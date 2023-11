ʻatikala hou: ʻO ke ala hoʻolālā a Apple i Generative AI

ʻO Apple, kaulana no kāna mau huahana hou a me ka ʻenehana ʻokiʻoki, ʻaʻole i wehe i kahi huahana AI generative e hoʻokūkū i nā mea like me ChatGPT a me Google Bard. Eia nō naʻe, ʻo ka ʻōlelo maʻamau a CEO Tim Cook e pili ana i ka hoʻoikaika ʻana o Apple ma ke kahua o ka generative AI e hōʻike ana i kahi ala hoʻolālā i mākaukau no ka holomua.

I ka wā o ke kelepona loaʻa kālā i hala iho nei ma hope o ka hōʻike ʻana o ka hapaha ʻehā o Apple, ua hoʻoikaika ʻo Cook i ka mōʻaukala nui o ka hui i ka naʻauao. Ke hōʻike nei i ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana o AI a me ka mīkini, ua hōʻike ʻo Cook i kā lākou kuleana koʻikoʻi ma kahi kokoke i nā huahana Apple a pau, e kuhikuhi ana i nā hiʻohiʻona e like me ka ʻike ʻana, ka ʻike hāʻule, a me ka hiʻohiʻona ECG ma Apple Watch.

ʻOiai e like paha nā ʻōlelo a Cook, ʻaʻole ia he mea maʻamau i nā Luna Nui ke haʻi hou i nā kumu koʻikoʻi i ka wā o ka loaʻa kālā e hoʻoikaika i kā lākou hui i nā mea loiloi a me nā mea hoʻopukapuka. Eia kekahi, ʻike ʻia ʻo Apple no kāna mea huna e pili ana i nā hoʻolālā huahana e hiki mai ana.

ʻO ka hoʻohui ʻana o AI i nā huahana a me nā hana he wahi kikoʻī no nā mea loiloi e aʻo ana i nā ʻoihana ʻo Big Tech a wānana i ka hopena kālā. Ua ʻike ʻia ka loaʻa kālā o Microsoft i ka hapa nui o nā nīnau mai nā mea loiloi e hoʻopuni ana iā AI. ʻO Apple, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua paʻa ʻole e pili ana i nā hoʻolālā paʻa akā ua hōʻike ʻo ia i nā hōʻailona o ka hana ʻana i kahi kumu hoʻohālike ʻōlelo nui i kapa ʻia ʻo "Apple GPT."

ʻO Mark Gurman, kahi mea kākau moʻolelo Apple kaulana mai Bloomberg, ua hoʻomālamalama i ka hoʻomohala ʻana o Apple i kahi ʻōlelo hoʻohālike e like me OpenAI's ChatGPT. ʻOiai ʻaʻole i hoʻokūpaʻa ʻia ka ʻoihana i kēia papahana, ʻo nā ʻōlelo a Cook i ka wā o ka loaʻa kālā ke hoʻomaopopo nei i ka hana mau i ka generative AI me ka ʻole o ka haʻi ʻana i kekahi mea kikoʻī, e pili ana i ka moʻomeheu Apple o ka mālama ʻana i nā kikoʻī huahana ma lalo o ka uhi.

Ua koʻikoʻi ʻo Cook i ka waiwai nui o Apple i ka generative AI, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka lehulehu i ka hana hou a me ka hoʻohiki ʻana i nā holomua e hiki mai ana i nā huahana. ʻO ka mea nui, ʻo ka hoʻohana ʻana o Cook i ka huaʻōlelo “hoʻokomo kālā i kahi liʻiliʻi” e hōʻike ana i ka hoʻololi ʻana i ka memo mai kāna mau ʻōlelo mua. Hōʻike kēia i ka hoʻoikaika ikaika o Apple i kēia ʻenehana transformative.

ʻOiai ʻaʻole i hāʻawi ʻo Apple i kahi mea hoʻokūkū pololei i nā huahana generative AI i kēia manawa, ʻo kāna ala hoʻolālā, i hui pū ʻia me kona kaulana no nā holomua groundbreaking, hoʻoulu i ka ʻike e pili ana i ka wā e hiki mai ana no ka hoʻomaka ʻana o Apple i ka generative AI.

NPP

1. Ua hoʻokuʻu anei ʻo Apple i kahi huahana AI generative?

ʻAʻole, ʻaʻole i hoʻokumu ʻo Apple i kahi huahana AI generative e hoʻokūkū me nā makana e like me ChatGPT a me Google Bard.

2. He aha ka mea a Tim Cook i hoʻoikaika ai i ka wā o ke kāhea ʻana i ka loaʻa kālā?

I ka wā o ka loaʻa kālā, ua hōʻike ʻo Tim Cook i ka mōʻaukala nui o Apple i ka naʻauao artificial a me ke kuleana koʻikoʻi o AI a me ke aʻo ʻana i nā mīkini i nā huahana a Apple.

3. He aha ka manaʻo nui o nā ʻōlelo hou a Kuke?

Hoʻopuka pinepine nā CEO i nā mea nui i nā kelepona loaʻa e hoʻoikaika i ka alakaʻi o kā lākou hui i nā mea loiloi a me nā mea hoʻopukapuka.

4. Ke hana nei ʻo Apple ma kahi ʻano ʻōlelo nui e like me OpenAI's ChatGPT?

ʻOiai ʻaʻole i hōʻoia ʻo Apple i nā huahana kikoʻī, hōʻike nā hōʻike e hoʻomohala nei ka hui i kahi ʻōlelo hoʻohālike e like me OpenAI's ChatGPT.

5. He aha ke ala o Apple i ka generative AI?

Ua hoʻolālā koʻikoʻi ʻo Apple i ka generative AI, me ka manaʻo nui i ka hana hou a me ka hoʻohiki ʻana i nā holomua e hiki mai ana i nā huahana.