ʻO ke kuleana o 5G i ka wikiwiki ʻana i ka pūnaewele o nā mea āpau ma Asia Pacific

Ke ʻimi nei i ke kuleana o 5G i ka hoʻolalelale ʻana i ka Pūnaewele o nā mea āpau ma Asia Pacific

ʻO ka hiki ʻana mai o ka ʻenehana 5G ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻololi i ka ʻāina kikohoʻe ma ka ʻāina ʻo Asia Pacific, e wikiwiki ana i ka ulu ʻana o ka Internet of Everything (IoE). ʻO ka IoE, kahi manaʻo e hoʻonui i ka Internet of Things (IoT) ma o ka hoʻokomo ʻana i nā kānaka, nā kaʻina hana, a me nā ʻikepili i loko o ka pilina pūnaewele o nā mea kino kino, ua mākaukau e hoʻololi i nā ʻāpana like ʻole, me ka mālama ola kino, ka mahiʻai, a me ka hana ʻana, a me nā mea ʻē aʻe.

ʻO 5G, me kāna hoʻoili ʻikepili kiʻekiʻe, latency haʻahaʻa, a me ka hoʻopili ʻana i nā hāmeʻa nui, he hana koʻikoʻi i kēia hoʻololi. He iwi kuamoʻo ia o ka IoE, e hiki ai i ka pilina paʻa ʻole a me ka kaʻana like ʻana i ka ʻikepili manawa maoli. ʻAʻole kēia ʻenehana i hoʻonui wale ʻia mai kona mea mua, 4G; he lele kipi ia e wehe ai i ka mana piha o ka IoE.

Ma ka ʻāina ʻo Asia Pacific, ke hoʻokō nei ka 5G i ka manawa. ʻO nā ʻāina e like me South Korea, Kina, a me Iapana ke alakaʻi nei i ka hoʻopiʻi, ʻo South Korea ka ʻāina mua ma ka honua holoʻokoʻa e hoʻokumu i kahi pūnaewele 5G holoʻokoʻa. Ke hoʻohana nei kēia mau lāhui i ka 5G e hoʻokele i kā lākou ʻoihana kamepiula a hoʻonui i kā lākou hoʻokūkū honua.

No ka laʻana, ke hoʻohana nei ʻo Kina, me kāna hoʻolālā "Made in China 2025", e hoʻohana ana i ka 5G e hoʻololi i kāna ʻoihana hana. ʻO ka wikiwiki wikiwiki, hilinaʻi, a paʻa ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili i hāʻawi ʻia e 5G e hiki ai i ka hoʻohui ʻana o nā ʻenehana holomua e like me ke akamai artificial (AI) a me nā robotics i nā kaʻina hana. Hoʻopili kēia hoʻohui i ka hana ʻana o nā hale hana akamai, kahi e hiki ai i nā mīkini a me nā ʻōnaehana ke kamaʻilio me kekahi i kekahi i ka manawa maoli, e hoʻonui ana i ka pono hana a hoʻemi i nā kumukūʻai.

Pēlā nō, i ka mahiʻai, hoʻohana ʻia ʻo 5G e mana i nā ʻōnaehana mahiʻai akamai. Ma Iapana, hoʻohana nā mea mahiʻai i nā drones 5G-enabled no ka mahiʻai pololei. Hiki i kēia mau drones, i hoʻolako ʻia me nā mea ʻike a me nā kāmera, hiki ke nānā i ke olakino o nā mea kanu, mālama i nā holoholona, ​​a kōkua pū i ke kanu ʻana a me ka ʻohi ʻana. Hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka ʻikepili maoli i hōʻiliʻili ʻia e kēia mau drones e hana i nā hoʻoholo ʻike, e alakaʻi ana i ka hoʻonui ʻana i ka huahana a me ka hoʻomau.

I ka ʻoihana mālama olakino, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo 5G e hoʻololi i ka mālama maʻi a me ka noiʻi olakino. Ma South Korea, ke hoʻokolohua nei nā haukapila me nā lawelawe telemedicine 5G-powered, e hiki ai i nā kauka ke hōʻoia a mālama i nā maʻi ma kahi mamao. ʻAʻole kēia e hoʻomaikaʻi wale i ka loaʻa ʻana o nā lawelawe mālama olakino, ʻoi aku hoʻi ma nā wahi kuaʻāina, akā e hōʻemi ana hoʻi i ke koʻikoʻi o nā hale mālama olakino. Eia kekahi, hiki i ka 5G ke hoʻomohala i nā mea hana diagnostic a AI-powered a me nā mea lapaʻau hiki ke hoʻohana, hiki ke nānā i ke olakino o nā maʻi i ka manawa maoli a wānana i nā pilikia olakino.

Eia naʻe, ʻaʻole pilikia ka hoʻololi ʻana i 5G a me IoE. Pono e hoʻoponopono ʻia nā pilikia e like me ka pilikino ʻikepili, ka palekana pūnaewele, a me ka māhele kikohoʻe. Pono nā mea hana kulekele a me nā alakaʻi ʻoihana ma ka ʻāina ʻo Asia Pākīpika e hana i kahi ʻano hoʻoponopono e hoʻoulu i ka hana hou ʻoiai e pale ana i nā kuleana o nā mea kūʻai.

I ka hopena, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo 5G i ka hana koʻikoʻi i ka wikiwiki ʻana i ka IoE ma ka ʻāina ʻo Asia Pacific. ʻAʻole ia e pili ana i ka wikiwiki pūnaewele wikiwiki; e pili ana i ka hana ʻana i kahi kaiaola pili kahi e kaʻana like ai ka ʻikepili i ka manawa maoli, e alakaʻi ana i nā hoʻoholo akamai a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono. Ke hoʻomau nei ka ʻāina i kēia ʻenehana, kū ia ma ka ʻaoʻao o kahi hoʻololi kikohoʻe e hoʻololi hou i kona ʻāina waiwai a me ka nohona.