Hōʻike ʻo Maingear i nā hale hana ikaika i kūkulu mua ʻia no ka poʻe loea

ʻO Maingear, kahi mea hana maʻamau PC maʻamau, ua hoʻokumu wale ʻo ia i kāna moʻo Pro WS hou, kahi laina o nā ʻōnaehana prebuilt kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia no nā poʻe loea ma nā ʻoihana like ʻole. Me ka manaʻo nui i ka hāʻawi ʻana i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi, ua kuhikuhi ʻia kēia mau papa hana i nā mea hoʻomohala pāʻani, nā mea hoʻoponopono kiʻi, nā mea hoʻolālā kiʻi, nā mea paʻi kiʻi wikiō, nā mea pena kiʻi 3D, nā mea hana mele, nā ʻenekini CAD, nā ʻepekema data, a me nā mea hoʻomohala AI/Machine Learning.

Hāʻawi ka moʻo Pro WS i ʻekolu mau koho hana ʻokoʻa i hiki ke hoʻololi ʻia e hoʻokō i nā pono pilikino. ʻO kahi hiʻohiʻona hiʻohiʻona ka hoʻohālikelike ʻana me ka Threadripper 7000 CPUs i hoʻokuʻu ʻia, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i ke komo ʻana i ka mana hana ʻoki.

ʻO ke koho komo-level, ʻo ka Pro WS, hele mai i kahi hoʻolālā waena waena me ka Fractal Design's North mid-tower chassis. Hāʻawi ʻia kāna mau ʻāpana lāʻau-hoʻopau i ke alo i kahi pā nani. Hiki ke hoʻolako ʻia ka Pro WS me ka Intel Core a i ʻole AMD Ryzen CPUs a me ʻelua Nvidia RTX 6000 GPU, e hōʻoia ana i ka hana kiʻi kiʻi kūikawā. Hoʻohana akamai ʻia ka hoʻoluʻu ʻana e Noctua, a piʻi nā koho hoʻomanaʻo i kahi 128GB nui o DDR5. Loaʻa nā koho mālama i nā Samsung 990 NVMe SSDs a i ʻole Seagate IronWolf HDDs, me ka nui o nā mana i loaʻa. Hāʻawi ka Pro WS i kahi lako mana 1600W a hāʻawi i nā koho ʻōnaehana hana he nui.

No ka poʻe makemake i ka mana hou aku, hāʻawi ʻo Maingear i nā hale hana Pro WS Max a me Pro RS. ʻO ka Pro WS Max, aia i loko o ka chassis Define 7 XL ākea, hāʻawi i nā mana hana koʻikoʻi. ʻO ka Pro RS, e hōʻike ana i kahi ʻano 4U rackmount form factor, i kūkulu ʻia ma ka Silverstone RM44 chassis, e hāʻawi ana i nā koho hoʻonui i hoʻonui ʻia.

Kākoʻo nā hale hana Pro WS Max a me Pro RS i kahi ākea o nā CPUs, me Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper, a me AMD Ryzen Threadripper Pro, no ka mana hana ʻole. Hāʻawi kēia mau hale hana i nā mana kiʻi kūikawā, e hoʻokipa ana i nā Nvidia A4000, A5000, a i ʻole RTX 6000 GPU. ʻO nā hāʻina hoʻoluʻu mai Noctua e hōʻoia i nā thermals maikaʻi, a hiki i ka hiki ke hoʻomanaʻo i ka 256GB o DDR5. Hoʻohālikelike nā koho mālama i nā mea o ka Pro WS, a hele mai nā hale hana me ka 1600W PSU a me nā koho ʻōnaehana hana.

ʻOiai ʻaʻole i hoʻokuʻu ʻia nā kikoʻī kumukūʻai no ka moʻo Pro WS, hāʻawi ʻo Maingear i kahi configurator ma kāna pūnaewele mana, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hana i kā lākou mau keʻena hana e like me kā lākou makemake a me nā koi.

FAQs

1. Hiki iaʻu ke hoʻopilikino i nā ʻāpana i loko o nā hale hana Pro WS o Maingear?

ʻAe, hāʻawi ʻo Maingear i nā koho maʻamau no kāna moʻo Pro WS. Hiki i nā mea hoʻohana ke koho i kā lākou CPU makemake, GPU, ka mana hoʻomanaʻo, ka hopena mālama, a me ka ʻōnaehana hana.

2. He aha ka uhi palapala hoʻokō no nā kahua hana Pro WS o Maingear?

Hele mai nā hale hana Pro WS me kahi hōʻoia no 2 makahiki Pro Solutions Warranty. Loaʻa i nā mea hoʻohana ke koho e hoʻonui i kahi palapala hōʻoia 3 makahiki no ka uhi lōʻihi.

3. He kūpono anei kēia mau keʻena hana no ka poʻe ʻoihana ma nā ʻoihana āpau?

ʻAe, ua hoʻolālā ʻia ka moʻo Pro WS e hoʻolako i nā poʻe ʻoihana ma nā ʻoihana like ʻole, me ka hoʻomohala pāʻani, ka hoʻoponopono kiʻi, ka hoʻolālā kiʻi, wikiō, 3D rendering, music production, CAD engineering, data science, a me AI/Machine Learning development.

4. Pehea e hiki ai iaʻu ke kūʻai aku i ka hale hana Maingear Pro WS?

Hiki ke kūʻai pololei ʻia nā hale hana Pro WS o Maingear mai ka punaewele Maingear. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohana i ka configurator e hoʻopilikino i kā lākou hana ma mua o ka hana ʻana i kahi kūʻai.