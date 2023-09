ʻO 5 ʻEulopa-E pili ana i nā polokalamu lako polokalamu hoʻolālā no nā ʻenehana hoʻomaka

I ka honua ikaika o nā hoʻomaka ʻenehana, he mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o kahi hoʻolālā ʻoihana paʻa. He palapala alanui ia, e alakaʻi ana i nā mea hoʻomaka i kā lākou mau pahuhopu aʻo ke kōkua ʻana iā lākou e pale i nā pitfalls. ʻO ʻEulopa, ʻo ia ka hub o ka ʻenehana ʻenehana, hāʻawi i kahi plethora o nā ʻōnaehana polokalamu hoʻolālā pāʻoihana i hoʻohālikelike ʻia no nā hoʻomaka ʻenehana. Maʻaneʻi, e komo mākou i loko o nā polokalamu polokalamu hoʻolālā pāʻoihana ʻelima e hiki ke kōkua i nā ʻenehana hoʻomaka e hoʻokele i kā lākou huakaʻi i ka kūleʻa.

ʻO ka mea mua ma ka papa inoa ʻo Upmetrics, kahi ʻōnaehana polokalamu UK e kū nei i waho no kāna mea hoʻohana-aloha a me nā hiʻohiʻona piha. Hāʻawi ia i kahi ʻano o nā mea hana, me ka wānana kālā, ka ʻikepili ʻoihana, a me ka hana ʻana i ka pitch deck. Hāʻawi ka lako polokalamu i ka hui pū ʻana i ka manawa maoli, i mea kūpono no nā hui hana mamao. Eia kekahi, hāʻawi ʻo Upmetrics i nā hoʻohālike kikoʻī o ka ʻoihana, e maʻalahi i nā ʻenehana hoʻomaka e hoʻohālikelike i kā lākou mau hoʻolālā ʻoihana i ko lākou pono kūʻokoʻa.

A laila, loaʻa iā mākou ʻo Tarkenton GoSmallBiz, kahi hoʻonā polokalamu i hoʻokumu ʻia ma Farani. Hāʻawi ia i kahi ākea o nā mea hana, mai ke kākau ʻana i ka hoʻolālā pāʻoihana a i ka CRM a me ke kālepa kikohoʻe. ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai ʻo Tarkenton GoSmallBiz ʻo ia kona manaʻo nui i ka hoʻonaʻauao. Aia ka lako polokalamu i kahi waihona waihona nui o nā kumuwaiwai hoʻonaʻauao, e hāʻawi ana i nā hoʻomaka me nā ʻike waiwai i ka hoʻolālā ʻoihana a me ka hoʻokele. ʻO kēia hiʻohiʻona he koho maikaʻi loa ia no nā mea hoʻomaka e nānā e hoʻonui i ko lākou kumu ʻike i ka wā e hana ana i kā lākou hoʻolālā ʻoihana.

ʻO ke kolu ma kā mākou papa inoa ʻo iPlanner.NET, kahi polokalamu polokalamu mai Estonia. ʻIke ʻia no ka maʻalahi a me ka maikaʻi, kūpono ʻo iPlanner.NET no nā mea hoʻomaka e makemake e hana i kahi hoʻolālā pāʻoihana maʻalahi, ʻaʻohe kīwī. Hāʻawi ka polokalamu i kahi alakaʻi i kēlā me kēia ʻanuʻu i ka hoʻolālā ʻana i ka hoʻolālā ʻoihana, e hoʻemi i ke kaʻina hana no ka poʻe ʻoihana mua. Hoʻohui hou, hāʻawi ʻo iPlanner.NET i nā mea hana hoʻolālā kālā, e kōkua ana i nā mea hoʻomaka e hoʻolālā i kā lākou kālā e hiki mai ana.

ʻEhā, loaʻa iā mākou ʻo StratPad, kahi hoʻonā polokalamu ma UK. Kūlana ʻo StratPad no kāna nānā ʻana i ka hoʻolālā. Ke alakaʻi nei ka polokalamu i nā mea hoʻomaka ma ke kaʻina hana o ka hoʻolālā ʻoihana hoʻolālā, e kōkua ana iā lākou e wehewehe i kā lākou ʻike, misionari, a me nā pahuhopu hoʻolālā. Hāʻawi pū ʻo StratPad i kahi ʻano mea hana, me ka hoʻolālā kālā a me ka nānā ʻana i ka hana. ʻO kēia ka nānā ʻana i ka hoʻolālā e hana ai ʻo StratPad i kahi koho maikaʻi loa no nā mea hoʻomaka e ʻimi nei e hana i kahi hoʻolālā ʻoihana e kūlike me kā lākou mau pahuhopu lōʻihi.

ʻO ka mea hope akā ʻaʻole ka mea liʻiliʻi loa, loaʻa iā mākou ʻo Zervant, kahi hoʻonā polokalamu ma Finland. ʻIke ʻia ʻo Zervant no kāna invoicing a me nā mea hana hoʻokele kālā. He mea maʻalahi ka polokalamu no nā mea hoʻomaka e hana i nā invoice ʻoihana, mālama i nā koina, a me ka mālama kālā. Eia kekahi, hāʻawi ʻo Zervant i kahi mana manuahi o kāna polokalamu, e hana ana i kahi koho kūpono no nā hoʻomaka ʻana ma kahi kālā paʻa.

I ka hopena, hāʻawi kēia mau mea hoʻolālā polokalamu hoʻolālā pāʻoihana ʻelima ma ʻEulopa i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona e kōkua i nā ʻenehana hoʻomaka e hana i nā hoʻolālā ʻoihana ikaika. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi hoʻonā piha e like me Upmetrics, kahi mea hoʻonaʻauao e like me Tarkenton GoSmallBiz, kahi kahua maʻalahi a maikaʻi hoʻi e like me iPlanner.NET, kahi hāmeʻa e pili ana i ka hoʻolālā e like me StratPad, a i ʻole kahi hopena hoʻokele waiwai e like me Zervant, aia kahi hoʻonā polokalamu. ma laila hiki ke hoʻokō i nā pono o kāu hoʻomaka. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻenehana hoʻomaka ʻana, ʻo kēia mau polokalamu hoʻonā e hana koʻikoʻi i ke kōkua ʻana i nā mea hoʻomaka e hoʻokele i ko lākou ala i ka kūleʻa.