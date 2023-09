Hōʻike nā mea hoʻohana Venmo i nā pilikia a me nā pilikia uku

Ua loaʻa i nā kaukani o nā mea hoʻohana Venmo nā pilikia me ka app, me nā pilikia me nā uku a me nā hoʻoili kālā. Ua piʻi ka hōʻike o kēia mau pilikia ma kahi o 10.30am ET i kēia lā, me ka nui o nā mea hoʻohana e hoʻopiʻi nei ʻaʻole i holo pono ka app a ʻaʻole i hele ka uku. ʻAʻole ʻo Venmo i hoʻopuka maʻamau i ka pilikia a i hāʻawi ʻia i nā mea hou ma ka pūnaewele media.

Ua lawe nā mea hoʻohana i nā paepae e like me Twitter e hōʻike i ko lākou mau huhū me Venmo. Ua hōʻike kekahi poʻe ʻaʻole e hoʻonui ʻia kā lākou mau kaulike ma ka app, e hoʻohilahila a hopohopo. Ua hoʻopiʻi ka poʻe ʻē aʻe no ka hiki ʻole ke loaʻa i kā lākou kālā, ka hopena i nā pilikia e like me nā huakaʻi hele ʻole i ka hale kūʻai. He paʻakikī ka lawelawe ʻana o ka mea kūʻai aku ʻo Venmo, e hoʻonui ana i ka huhū.

ʻOiai ke emi nei ka nui o nā hōʻike ma Downdetector, me kahi o 400 i koe i kēia manawa, ua hoʻoholo ʻia nā pilikia no ka hapa nui o nā mea hoʻohana. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole ʻaʻohe hōʻoia a i ʻole ka ʻōlelo a Venmo e pili ana i ka outage.

Hōʻike ka palapala ʻāina outage ʻAmelika ʻĀkau i hāʻawi ʻia e Downdetector e hoʻopuehu ʻia nā wahi i hoʻopilikia ʻia ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. I kēia manawa, hōʻike ka pakuhi e hōʻike ana i nā pilikia i hōʻike ʻia i loko o ka hola i hala iho nei i ka piʻi ʻana.

I ka hopena, ua loaʻa i nā mea hoʻohana Venmo nā pilikia i ka lawelawe, me ka hāʻule ʻole o ka uku a me nā hana hewa. He nui ka poʻe i hōʻike i ko lākou mau ʻōhumu ma nā kahua like ʻole, e ʻimi ana i ke kōkua a me ka hoʻoholo ʻana. ʻAʻole i hāʻawi ʻo Venmo i nā wehewehe a i ʻole nā ​​​​hōʻano hou e pili ana i ke kūlana.

