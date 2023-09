Hoʻi hou ka Xbox Digital Broadcast i Tokyo Game Show 2023

ʻO ka Xbox Digital Broadcast i manaʻo nui ʻia e hoʻi i Tokyo Game Show ma Kepakemapa 21. ʻO kēia hanana makahiki he kahua no ka Xbox a me Bethesda Softworks e hāʻawi i nā mea hou i kā lākou pāʻani a hōʻike i kahi hōʻiliʻili like ʻole o nā poʻo inoa mai nā mea hana ma Iapana a ma waena o Asia.

Eia kekahi, e hoʻolaha ana ʻo Xbox i nā hoʻohui hou i kā lākou waihona puke Xbox Game Pass e hoʻonui mau nei, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā ʻike mai nā hui a puni ʻo Asia. Pono kēia nūhou e hoʻohauʻoli i ka poʻe e ʻiʻini nei e ʻike i nā ʻike pāʻani hou.

E loaʻa ka hoʻolaha i ka poʻe nānā ma Tokyo Game Show's official YouTube channel, a me ke koho ʻana i nā kaila kaiaulu Xbox. E hōʻike ʻia ana ma nā ʻōlelo like ʻole me ka Iapana, English, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Malay, Thai, Vietnamese, Indonesia, French, German, and Castilian Spanish. Eia hou, e hoʻokomo ʻia ka ʻōlelo hōʻailona Japanese (JSL), Australian Sign Language (AusLan), a me nā wehewehe leo ma ka ʻōlelo Kepanī a me ka ʻōlelo Pelekania.

Ua mālama nui ʻo Xbox i ka hoʻolālā ʻana i nā kiʻi no ka Hōʻike Pāʻani Tokyo o kēia makahiki. Hoʻohui ka kiʻi kiʻi i ka Xbox a me ka Japanese iconography, e hōʻike ana i ka Xbox Nexus, Xbox Series X console, Maneki-neko (beckoning cat), Mount Fuji, nā pua cosmos, a me kahi kukui Iapana. ʻO ka hoʻokomo ʻana iā Maneki-neko, kahi hōʻailona o ka laki maikaʻi, ke manaʻo nei e lawe mai i ka waiwai i nā mea pāʻani a pau e hoʻolohe ana i ka hanana.

Ma kahi hana kūikawā no nā mea pā ma Iapana e hele ana i ka hanana kino ma ka Makuhari Messe, hāʻawi ʻo Xbox i kahi manawa kūʻokoʻa. E mālama ana ʻo Phil Spencer lāua ʻo Sarah Bond i kahi hālāwai ola, a hiki i nā mea pā ke noi no nā tiketi manuahi ma o ka pūnaewele IGN Japan a i ʻole Twitter.

Ua hoʻohiki ʻo Tokyo Game Show 2023 i mea hoʻolauleʻa i nā pāʻani kupaianaha i kūkulu ʻia no ka platform Xbox. Ke kali nui nei nā mea pāʻani mai Iapana, ʻAsia, a puni ka honua i ka hanana, e hōʻike ana i nā mea hou a me nā hoʻolaha hoihoi. No ka ʻike hou aku e pili ana i ka papahana a me nā kikoʻī, e ʻoluʻolu e kipa i ka official Tokyo Game Show pūnaewele.

Title: Hoʻi hou ka Xbox Digital Broadcast i Tokyo Game Show 2023

Puna: Xbox News

Wehewehe:

– Hōʻike Pāʻani Tokyo: He hui pāʻani wikiō makahiki i mālama ʻia ma Tokyo, Iapana.

- Xbox Game Pass: He lawelawe kau inoa e hāʻawi i ke komo i kahi waihona o nā pāʻani no nā consoles Xbox a me PC.

- Bethesda Softworks: He mea hoʻopuka pāʻani wikiō i ʻike ʻia no nā inoa kaulana e like me The Elder Scrolls a me Fallout.

– Maneki-neko: ʻIke ʻia hoʻi ʻo ka pōpoki beckoning, he kiʻi maʻamau ʻo Iapana i manaʻo ʻia e lawe mai i ka laki a me ka waiwai.

– Makuhari Messe: He hale ʻaha kūkā ma Chiba, Iapana, kahi e mālama ʻia ai ka Hōʻike pāʻani Tokyo.

- IGN Iapana: ʻO ka māhele Iapana o ka pūnaewele pāʻani wikiō kaulana, IGN.