ʻO ke kuleana o nā kaapuni i hoʻohui ʻia i ka ulu ʻana o ka ʻenehana pūnaewele

Ka Pivotal Role of Integrated Circuits in the Evolution of Internet Technology

ʻAʻole hiki ke hoʻonui ʻia ke kuleana o nā kaapuni i hoʻohui ʻia i ka ulu ʻana o ka ʻenehana pūnaewele. I ka ulu ʻana o ka pūnaewele mai kahi pūnaewele kumu o nā kamepiula a i kahi pūnaewele puni honua o nā polokalamu, ʻo nā kaapuni hoʻohui i ka puʻuwai o kēia hoʻololi. ʻO kēia mau mea uila liʻiliʻi, i ʻike ʻia he microchips a i ʻole chips wale nō, ua hana nui i ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻonui ʻana o ka ʻenehana pūnaewele.

I nā lā mua o ka pūnaewele, nui nā lolouila, pipiʻi, a lohi. Ua hilinaʻi lākou i nā paipu māmā a me nā transistors no ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻike, he nui a ʻaʻole pono. ʻO ka mea i hoʻokumu ʻia o ke kaapuni hoʻohui i ka hopena o 1950s i hoʻololi i ke kahua o ka uila. ʻOi aku ka liʻiliʻi, ʻoi aku ka wikiwiki, a ʻoi aku ka hilinaʻi o nā kaapuni i hoʻohui ʻia ma mua o ko lākou mau mua. Ua ʻae lākou i ka liʻiliʻi ʻana o nā mea uila, e hoʻokaʻawale i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā kamepiula pilikino a, ma hope, ka pūnaewele.

He mea koʻikoʻi ka mana o ka circuit circuit no ka miniaturization i ka ulu ʻana o ka ʻenehana pūnaewele. I ka liʻiliʻi ʻana o nā kamepiula a ʻoi aku ke kumukūʻai, ua maʻalahi lākou i ka lehulehu. ʻO kēia democratization o ka ʻenehana he kumu nui i ka hoʻonui wikiwiki ʻana o ka pūnaewele. I kēia mau lā, ʻike ʻia nā kaapuni i hoʻohui ʻia i loko o kēlā me kēia mea e hoʻopili ai i ka pūnaewele, mai nā smartphones a me nā papa i nā ʻenehana home akamai a me nā mīkini ʻenehana.

Eia kekahi, ʻo ka holomua ʻana o ka ʻenehana kaiapuni hoʻohui i hiki ai i ka ulu nui o ka pūnaewele. ʻO ke kānāwai ʻo Moore, ʻo ka ʻike ʻana i pāpālua ʻia ka helu o nā transistors ma kahi kaapuni hoʻohui ʻia ma kahi o kēlā me kēia ʻelua makahiki, ua paʻa maoli no ka hapalua haneli. ʻO kēia hoʻonui mau ʻana i ka mana hana i ʻae i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana pūnaewele paʻakikī a ikaika hoʻi. ʻO ka broadband kiʻekiʻe, ka hoʻopili kapuaʻi, a me ka Internet of Things (IoT) i hiki ke hana ʻia e nā mana o nā kaapuni hoʻohui hou.

Ua hoʻokani koʻikoʻi nā kaapuni i hoʻohui ʻia i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana pūnaewele uila. ʻO ka miniaturization i hoʻohana ʻia e nā kaapuni i hoʻohui ʻia ua hiki ke hoʻokomo i nā mana kamaʻilio kelepona i loko o kahi ākea o nā mea hana. Ua alakaʻi kēia i ka hoʻonui ʻana o nā ʻenehana pūnaewele pūnaewele ʻo Wi-Fi a me nā mea i hoʻololi maoli i ke ala a mākou e komo ai a hoʻohana i ka pūnaewele.

ʻO ka wā e hiki mai ana o ka ʻenehana pūnaewele me ke kānalua ʻole e hoʻomau ʻia e nā holomua o ka ʻenehana kaapuni hoʻohui. Ke hilinaʻi nei nā ʻenehana hou e like me 5G, naʻauao artificial, a me quantum computing i nā hiki o nā kaapuni hoʻohui. Ke hoʻomau nei kēia mau ʻenehana i ka ulu ʻana, hiki iā mākou ke manaʻo e ʻike i nā kaapuni hoʻohui ikaika a maikaʻi hoʻi.

I ka hopena, he hohonu ka hana o nā kaapuni hoʻohui i ka ulu ʻana o ka ʻenehana pūnaewele. Mai ka ʻae ʻana i ka liʻiliʻi ʻana o nā kamepiula a hiki i ka hoʻoulu ʻana i ka ulu nui o ka pūnaewele, ua kōkua nā kaapuni hoʻohui i ka hana ʻana i ka pūnaewele e like me kā mākou i ʻike ai i kēia lā. Ke nānā nei mākou i ka wā e hiki mai ana, ua maopopo ka hoʻomau ʻana o nā kaapuni i hoʻohui ʻia i kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana pūnaewele hou.