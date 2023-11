Ke alo nei ʻo OpenAI i ka wā e hiki mai ana i ka wā e noʻonoʻo ai nā limahana e haʻalele no Microsoft

ʻO ka wā e hiki mai ana o OpenAI, kekahi o nā alakaʻi hoʻomaka ʻana i ka naʻauao, ke kau nei ma ke koena ʻoiai ʻoi aku ma mua o 90% o kāna mau limahana e hōʻike i ko lākou manaʻo e hui pū me Microsoft inā ʻaʻole i hoʻihoʻi ʻia ka Luna Nui, ʻo Sam Altman. Ua lawe ka papa o OpenAI i ka hoʻoholo kamahaʻo e wehe iā Altman, e ʻōlelo ana i ka nele o ka hilinaʻi. Eia naʻe, i loko o nā hanana, ua kākau kekahi lālā o ka papa i komo i ka hoʻoholo i kahi leka e koi ana i ka hoʻi ʻana o Altman.

Ua hoʻouna kēia haunaele koke i nā hawewe ma o ka ʻenehana ʻenehana a hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka paʻa o OpenAI. ʻO ka hui, ka mea i hana nui i ka hoʻoulu ʻana i ka hana hou a me ka hoʻokumu ʻana i nā mea hoʻomaka he nui, ke alo nei i kahi wā e hiki mai ana. Nui nā ʻoihana e hilinaʻi nui nei i ka ʻenehana OpenAI e hopohopo nei i ka hopena o kā lākou hana.

ʻO Gaurav Oberoi, ka mea nāna i hoʻokumu iā Lexion, kahi hoʻomaka e hoʻohana ana i nā lawelawe a OpenAI i ka hoʻololi ʻana i ka ʻaelike, i kapa ʻia ke kūlana "ka debacle o ka ʻumi makahiki." Ua koʻikoʻi ʻo ia i ka lilo nui o ka waiwai a me ka hōʻino maikaʻi ʻana i kēia kūlana.

ʻOiai ua hōʻole ʻo OpenAI i ka haʻi ʻana i kēia mea, ua haʻalele kekahi mau limahana koʻikoʻi no ka hui AI hou o Microsoft, me Greg Brockman, ka pelekikena o OpenAI, a me ʻekolu mau mea noiʻi. Hiki i kēia neʻe ʻana o ke kālena ke keʻakeʻa i ka hiki o OpenAI ke hoʻomohala i ka hanauna hou o nā ʻenehana AI, ʻoi aku ka ikaika o nā ʻōlelo hoʻohālike ma mua o ka ChatGPT i hoʻohana nui ʻia.

No laila, ke noʻonoʻo nei nā hui e like me Lexion i nā hui like ʻole me nā mea hoʻokūkū OpenAI, e like me Anthropic, e hōʻoia i ka paʻa ʻana o nā hoʻolālā contingency a e hōʻemi i ka hilinaʻi ʻana i nā huahana OpenAI.

ʻO nā hopena o kēia hakakā kūloko ma mua o OpenAI. Hoʻoulu ia i nā kūkākūkā i loko o ke kaiāulu ʻenehana e pili ana i nā pilikia e pili ana i ke kūkulu ʻana i nā hiʻohiʻona koʻikoʻi a me nā paepae ma nā hiʻohiʻona AI ʻaoʻao ʻekolu. Hiki i nā ʻoihana ke kū i ka maopopo ʻole a me nā pilikia inā e hoʻomau ʻia nā hoʻoholo e like me ka hoʻokuke ʻana o Altman.

NPP

He aha ke kumu o ka haunaele ma OpenAI? Ua wehe ka papa o OpenAI iā CEO Sam Altman ma muli o ka nalowale o ka hilinaʻi, e hoʻāla ana i kahi hoʻopaʻapaʻa kūloko. He aha nā hopena kūpono o nā limahana OpenAI e hui pū me Microsoft? Inā haʻalele ka hapa nui o nā limahana OpenAI no Microsoft, hiki iā OpenAI ke kū i nā luʻi i ka hoʻomohala ʻana i ka hanauna hou o nā ʻenehana AI, a loaʻa paha i nā hui ʻē aʻe ke kūlana hoʻokūkū ma kēia kahua. Pehea ka hopena o nā ʻoihana e ke kūlana OpenAI? Hiki i nā ʻoihana hilinaʻi i ka ʻenehana OpenAI ke loaʻa i nā haunaele a ke noʻonoʻo nei i nā hui ʻē aʻe e hoʻēmi i nā pilikia. He aha ka hopena o kēia i ka ʻoihana ʻenehana ākea? Hoʻokumu kēia hanana i nā kūkākūkā e pili ana i ka pōʻino o ka hilinaʻi nui ʻana i nā hiʻohiʻona AI ʻaoʻao ʻekolu a hāpai i nā hopohopo e pili ana i nā hoʻoholo koke e hiki ke hoʻopilikia i nā ʻoihana i kūkulu ʻia ma ia mau hiʻohiʻona.