ʻO ke kuleana o nā mea hoʻonui a me nā mea hoʻohui i ka hoʻonui ʻana i nā pūnaewele kamaʻilio honua

Ke ʻimi nei i ke kuleana koʻikoʻi o nā mea hoʻonui a me nā mea hui pū i ka hoʻonui ʻana i nā pūnaewele kamaʻilio honua

I ka ulu mau ʻana o nā ʻupena kamaʻilio honua, ʻaʻole hiki ke hoʻohālikelike ʻia ke koʻikoʻi o kekahi mau ʻenehana koʻikoʻi. Ma waena o kēia mau mea, he mea koʻikoʻi nā mea hoʻonui a me nā mea hui i ka hōʻoia ʻana i ka holo ʻole o ka ʻike ma ka honua holoʻokoʻa. ʻO kēia mau mea hana, i nānā pinepine ʻole ʻia e ka poʻe kamaʻāina, ʻo ia nā poʻe koa ʻike ʻole o ko mākou honua hou a pili.

ʻO nā mea hoʻonui, e like me ka inoa, e hoʻonui a hoʻonui paha i ka mana o kahi hōʻailona. He mea koʻikoʻi lākou i nā pūnaewele kamaʻilio, kahi e hele pinepine ai nā hōʻailona i kahi lōʻihi a ma o nā ʻano mea like ʻole. Me ka ʻole o nā mea hoʻonui, nāwaliwali a hoʻohaʻahaʻa kēia mau hōʻailona ma kahi mamao, e alakaʻi ana i ka nalowale o ka ʻike. He ʻoiaʻiʻo loa kēia ma nā pūnaewele kamaʻilio uila, kahi e hele ai nā hōʻailona ma ka lewa, pinepine i nā kūlana paʻakikī a ʻike ʻole ʻia.

Ma waho aʻe o ka hoʻoikaika ʻana i ka ikaika hōʻailona, ​​hana koʻikoʻi nā amplifier i ka mālama ʻana i ka maikaʻi o ka hōʻailona. Loaʻa kēia ma o kahi kaʻina i kapa ʻia ʻo 'gain', kahi e hoʻonui ai ka amplifier i ka mana o kahi hōʻailona me ka hoʻololi ʻole i kona ʻano kumu. Mālama kēia i ka ʻike i lawe ʻia e ka hōʻailona e paʻa mau a hiki ke loaʻa pololei ma kekahi ʻaoʻao.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo nā mixers nā mea hana e hoʻohui i ʻelua a ʻoi aku paha nā hōʻailona i hoʻokahi huahana. Ma ka pōʻaiapili o nā pūnaewele kamaʻilio, hoʻohana ʻia nā mea hui e hoʻololi a 'hoʻohui' i kahi hōʻailona ʻikepili me kahi hōʻailona lawe. ʻAe kēia i ka hoʻouna ʻana i ka hōʻailona ʻikepili ma kahi lōʻihi me ka nalowale ʻole o ka ʻike.

He mea koʻikoʻi nā huila i nā ʻenehana modulation frequency (FM) a me amplitude modulation (AM), i hoʻohana nui ʻia i ka hoʻolaha lekiō a me ke kīwī. Ma ka hoʻololi ʻana i kahi hōʻailona ʻikepili ma luna o kahi hōʻailona lawe, ʻae nā mea hui e hoʻouna ʻia ka hōʻailona ʻikepili i kahi alapine kiʻekiʻe. ʻAʻole kēia e hoʻonui wale i ka laulā o ka hōʻailona akā hoʻomaikaʻi hoʻi i kona kū'ē i ka walaʻau a me ke keakea.

Eia kekahi, hana nui nā mixers i ka demodulation, ʻo ia ke kaʻina o ka unuhi ʻana i ka hōʻailona ʻikepili kumu mai ka hōʻailona lawe modulated. He mea koʻikoʻi kēia i ka hōʻoia ʻana e hiki ke hoʻololi pololei ʻia ka hōʻailona i loaʻa a hiki ke kiʻi ʻia ka ʻike i lawe ʻia.

ʻO ka mea nui, ʻo nā amplifier a me nā mea hui pū ka iwi kuamoʻo o nā pūnaewele kamaʻilio honua. Hoʻopaʻa lākou e hiki ke hoʻouna ʻia nā hōʻailona ma kahi lōʻihi me ka nalowale o ka mana a i ʻole ka ʻike. Hiki iā lākou ke hoʻololi a me ka demodulation o nā hōʻailona, ​​​​he mea koʻikoʻi no ka hoʻolaha ʻana a me ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili.

Ke hoʻomau nei ka hoʻonui ʻana a me ka ulu ʻana o nā ʻupena kamaʻilio honua, ua hoʻonohonoho ʻia ke kuleana o nā amplifier a me nā hui hui e lilo i mea nui. Me ka hiki ʻana mai o 5G a me nā ʻenehana kamaʻilio holomua ʻē aʻe, pono kēia mau mea hana e mālama i nā alapine kiʻekiʻe a me ka nui o ka ʻikepili. Pono kēia i nā mea hou i ka amplifier a me ka hoʻolālā mixer, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kā lākou hana a me ka hana.

I ka hopena, hoʻohui ʻia nā amplifier a me nā mixers i ka hana o nā ʻoihana kamaʻilio honua. He kuleana koʻikoʻi lākou i ka hoʻouna ʻana a me ka loaʻa ʻana o nā hōʻailona, ​​​​a ʻaʻole hiki ke hoʻonui ʻia ko lākou koʻikoʻi. Ke hoʻomau nei mākou i ka hilinaʻi ʻana i kēia mau pūnaewele no nā mea āpau mai ke kamaʻilio pilikino a hiki i ka hoʻolaha honua, e hoʻomau ka ulu ʻana o ka hana o nā amplifier a me nā mea hui.