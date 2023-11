ʻO ka hopena pohihihi o The Simpsons: Hit & Run Sequel a me nā nīnau i pane ʻole ʻia

ʻO ka pāʻani open-world aloha, The Simpsons: Hit & Run, ua hoʻopio i ka poʻe pā no nā makahiki me kāna hui kūʻokoʻa o ka ʻakaʻaka a me ka pāʻani. ʻOiai ʻo kona kaulana a me ke koi ʻana i kahi sequel, ua hōʻike hou nā mea hoʻomohala o ka pāʻani ʻaʻole i hana ʻia kahi pāʻani hahai, waiho ʻia nā mea pā a me nā mea hoʻomohala.

I loko o kahi ninaninau hou me MinnMax, nā mea papahana, nā mea hana, nā mea hoʻolālā, a me nā mea hana hoʻokō i komo i ka pāʻani kumu i hōʻike i ko lākou huikau a me ka hōʻino ʻia e pili ana i ka hoʻopau ʻana i ka hopena. I ka nīnau ʻana e pili ana i ke kumu ma hope o ka hoʻōki ʻana i ka hana, ua pane ʻo John Melchior ka mea hana hoʻokō me ka pīhoihoi, me ka ʻōlelo ʻana, "ʻAʻole wau ʻike."

He hoʻoholo kamahaʻo maoli ia i waiho ai i nā poʻe a pau e ʻohi ana i ko lākou poʻo. Ua wehewehe ʻo Melchior i ka kūleʻa o ka pāʻani mua i hoʻoikaika i kahi kuʻikahi pāʻani ʻelima me ka liʻiliʻi o ke kālā ma mua o ka mea i manaʻo ʻia e nā mea hoʻomohala. ʻO ka hoʻoholo ʻana e hoʻōki i ka hana ʻana he mea weliweli ia, ʻo ia hoʻi i ka luna o Melchior, nāna i hāʻawi i ka pāʻani iā ​​lākou "ma kahi pā kālā."

ʻO ka pāʻani mua, i hoʻokuʻu ʻia e Vivendi Universal Games i ka makahiki 2003, i hōʻike ʻia i kahi kipi malihini ma Springfield, me nā mea pāʻani e hana ana i nā ʻimi like ʻole e wehe i nā hanana pohihihi. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka pāʻani ʻo ia ka Grand Theft Auto-inspired racing missions, kahi e hoʻomanaʻo nui ai nā mea pā.

ʻO ka hopena i hoʻolālā ʻia i manaʻo e hoʻonui i ka mīkini hoʻokele ma ka hoʻolauna ʻana i ka hiki ke huki i nā mea mai nā kaʻa. Ua haʻi ka mea hoʻolālā ʻo Darren Evenson i kahi prototype i kūkulu ʻia no kēia hiʻohiʻona ma mua o ka pau ʻana o ka papahana. Eia naʻe, ma waho aʻe o ka prototype a me kahi hoʻolālā manuahi, ʻaʻole nui ka holomua i hana ʻia.

Ua hōʻike nā mea hoʻomohala i ko lākou manaʻoʻiʻo ʻole i ka hoʻopau ʻana o ka papahana, ʻoiai lākou i manaʻo ai ʻo The Simpsons: Hit & Run e lilo i franchise. No lākou, ua like ka holomua ʻana o kahi hopena, akā ua lawe koke ʻia mai ka papaʻaina.

ʻO kekahi o nā kumu nui e hāʻule ai ka hopena ʻo Vivendi ʻaʻole i hoʻopaʻa i nā kuleana pāʻani wikiō i The Simpsons. ʻO ka mea mahalo, ua kūleʻa ka hui i ka loaʻa ʻana o nā kuleana i nā franchise kaulana ʻē aʻe e like me Buffy the Vampire Slayer. I ka hopena, ua loaʻa iā EA nā kuleana pāʻani wikiō ma 2005; akā naʻe, ʻaʻohe pāʻani hou e pili ana i The Simpsons i hoʻokuʻu ʻia mai ka makahiki 2007.

I ka hopena, ʻoiai ka manaʻolana no ka hopena o The Simpsons: Hit & Run hiki ke hoʻopau ʻia i ka wā e paʻa ai ʻo EA i nā kuleana i ka franchise, hiki i nā mea pā ke paʻa i ka manaʻolana no kahi mana remastered o ka pāʻani kumu. ʻO nā mea pohihihi e pili ana i ka hoʻopau ʻia ʻana o ka sequel ke hoʻomau nei i ka hoʻohālikelike ʻana i nā mea pā a me nā mea hoʻomohala like, e waiho ana iā lākou e noʻonoʻo e pili ana i nā mea hiki ke hana.

