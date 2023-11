ʻO Wahoo Kickr Core Bundle: Mea hoʻomaʻamaʻa akamai kūpono me ka waiwai hoʻohui

Ua hoʻolaha ʻo Wahoo Fitness i kahi hoʻolaha hoihoi no ka poʻe ʻoliʻoli kaʻa. ʻAʻole lākou i hōʻemi wale i ke kumukūʻai o ka mea hoʻomaʻamaʻa akamai ʻo Wahoo Kickr Core akā ua hoʻokomo pū kekahi cassette preinstalled me kahi koho o nā koho wikiwiki 8/9/10/11/12. Hele mai kēia pūʻulu me kahi lālā hoʻokahi makahiki i ke kahua hoʻomaʻamaʻa virtual kaulana, ʻo Zwift. Hāʻawi kēia mau hoʻololi i ka poʻe kaʻa kaʻa i kahi koho kūpono a maʻalahi hoʻi e hoʻonui i kā lākou ʻike hoʻomaʻamaʻa i loko.

ʻO ka Wahoo Kickr Core mea hoʻomaʻamaʻa akamai, i hoʻokomo ʻia ma 2018, he koho hilinaʻi a kūpono hoʻi no nā kaʻa kaʻa. ʻO ka drawback wale nō ʻo ka nele o kahi cassette i hoʻokomo mua ʻia, ʻaʻole like me kāna hoa like, ka Kickr smart trainer. Eia nō naʻe, me ka Wahoo Kickr Core Bundle hou, hiki i nā mea hoʻohana ke hauʻoli i ka ʻoluʻolu o kahi cassette i hoʻokomo mua ʻia a me kahi lālā Zwift makahiki hoʻokahi, ma ke kumu kūʻai hoʻemi. He makana mua kēia no Wahoo Fitness, aia ma Atlanta, Georgia.

Ma waho aʻe o ka pūʻolo, ua hoʻohaʻahaʻa ʻia ke kumukūʻai o ka Wahoo Kickr Core kūʻokoʻa e hoʻohālikelike i ke kumukūʻai o ka Zwift Hub One hoʻomaʻamaʻa akamai. Eia nō naʻe, loaʻa i nā mea kūʻai aku ke kūʻai aku i ka Kickr Core mai kahi hale kūʻai kaʻa kaʻa a i ʻole hale kūʻai brick-a-mortar ke koho e loaʻa i kahi lālā Zwift i hoʻemi ʻia ma $99.99.

ʻO ka hoʻopau ʻia ʻana o ka Zwift Hub classic smart trainer, nāna i hāʻawi i ka cassette multi-speed, ʻo ia ka Zwift Hub One i kēia manawa ʻo ia wale nō ka mea hoʻomaʻamaʻa akamai Zwift-branded i loaʻa. ʻOiai ke hele mai nei ka Zwift Hub One me kahi cog hoʻokahi a me ka hoʻololi ʻana i loko o ka app, hāʻawi ka Wahoo Kickr Core i kahi ʻike kuʻuna, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻohana i kā lākou pahu kaʻa ponoʻī a hoʻohana i kā lākou kaʻa kaʻa kaʻa e hoʻololi i nā mea hana.

Me kēia mau mea hou, ʻelua mau koho maikaʻi loa e koho ai nā kaʻa kaʻa. He kūpono ka Zwift Hub One no ka poʻe i hoʻohana nui iā Zwift a makemake paha i kahi hoʻonohonoho maʻalahi, ʻoiai ke hāʻawi nei ka Wahoo Kickr Core i ka versatility a me ka hoʻohui pū ʻana me ka Wahoo kaiaola o nā lako.

I mea e hiki ai iā Zwift ke maʻalahi, ua hoʻolauna ka paepae i kahi koho kau inoa makahiki hoʻemi i kūʻai ʻia ma $149.99. Hōʻike kēia i kahi mālama nui o $29.89 i hoʻohālikelike ʻia me kahi kau inoa o kēlā me kēia mahina. Hiki ke hoʻololi maʻalahi ka poʻe kau inoa o kēlā me kēia mahina i ka lālā makahiki ma ke kāpae ʻana i kā lākou kau inoa o kēia manawa a kau inoa ma ka pūnaewele Zwift.

ʻO ka Wahoo Kickr Core Bundle hou a me ka koho hoʻopaʻa inoa Zwift makahiki i hoʻemi ʻia e lawe mai i ka waiwai a me ka hiki ke loaʻa i ka poʻe hoihoi kaʻa kaʻa. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi hoʻonā hoʻomaʻamaʻa akamai piha a i ʻole kahi ʻike hoʻomaʻamaʻa virtual maʻemaʻe, e hoʻokō kēia mau makana i nā ʻano pono a me nā makemake.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka mea i komo i ka Wahoo Kickr Core Bundle?

Aia ka Wahoo Kickr Core Bundle i ka Wahoo Kickr Core mea hoʻomaʻamaʻa akamai me kahi cassette i hoʻokomo mua ʻia (8/9/10/11/12 mau koho wikiwiki) a me kahi lālā hoʻokahi makahiki iā Zwift.

2. Hiki ia'u ke kuai i ka Wahoo Kickr Core me ka cassette?

ʻAe, hiki ke kūʻai kaʻawale ʻia ka Wahoo Kickr Core me ka ʻole o ka cassette. Ua hoʻemi ʻia kona kumukūʻai e like me ke kumu kūʻai o ka Zwift Hub One hoʻomaʻamaʻa akamai.

3. He aha nā ʻokoʻa ma waena o ka Zwift Hub One a me Wahoo Kickr Core?

Hele mai ka Zwift Hub One me kahi cog hoʻokahi a me ka hoʻololi ʻana i loko o ka polokalamu Zwift, ʻoiai ʻo Wahoo Kickr Core e koi ana i kahi cassette kaʻa maʻamau a hoʻohana i ke kaʻa holo kaʻa no ka hoʻololi ʻana. Hāʻawi pū ka Kickr Core i ka hoʻohui pū ʻana me ke kaiaola Wahoo o nā lako.

4. Ke hāʻawi nei ʻo Zwift i kahi kau inoa hoʻemi makahiki?

ʻAe, hāʻawi ʻo Zwift i kahi koho inoa inoa makahiki makahiki i kūʻai ʻia ma $149.99, e hāʻawi ana i ka waiwai ʻoi aku ka maikaʻi e hoʻohālikelike ʻia i ke kau inoa o kēlā me kēia mahina.

5. Hiki i nā mea kākau inoa mahina ke hoʻololi i ka lālā makahiki?

ʻAe, hiki i nā mea kākau inoa o kēlā me kēia mahina ke hoʻololi i kahi lālā makahiki. Eia naʻe, pono nā mea hoʻohana i kau inoa ma o ka hale kūʻai Apple app e hoʻopau i kā lākou kau inoa ʻana a kau inoa ma Zwift.com e loaʻa i ka lālā makahiki. Hiki i ka poʻe kākau inoa mahina ke hoʻomau i kā lākou lālā mahina e like me ka makemake.