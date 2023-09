ʻO ke kuleana o Bluetooth Low Energy i ka Smart Home Automation

Ke ʻimi nei i ke kuleana o Bluetooth Low Energy ma Smart Home Automation

ʻO ke kuleana o Bluetooth Low Energy (BLE) i ka ʻōnaehana home akamai he kumuhana o ka hoʻonui ʻana i ka hoihoi ʻoiai ʻoi aku ka nui o nā mea kūʻai aku i ka ʻoluʻolu a me ka pono o nā ʻōnaehana home automated. ʻO BLE, he ʻano mana o ka ʻenehana Bluetooth maʻamau, ke lilo nei i mea nui o ka kaiaola home akamai ma muli o kona mau hiʻohiʻona a me kona hiki.

ʻO Bluetooth Low Energy, e like me ka manaʻo o ka inoa, ua hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka laulā kamaʻilio like me ka Bluetooth maʻamau akā me ka hoʻemi nui ʻana i ka hoʻohana mana. He koho maikaʻi kēia no nā mea pono e hana no nā manawa lōʻihi ma kahi pākaukau liʻiliʻi, e like me nā polokalamu home akamai. ʻO ka hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa o nā mea BLE ʻaʻole i hoʻolōʻihi i ko lākou ola pākaukau akā hāʻawi pū kekahi i ka pono o ka ikehu holoʻokoʻa o ka ʻōnaehana home akamai.

ʻO kekahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o BLE e kūpono ai no ka automation home akamai ʻo ia kona hiki ke kākoʻo i kahi helu nui o nā polokalamu. Hiki i kahi mea BLE hoʻokahi ke hoʻohui me 50 mau mea ʻē aʻe, e ʻae ana i kahi kiʻekiʻe o ka interoperability a me ka maʻalahi i ka hoʻolālā ʻana o nā ʻōnaehana home akamai. He mea koʻikoʻi loa kēia i loko o kahi kaiapuni home akamai kahi e pono ai e kamaʻilio a hana like nā mea like me nā kukui, thermostats, nā ʻōnaehana palekana, a me nā mea hana.

Eia kekahi, hāʻawi ʻo BLE i kahi protocol kamaʻilio paʻa a paʻa. Hoʻohana ʻo ia i nā ʻenehana hoʻopunipuni holomua e hōʻoia i ka paʻa ʻana o ka ʻikepili i hoʻouna ʻia ma waena o nā polokalamu mai ka eavesdropping a me ke keakea. He mea koʻikoʻi kēia ma kahi home home naʻauao kahi e hiki ai ke hoʻouna ʻia nā ʻikepili koʻikoʻi e like me nā kiʻi kamera palekana a i ʻole ka ʻike pilikino ma waena o nā polokalamu.

Hoʻonui ʻia ka hoʻohana ʻana o BLE i ka automation home akamai i ke aupuni o ka ʻike mea hoʻohana. Hāʻawi ʻo BLE i ke kamaʻilio pololei ʻana i nā hāmeʻa-i-mea hana, e kāpae ana i ka pono no kahi kikowaena kikowaena a i ʻole ke alalai. ʻAʻole kēia e hoʻomaʻamaʻa wale i ke kaʻina hana hoʻonohonoho no nā mea hoʻohana akā e hōʻemi ana i nā wahi kūpono o ka hemahema i ka ʻōnaehana. Eia kekahi, ʻo ka hoʻolaha nui ʻana o BLE i nā smartphones a me nā papa, ʻo ia ka hapa nui o nā mea hoʻohana i loaʻa kahi mana mana i loko o kā lākou ʻeke, e hoʻonui hou i ka ʻoluʻolu a me ka hiki ʻana o nā ʻōnaehana home akamai.

Eia nō naʻe, ʻoiai he nui kona mau pono, ʻo ka hoʻohana ʻana o BLE i ka automation home akamai ʻaʻole me ka pilikia ʻole. ʻO ka laulā pōkole o BLE, ma kahi o 100 mika, hiki ke lilo i palena i nā hale a i ʻole nā ​​hale nui. Hoʻohui ʻia, ʻoiai ua hoʻolālā ʻia ʻo BLE e lawelawe i ka nui o nā hāmeʻa, hiki ke hoʻohaʻahaʻa ka hana maoli i ka piʻi ʻana o ka nui o nā mea pili, hiki ke alakaʻi i nā manawa pane lohi a i ʻole nā ​​​​pili i hāʻule.

I ka hopena, he kuleana koʻikoʻi ka Bluetooth Low Energy i ka holomua o ka automation home smart. ʻO kona hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki ke kākoʻo i ka nui o nā mea hana, nā hiʻohiʻona palekana paʻa, a me ke ʻano o ka hoʻohana ʻana i kahi koho koʻikoʻi no nā mea hoʻomohala home akamai. Eia naʻe, e like me nā ʻenehana, ʻaʻole ia me ka ʻole o kona mau palena a me nā pilikia. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ke kula o ka home automation, he mea hoihoi ke ʻike i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana a me ka ulu ʻana o BLE e hoʻokō i nā pono loli o nā mea kūʻai aku a me nā mea hoʻomohala like.