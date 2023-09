Hoʻolauna ʻia ʻo Super: The True-Blue Australian Lager na Golden West Brewing Co.

ʻO Golden West Brewing Co., kahi hale hana ʻoihana i hoʻokumu ʻia ma Subiaco, Western Australia, ua hōʻike koke aku nei i kā lākou hana hou loa: Super, he lager Australian maoli-blue. ʻO ke kiʻi ʻana i ka hoʻoikaika ʻana mai kahi manawa e kauoha ai i ka pia ʻo ke koho ʻana ma waena o ka pia ikaika piha a i ʻole ka gula waena ikaika, mahalo ʻo Super i ka maʻalahi a me ka nostalgia o kēlā au.

Hāʻawi ʻo Super i kahi hue gula maʻemaʻe me ke poʻo lokomaikaʻi, hoʻowalewale i ka poʻe hauʻoli pia me kona ʻano hoʻokipa. Ma ka ihu, ke kaena nei ka pia i kahi ʻala malt ʻokoʻa, e hoʻomanaʻo ana i nā kāpeti ma ke keʻena hope o ke keʻena mele ola ʻoniʻoni o Perth, ʻo The Grosvenor, i ka makahiki 1990. Hāʻawi ka sip mua i kahi ʻike maʻalahi a ʻoluʻolu, akā hoʻololi koke i kahi kaulike ʻoluʻolu o ka ʻawaʻawa malty a me ka pau ʻana.

ʻO kēia tinnie, a i ʻole ka pia canned, ua hana mua i kāna hōʻailona ma ke ʻano pia kūloko, loaʻa ka mekala kālā ma ka 2023 Perth Royal Beer Show. Ua kūpono kona ʻike ʻana i kona hiki ke lawe i nā mea aloha pia i nā lā gula i noho aliʻi ai ʻo Swanny, a i ʻole Swan Gold mid-strength.

Me ka waiʻona ma ka leo (ABV) o 4.2 pākēneka, kūpono hoʻi ʻo Super no ka kaʻana like ʻana me nā hoaaloha, e hoʻihoʻi mai i ka pilina pili pinepine me ka wehe ʻana i kahi inu. Kūʻai ʻia ma kahi o $23 no ka ʻeke ʻehā, ʻaʻole kēia tinnie wale nō ka ʻono o ka nostalgia akā he waiwai nui hoʻi no ka poʻe hauʻoli pia.

No laila, inā makemake ʻoe i nā lā kahiko i ʻoi aku ka maʻalahi o nā koho pia a ʻo ka manaʻo i ka maikaʻi a me nā kuʻuna, ʻo Super na Golden West Brewing Co. ma kāu radar. E hoʻokiʻekiʻe i kahi aniani i ka hana akamai o Australia a hauʻoli i kēia lager polū ʻoiaʻiʻo, i loaʻa i ka helu paʻa o 3.5 WA napoʻo o ka lā mai 5.

Sources:

– Golden West Brewing Co.

- ʻO Perth Royal Beer Show (hoʻokūkū pia)

Nā wehewehena:

– Tinnie: He huaʻōlelo i hoʻohana ʻia ma Australia e pili ana i kahi pahu pia.

– ABV: Alcohol by Volume, he ana maʻamau i hoʻohana ʻia no ka hōʻike ʻana i ka ʻona i loko o kahi mea inu.