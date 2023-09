ʻO ke ao ʻona o nā Porsches Kuʻuna: He huakaʻi i loko o ka hana ʻoihana kaʻa

I loko o kahi wikiō i hala iho nei, ʻike ʻo Dennis Collins i ke ʻano hauʻoli o nā Porsches maʻamau i kālai ʻia e ka mea hana Kepani kaulana, ʻo Akira Nakai, ka mea akamai ma hope o ka lepili RWB. ʻAʻole kēia kāu hana maʻamau; ʻO kēia mau 911 he mau hana kupaianaha maoli nō e lawe iā ʻoe i Valhalla kaʻa.

Lawe ʻo Collins iā mākou i kahi huakaʻi hoʻokalakupua ma o kahi hale ākea i alakaʻi ʻia e Stuart Singer, he hoa hana lōʻihi i ka honua automotive. Hōʻike ka wikiō i ka Pandora One Porsche 911 weliweli, he kaʻa ʻokoʻa loa a me he mea lā ua kālai ʻia e nā akua o ke kani kaʻa. ʻO kona pena uliuli hohonu he ʻano ʻālohilohi e like me ke kai, i hoʻokō ʻia e nā huila keleawe-toned. ʻO ka pièce de résistance ka leka RWB i hoʻomālamalama ʻia ma ka monumental duck-tail spoiler, kahi mea hoʻomohala mai ka hale kūʻai ʻo Singer.

Ma kahi kokoke i kēia holoholona kupanaha e kū ana kekahi Porsche i kāhiko ʻia me ka hue ʻōmaʻomaʻo kai moana, e kono ana iā mākou e nānā i ka ʻuhane o ke kai. ʻOiai ke hōʻike wale ʻia nei i loko o ke wikiō, e hōʻike ana i ka hacked-off fenders hope a me ka wiwo ʻole e nalowale ana i ka bumper hope. E like me ka moʻokalaleo, ʻike ʻia a nalo, waiho ʻia kahi manaʻo mau loa.

Hiki paha i kekahi poʻe hoʻomaʻemaʻe ke manaʻo e hoʻololi i kā lākou 911s aloha, a ʻo Singer hoʻi e ʻae i ka mahele i loko o ke kaiāulu Porsche e pili ana i nā hoʻololi RWB. Eia naʻe, pau ka manaʻo kānalua i ka wā e ʻike ai iā Nakai, i kapa ʻia ʻo Nakai-san, e hoʻohana ana i kāna kilokilo. Ke nānā aku nei mākou iā ia me ka hoʻohui ʻana i nā ʻōpala hope loa i ka wā e noho ana ma ka papahele, ʻike ʻia ʻaʻole kēia he hana maʻamau ʻē aʻe; ʻo ia ka ʻoihana kaʻa i kona maikaʻi loa.

ʻO ko Nakai huakaʻi mai nā kaapuni heihei ma Iapana a hiki i ka hoʻololi ʻana i kēia mau lio Kelemania he mea mele. I ka hoʻomaka ʻana me ka hoʻoponopono hou ʻana i ka Toyota Corolla AE86, ua ʻike ʻo ia i kona kāhea maoli ʻana i ke kani ʻana o ke kaʻa a ua hopu ʻia ʻo ia e ka hoʻowalewale o Porsche 911s, ʻo ia hoʻi nā hiʻohiʻona 930, 964, a me 993. ʻO nā mea paʻakikī o kēia mau RWB Porsches ʻaʻohe mea pōkole o ka nani, ʻoi aku ma mua o ka wehewehe haʻahaʻa o "ka mea kupaianaha."

Akā ʻaʻole ʻo ia wale nō. Hāʻawi ka wikiō iā mākou i ka nānā ʻana ma hope o nā hiʻohiʻona iā Collins 'Ferrari Testarossa, e hana ana i kāna hoʻololi ponoʻī ma ka hale kūʻai ʻo Singer. Mai ka wehe ʻana i ka chassis a hiki i ka hoʻihoʻi ʻana i ka bumper a me ka hoʻolaʻa ʻana i ka A/C, ka mea e koi ai i ka wehe ʻana o ka ʻenekini a me ka dashboard, hāʻawi ʻo Collins i kahi hiʻohiʻona pili i ke kaʻina hana o ka hōʻano hou ʻana i kahi supercar Italian 1980s. Me ke kumukūʻai kūʻai awelika ma kahi o $150,000, ʻaʻole he moeʻuhane wale nō ka loaʻa ʻana o ia mea hana nui akā he mea hiki ke loaʻa i kekahi.

Inā he mea hoihoi ʻoe i ka Porsche a i ʻole he mea makemake i ka flair Italia, hāʻawi kēia wikiō i kahi ala komo āpau i ka honua hanohano o nā mea kupanaha kaʻa. Hāʻawi ʻo Dennis Collins ma mua o kahi wikiō; he kono ia i ke aupuni kahi e lilo ai ka ʻenekinia i loko o ke akamai. E hoʻomākaukau e hoʻopuʻi ʻia e ka nani ʻona o nā Porsches maʻamau a me ka hana akamai i komo i kā lākou hana.

