Loaʻa ʻia ʻo GMC Canyon AT4 i hoʻopaʻa ʻia ma ke ala Hiking Colorado

Ua paʻa ʻia kahi GMC Canyon AT2023 4 ma kahi kokoke i ka piko o nā mauna Pōhaku o Colorado no kekahi mau lā. Ua paʻa ke kaʻa kipi ma ke alahele ʻo Decalibron, he ala hele wāwae ʻehiku mile e kaʻahele ana i nā piko mauna ʻehā ma luna o 14,000 kapuaʻi. Ua pani ʻia ke alahele, ma kahi ʻāpana o ka waiwai pilikino, no ka hapa nui o ka makahiki ma muli o nā hopohopo kuleana a me nā kūlana ala ala maikaʻi ʻole.

Ua komo ka mea hoʻokele GMC Canyon AT4 i ke ala ma ke ala e pau ai ma kahi alahele a i ʻole e lilo i alanui eli ma mua. Ua hoʻohaʻahaʻa paha ka mea hoʻokele i ka paʻakikī o ka ʻāina, no ka mea, ʻaʻole i hōʻailona maikaʻi ʻia ke alahele a hiki ke huikau ke hoʻokele.

Ua paheʻe ke kaʻa ma ka ʻaoʻao o ke ala ma luna o nā pōhaku ʻākea, nalowale ka huki a ʻeli ʻana i ka ʻili. Ua hōʻike ʻia ua ʻeli ke kaʻa iā ia iho a hiki i kona ʻokoʻa, e hōʻike ana i ka pilikia o ka holo ʻana inā hoʻāʻo ka mea hoʻokele e hoʻopau i ka mana.

ʻAʻole i kūleʻa nā hoʻoikaika ʻana e hoʻihoʻi i ke kaʻa i kēia manawa. ʻO Colorado 4 × 4 Rescue and Recovery, kahi hui manawaleʻa, ua hiki i ke kaʻa akā ʻaʻole hiki iā ia ke unuhi. Ua haʻalele ʻia ke kaʻa ma ke ala, ʻoiai ʻaʻole i hōʻike ʻia ke ola hou.

Hōʻike kēia hanana i ka pōʻino o nā mea hoʻokele ʻike ʻole e hoʻāʻo nei i nā ala ma mua o ko lākou pae akamai. Ua hana nā mea hoʻokele poʻo poʻo i nā hanana like ʻole ma ia wahi, e hoʻolalelale ana i nā ʻōlelo aʻo a me nā pani ʻana i nā ala paʻakikī.

He mea ia e hoʻomanaʻo ai i ka hoʻomaʻamaʻa akahele a me ka haʻahaʻa i ka wā e hele ai i ka ʻāina kamaʻāina ʻole.