Hoʻolaha ka Sims i kahi hale kūʻai pūnaewele hou me nā makana kūʻai kūʻokoʻa

ʻO ka Sims, kahi franchise game simulation ola aloha, ua hoʻolaha hou nei i ka wehe nui ʻana o kāna hale kūʻai pūnaewele. Hiki i nā Simmers a me nā mea pā i kēia manawa ke hoʻokomo i nā lole a me nā mea hoʻonaninani like ʻole i hoʻoulu ʻia e The Sims 'kiʻi kiʻi. Hāʻawi kēia ʻike kūʻai hoihoi hou i kahi manawa no ka poʻe hoihoi e hōʻike i ko lākou hoʻomana i ka pāʻani ma ke ʻano.

Mai nā lole nani i hoʻonani ʻia me ka logo Plumbob kaulana a me ka huaʻōlelo “Sul sul” i aloha ʻia i nā pine enamel nani e hōʻike ana i nā hōʻailona Simoleon, Plumbobs, cowplants, a me ka Freezer Bunny adorable, ʻo ka hōʻiliʻili nui e hoʻopio i ka poʻe o nā makahiki āpau. Hoʻohui ʻia, ke kaena nei ka hale kūʻai i kahi hoodie lavender like a me ka sweatsuit set, vinyl stickers, a Plumbob hat keʻokeʻo, vibrant "sul sul/dag dag" socks, a me kahi pahu leka e hōʻike ana i nā honua kiʻi mai The Sims 4.

ʻO ka Inclusivity kahi mea nui o The Sims Shop, no ka mea, loaʻa nā huahana no ka hoʻouna ʻana i ka honua a me nā koho lole he unisex me nā koho nui. ʻO ka pahuhopu ka hana ʻana i kahi ākea a hiki ke loaʻa kahi e loaʻa ai nā mea pā a pau i kahi mea a lākou e aloha ai.

No ka ʻimi ʻana i ke ʻano hoihoi o nā mea kūʻai, hiki i nā malihini ke mākaʻikaʻi maʻalahi i ka hale kūʻai pūnaewele ma shopthesims.com. Ma ke kau inoa ʻana, hiki i nā mea pā ke hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā hoʻohui hou loa i ka hōʻiliʻili a lilo i waena o ka poʻe mua e hoʻopaʻa i kā lākou mea punahele.

NPP:

Nīnau: He aha kaʻu e ʻike ai ma The Sims Shop?

A: Hāʻawi ka hale kūʻai pūnaewele mana i kahi koho nui o nā lole a me nā mea hana i hoʻoulu ʻia e The Sims, me nā T-shirts, nā pine enamel, nā hoodies, nā socks, a me nā mea hou aku.

Q: Loaʻa nā huahana no ka hoʻouna honua?

A: ʻAe, hāʻawi ka Sims Shop i nā koho hoʻouna honua, e hiki ai i nā mea pā ma ka honua holoʻokoʻa.

Nīnau: E loaʻa ana nā mea hou i nā makana o ka hale kūʻai?

A: ʻAe, manaʻo ʻia nā mea hou i ka wā e hiki mai ana, a ma ke kau inoa ʻana, hiki i nā mea pā ke hoʻomau mau i nā huahana hou loa.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa nā koho nui i loko o ka ʻāpana lole?

A: ʻOiaʻiʻo, ke hoʻoikaika nei ka Sims Shop e hoʻopili, hāʻawi i nā lole unisex me nā koho nui-nui no nā mea pā o nā ʻano a me nā nui.