehana ke hōʻoia i kā lākou mau hui kūʻai i lako pono e kamaʻilio i ka waiwai o kā lākou huahana a me nā lawelawe, e alakaʻi ana i ka ulu ʻoihana.