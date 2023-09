Hoʻopili ʻo Toikido me Chuck E Cheese no ka ʻike Piñata Smashlings

Ua hoʻolaha ʻo Toikido, kahi hui ʻoliʻoli ma Lākana i ka hoʻolālā kikohoʻe a me nā mea pāʻani, i hui pū me Chuck E Cheese, ke kikowaena leʻaleʻa ʻohana alakaʻi ma ka honua. Manaʻo ka hui ʻana e hāʻawi i nā mea pā ʻōpio i kahi ʻike hohonu o Piñata Smashlings ma ka pāʻani a me nā hale kūʻai kino Chuck E Cheese.

ʻO ka hoʻolaha, e holo ana no ʻekolu mahina e hoʻomaka ana i ʻOkakopa, e mālama ʻia ma nā wahi e komo ai ʻo Chuck E Cheese ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me Kanada. E mālama ʻia nā hanana kūikawā i loko o ka hoʻolaha ʻana, me nā hopena pule i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻohālikelike ʻana i nā huahana a me kahi manawa no nā mea pā e hoʻolālā i kā lākou ʻano Piñata Smashlings ponoʻī.

ʻO ka pāʻani Piñata Smashlings Roblox, i hoʻomohala ʻia e Toikido a me Supersocial, e hōʻike i ka hoʻohui ʻana o nā mea aloha a Chuck E Cheese, e hōʻailona ana i kā lākou hoʻohui IP kūhelu mua ma Roblox. ʻO ka hui pū ʻana ma waena o nā hui ʻelua e manaʻo e hāʻawi i nā ʻike hou a leʻaleʻa no nā keiki a me ko lākou ʻohana, i loko o ka pāʻani a me ka hale kūʻai.

Ua hōʻike ʻo Melissa Mcleanas, VP o Global Licensing, Media and Branded Entertainment Development o Chuck E Cheese, i ka hauʻoli no ka hui pū ʻana me Toikido, me ka haʻi ʻana i ko lākou manaʻo nui i ka hana ʻana ma ka "wikiwiki o ka moʻomeheu" pili pono me ka ʻike o Chuck E Cheese no ka hoʻonui ʻana i kā lākou kiʻi. IP a me nā huapalapala.

ʻAʻole ʻae ka hui ʻana ma waena o Toikido a me Chuck E Cheese i nā mea pāʻani o ka pāʻani Piñata Smashlings Roblox e komo pū me nā huaʻōlelo Chuck E Cheese ma ke kikohoʻe, akā i ko lākou ʻike mua ʻana i ka metaverse. ʻO nā hana kino i loko o ka hale kūʻai, nā hōʻailona kikohoʻe, a me nā makana kekahi ʻāpana o ka hui pū ʻana.

E hoʻololi ana ʻo Chuck E Cheese i ʻeono o kā lākou mau huaʻōlelo kaulana i mau huaʻōlelo Smashlings, hiki i nā mea pāʻani ke hōʻiliʻili e wehe i kahi wahi i hoʻolaʻa ʻia ʻo Chuck E Cheese i loko o ka pāʻani. Eia hou, e mālama ʻia kahi hoʻokūkū "Design Your Own Piñata Smashlings", me ka Smashling a ka mea lanakila i ka makana nui e hoʻokomo ʻia i loko o ka pāʻani no nā mea pāʻani o ka honua e hōʻiliʻili.

E loaʻa i nā malihini ma kahi hale leʻaleʻa ʻo Chuck E Cheese ma Los Angeles ka manawa e hālāwai ai me ka manaʻo hoʻolaha pūnaewele ʻo Sean Does Magic, ka mea i komo hou i ka honua Piñata Smashlings me kāna ʻano Smashlings ponoʻī.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, manaʻo ka hui ʻana ma waena o Toikido a me Chuck E Cheese e hāʻawi i kahi ʻike kūʻokoʻa a poina ʻole no nā keiki a me nā ʻohana, ma ke kelepona a me ka hale kūʻai, ma o ka hoʻolaha Piñata Smashlings.

Sources:

– Toikido

– Chuck E Kīkī