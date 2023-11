Hoʻokuʻu ʻo FiiO i ka KB3: He kīpē me kahi DAC i kūkulu ʻia a me ka Amp Headphone

Ua wehe ʻo FiiO, kahi inoa leo leo kaulana, i kāna mea hou loa: ʻo ka KB3, kahi kīwī mīkini i hoʻolako ʻia me kahi mea hoʻololi digital-to-analog converter (DAC) a me headphone amplifier. Manaʻo ka KB3 e hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi ʻike leo ʻoi aku ka maikaʻi i hoʻohālikelike ʻia me nā headphone jacks 3.5mm kuʻuna i loaʻa ma nā kamepiula desktop a me nā kamepiula.

Ma ka hoʻohui ʻana i ka DAC a me ka headphone amp pololei i loko o ke kīpē, hoʻopau ʻo FiiO i ka pono o nā mea ʻokoʻa e hoʻopili ana i ka lumi hana. ʻAʻole kēia e hoʻopili hou i nā kelepona headphone a i ʻole nā ​​​​DAC waho a me nā mea hoʻonui. Me ke akamai o FiiO i ka ʻenehana leo, hoʻohiki ka KB3 i ka hana leo kiʻekiʻe.

He mea kupanaha nā kikoʻī leo o ka KB3. Loaʻa iā ia nā Cirrus Logic CS43131 DACs ʻelua, e kākoʻo ana i ka 32-bit/384kHz a me DSD256 mau leo ​​leo. Ma waho aʻe o ka jack headphone 3.5mm maʻamau, hāʻawi pū ka keyboard i kahi puka kaulike 4.4mm, e hāʻawi ana i nā koho hou aku no ka hoʻopili leo. Wahi a Tom's Hardware, nā mana leo o ka KB3 rival FiiO's $80 KA13 headphone amp.

Hāʻawi ka keyboard ponoʻī i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa i hoʻohui ʻia i kona akamai leo. Hoʻopili ʻia ia i ka gasket a loaʻa nā hoʻololi wela-swap, hiki ke hoʻololi maʻalahi me ke kūʻai ʻole ʻana. Ua kūpono ka KB3 me nā ʻōnaehana Mac a me Windows a kākoʻo i ka kukui RGB. Kākoʻo ia i ka polokalamu hoʻonohonoho VIA kaulana, hoʻonui i nā koho hoʻonohonoho. ʻO ka hoʻolālā paʻa 75-pakeneka, e like me nā kīwī pona, hoʻohui hou i kāna hoʻopiʻi. Hoʻohui ʻia, loaʻa kahi kelepona hoʻomalu leo ​​ma ka ʻaoʻao ʻākau ʻākau o ka papa keyboard.

ʻOiai ʻo ka hoʻohui ʻia ʻana o ke poʻo poʻo poʻo i loko o kahi kīpē ʻaʻole ia he moʻolelo holoʻokoʻa, ʻo ke ala ʻo FiiO e hoʻoponopono i nā pilikia kūpono me ka hoʻopili leo leo ma o ka hoʻohana ʻana i kahi DAC i kūkulu ʻia e hoʻololi i ka hōʻailona leo kikohoʻe mai ke kamepiula. ʻO kēia ala e like me ka Moondrop Dash, kahi kīʻaha hou hou me kahi headphone jack i kūkulu ʻia.

Loaʻa ka KB3 no ke kūʻai ʻana ma AliExpress. Hiki i nā mea kūʻai ke koho ma waena o kahi koho barebones me ka ʻole o nā hoʻololi a i ʻole nā ​​kī kī no $129.99 a i ʻole kahi hiʻohiʻona i hui pū ʻia no $149.99. Hāʻawi pū ʻo FiiO i kahi mana uila o ka papa keyboard, kūʻai ʻia ma $129.99 no ke kumu hoʻohālikelike piha, akā ʻaʻole i loaʻa i kēia ʻano nā hiʻohiʻona leo hou i ka mana uea.

NPP:

1. He aha ka mea ʻokoʻa ka FiiO KB3?

Kū ka FiiO KB3 ma muli o kona hoʻohui ʻia ʻana o kahi DAC i kūkulu ʻia a me ke headphone amp, e hāʻawi ana i ka maikaʻi o ka leo i hoʻohālikelike ʻia i nā jack headphone 3.5mm maʻamau.

2. He aha nā kikoʻī leo o ka KB3?

Hōʻike ka KB3 i ʻelua mau Cirrus Logic CS43131 DAC, e kākoʻo ana i nā ʻano leo leo 32-bit/384kHz a me DSD256.

3. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka KB3?

ʻAe, kākoʻo ka KB3 i ka kukui RGB a ua kūpono me ka polokalamu hoʻonohonoho VIA kaulana, e ʻae ana i nā koho maʻamau.

4. Loaʻa ka KB3 ma ke ʻano he kīwī uila?

ʻAe, hāʻawi ʻo FiiO i kahi mana uila o ka KB3, akā ʻaʻole ia e komo i nā hiʻohiʻona leo hou i loaʻa i ka mana uea.