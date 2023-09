ʻO ke kuleana o nā hōʻike hōʻikeʻike ma nā ʻoihana koa a me nā ʻoihana

Ke ʻimi nei i ke kuleana koʻikoʻi o nā hōʻikeʻike ʻino ma nā ʻoihana koa a me nā ʻoihana

He koʻikoʻi ko nā hōʻikeʻike koʻikoʻi i nā ʻoihana koa a me nā ʻoihana, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona hilinaʻi, kiʻekiʻe kiʻekiʻe i nā kaiapuni i paʻakikī pinepine a hiki ʻole ke wānana. Hoʻolālā ʻia kēia mau mea paʻa paʻa a paʻa e kū i nā kūlana koʻikoʻi, mai ka wā ʻino a hiki i ke koʻikoʻi kino kino, e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka ʻike koʻikoʻi i ka poʻe e pono loa.

Ma ka oihana koa, he mea ko'iko'i nā hō'ike'ike 'oko'a o ka nui o nā lako, mai nā ka'a ho'olālā a hiki i nā'ōnaehana kauoha a me ka ho'omalu. Hoʻokumu ʻia kēia mau hōʻikeʻike no ka hoʻokō ʻana i nā kūlana koa ikaika, e hōʻoiaʻiʻo ana hiki iā lākou ke hana maikaʻi i ke alo o ka wela wela, ka haʻahaʻa kiʻekiʻe, ka lepo, a me ka haʻalulu. Eia kekahi, hōʻike pinepine lākou i nā ʻenehana holomua e like me ka hoʻohālikelike ʻana i ka pō a me nā pale hiki ke heluhelu ʻia e ka lā, e hiki ai i nā pūʻali koa ke komo i ka ʻikepili koʻikoʻi i kēlā me kēia manawa o ke ao a me ka pō, ma lalo o nā kūlana.

ʻO ke koʻikoʻi o nā hōʻike hōʻikeʻike ʻoi aku ma mua o ke kahua kaua. Ma nā hoʻonohonoho ʻoihana, ʻano koʻikoʻi kēia mau mea hana. Loaʻa iā lākou i nā mea kanu hana, nā aila a me nā keʻena kinoea, a me nā wahi ʻino ʻē aʻe kahi e hāʻule koke ai ka ʻenehana hōʻike maʻamau. Hoʻolālā ʻia nā hōʻike ʻino ʻoihana e pale aku i ka pōʻino mai ka ʻike ʻana i nā kemika, ka lepo kaumaha, a me nā wela kiʻekiʻe. Hoʻokomo pinepine lākou i ka ʻenehana pale paʻi, e ʻae ana i nā limahana e launa pū me ka hōʻike ʻoiai ke kau nei i nā mīkina lima pale.

ʻO ke kī i ka maikaʻi o nā hōʻike hōʻikeʻike i ka pūʻali koa a me nā noi ʻoihana aia i ko lākou lōʻihi a me ka hilinaʻi. Hoʻokumu ʻia kēia mau hōʻike no ka lōʻihi, me nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā pahu paʻa e pale ai i ka pōʻino kino. Hoʻolālā ʻia lākou e hāʻawi i nā hiʻohiʻona kūlike, kiʻekiʻe, ʻoiai i nā kūlana paʻakikī. ʻO kēia ka mea e hiki ai i nā mea hoʻohana ke komo mau i ka ʻike e pono ai lākou, inā paha lākou e hoʻonohonoho ana i kahi hana koa a nānā paha i kahi kaʻina hana ʻoihana.

ʻO ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana hōʻikeʻike rugged kahi kahua e ulu mau nei. Ke hoʻomau nei nā koi o ka pūʻali koa a me nā noi ʻoihana, pēlā pū ka pono o nā hōʻike e hiki ke kū i nā kūlana paʻakikī. Ua alakaʻi kēia i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana hou a me nā ala hoʻolālā, i manaʻo ʻia e hoʻonui i ka lōʻihi a me ka hana o kēia mau mea koʻikoʻi.

ʻO kekahi o ia ʻano hana hou ʻo ia ka hoʻohana ʻana i nā kukui kukui kiʻekiʻe i nā hōʻike ʻino. Hāʻawi kēia mau mea i ka ʻike maikaʻi i ka mālamalama o ka lā, kahi paʻakikī maʻamau i ka pūʻali koa a me nā ʻoihana ʻoihana. ʻO kekahi, ʻo ia ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana pale paʻi kiʻekiʻe, hiki ke hana maikaʻi i nā mahana wela a i ʻole ke ʻike ʻia i ka wai a i ʻole ka lepo.

I ka hopena, he koʻikoʻi ko nā hōʻike hōʻikeʻike i ka pūʻali koa a me nā noi ʻoihana, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona hilinaʻi, kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hiki i ka ʻoi loa o nā kaiapuni. ʻO ko lākou kūpaʻa a me ka hilinaʻi e lilo iā lākou i mea koʻikoʻi o ka nui o nā lako, mai nā kaʻa kaua a i nā mīkini ʻenehana. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o nā koi o kēia mau ʻāpana, pēlā nō hoʻi ka ʻenehana ma hope o nā hōʻike paʻa, e hōʻoiaʻiʻo ana e noho lākou ma ke alo o kā lākou mau kahua.