Hōʻike pāʻani pāʻani Mini Mini hou e AOC: ʻO ka maikaʻi ʻole i ke kumu kūʻai ʻole

Ke ʻimi nei i kahi mākaʻikaʻi LED Mini kiʻekiʻe ma ke kumukūʻai kūpono? Mai nana hou aku. Ua hoʻokuʻu ʻo AOC i kā lākou hōʻike pāʻani pāʻani hou loa, ka Q27G3XMN, a ua lawe mua ʻo ia i ka mākeke ma ka ʻino. Kūʻai ʻia ma $249.99 wale nō ma Amazon, ʻo kēia 27 ″ 1440P monitor hāʻawi i ka waiwai kūʻokoʻa no ke kālā.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka Q27G3XMN mai kāna mau mea hoʻokūkū ʻo kāna ʻenehana kukui LED Mini. ʻAʻole like me nā hōʻike LCD kuʻuna, hoʻohana nā mākaʻi LED liʻiliʻi i nā LED liʻiliʻi i hoʻopaʻa ʻia i ʻoi aku ka paʻa, e hopena i ka ʻōlinolino kiʻekiʻe a me nā pae ʻeleʻele. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, hoʻohālikelike ka hōʻike LED Mini a AOC i ka maikaʻi o ke kiʻi o nā mākaʻikaʻi OLED, i kaulana no kā lākou hana ʻike ʻike ʻole.

E hōʻike ana i ka hōʻoia DisplayHDR 1000, ka Q27G3XMN e kaena nei i kahi 336 mau wahi dimming kanaka. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau ʻāpana no ka loaʻa ʻana o nā ʻeleʻele ʻeleʻele, e ʻae ai i nā ʻike kikoʻī kiʻekiʻe. Eia kekahi, ua hōʻoia ʻo AOC i ka uhi ʻana o ka hōʻike i ka 134% o ka gamut kala sRGB, e hāʻawi ana i nā kala nani a pololei mai ka pahu hoʻomaikaʻi i kāna calibration kala o ka hale hana.

E hauʻoli nā mea pāʻani me nā kikoʻī kupaianaha o ka Q27G3XMN. Me ka uila-wikiwiki 180Hz refresh rate, adaptive-sync technology (ʻoiai ʻaʻole i ʻōlelo maopopo ʻia ʻo FreeSync), a me ka AOC's Low Input Lag Mode, ua hoʻokō kēia mea nānā i nā manaʻolana āpau o nā mea pāʻani hoʻokūkū. Hoʻohui, kākoʻo ia i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o 120Hz, kūpono no ka pāʻani console ma nā ʻoliʻoli hou o Sony a me Microsoft.

Ke noʻonoʻo nei i nā kikoʻī a me ka ʻenehana Mini LED ʻokiʻoki, manaʻo paha ʻoe e lawe ka Q27G3XMN i kahi hōʻailona kumukūʻai. Eia nō naʻe, ma muli o kā mākou noiʻi, ʻoi aku ka maikaʻi o ka nānā ʻana o AOC ma mua o kāna mau mea hoʻokūkū. ʻOiai ʻaʻole hiki iā mākou ke ʻike i ke kumu kūʻai kūʻai kūʻai a ka mea hana ma US, ʻōlelo ʻia nā kumu he $400. Me ke kumu kūʻai hoʻolaha o kēia manawa he $249.99, ʻaʻohe kānalua e hāʻawi kēia mākaʻikaʻi i ka waiwai kūʻokoʻa.

Q: He aha ka ʻenehana Mini LED?

A: Hoʻohana ka ʻenehana LED liʻiliʻi i nā LED liʻiliʻi a ʻoi aku ka liʻiliʻi i ka ʻōnaehana backlighting o kahi hōʻike, e hopena i ka maikaʻi o ka mālamalama a me nā pae ʻeleʻele.

Q: He aha ka hōʻoia DisplayHDR 1000?

A: He kūlana kiʻekiʻe ka hōʻoia hōʻikeHDR 1000 no nā hōʻike e hōʻoia i ko lākou hiki ke hana i nā ʻikepili kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe me ka ʻokoʻa maikaʻi a me ka pololei kala.

Nīnau: Kākoʻo anei ka AOC Q27G3XMN iā FreeSync?

A: ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia, ua hōʻike ʻia ka mea nānā i ka ʻenehana adaptive-sync, i kūpono me FreeSync.

Nīnau: He kūpono anei ka Q27G3XMN no ka pāʻani console?

A: ʻAe, kākoʻo ka mea nānā i ka helu hōʻoluʻolu o 120Hz, i mea kūpono no ka pāʻani ʻana ma nā consoles hou o Sony a me Microsoft.