ʻO ka piʻi ʻana o ka LTE pilikino ma ʻAmelika Hema: He Revolution Telecommunications

Ke wehe nei i ka Telecommunications Revolution: The Rise of Private LTE ma ʻAmelika Hema

Ke ʻike nei ʻo ʻAmelika Hema i kahi hoʻololi kelepona me ka piʻi ʻana o nā pūnaewele pilikino Long-Term Evolution (LTE). Ke hoʻololi nei kēia hoʻomohala ʻāina i ke ʻano o ka hana ʻana o nā ʻoihana, a ke manaʻo ʻia nei e hopena nui i nā ʻāpana like ʻole, e like me ka mining, ka mahiʻai, ka hana ʻana, a me ka palekana lehulehu. ʻO ka piʻi ʻana o ka LTE pilikino ma ʻAmelika Hema he hōʻike ia i ka holomua ʻenehana o ka ʻāina a me kona mākaukau e apo i ka wā e hiki mai ana.

Hāʻawi nā pūnaewele LTE kūʻokoʻa i nā pōmaikaʻi he nui ma mua o nā pūnaewele lehulehu. Hāʻawi lākou i ka uhi kiʻekiʻe, hiki, a me ka mana, e ʻae i nā ʻoihana e hoʻokele i kā lākou pūnaewele e like me kā lākou pono kikoʻī. Hāʻawi kēia mau ʻupena i ka palekana i hoʻonui ʻia, he mea koʻikoʻi ia i ka wā kikohoʻe o kēia lā kahi e ulu nui ai nā hoʻoweliweli cyber. Eia kekahi, hiki i nā pūnaewele LTE pilikino ke kākoʻo i nā ʻano noi like ʻole, mai nā polokalamu Internet of Things (IoT) a i nā kamaʻilio koʻikoʻi, e hoʻolilo iā lākou i mea hoʻonā no nā ʻoihana like ʻole.

ʻO ka piʻi ʻana o ka LTE pilikino ma ʻAmelika Hema e alakaʻi nui ʻia e ka ulu ʻana o ka hoʻokele waiwai o ka ʻāina a me ka hoʻonui ʻana i ka noi no ka pilina hilinaʻi a me ka wikiwiki. No ka laʻana, pono ka ʻoihana mining holomua o ka ʻāina i nā ʻoihana kamaʻilio ikaika e hōʻoia i nā hana palekana a maikaʻi. Hiki i nā pūnaewele LTE pilikino ke hoʻokō i kēia mau koi, e hāʻawi ana i ka pilina hilinaʻi ʻoiai ma nā wahi mamao a paʻakikī.

Eia kekahi, hiki i ka ʻāpana mahiʻai o ʻAmelika Hema, kahi mea kōkua nui i ka hoʻokele waiwai o ka ʻāina, hiki ke pōmaikaʻi mai nā pūnaewele LTE pilikino. Hiki i kēia mau pūnaewele ke kākoʻo i nā ʻenehana mahiʻai pololei, e like me nā drones a me nā sensor, hiki i ka poʻe mahiʻai ke nānā i kā lākou mea kanu a me nā holoholona i ka manawa maoli a hoʻoholo i nā hoʻoholo ʻikepili.

ʻO ka hana ʻana kahi ʻāpana ʻē aʻe e kū pono ana mai ka piʻi ʻana o ka LTE pilikino ma ʻAmelika Hema. Me ka hiki ʻana mai o ka ʻOihana 4.0, ke ulu nui nei nā ʻoihana i ka helu a pili. Hiki i nā pūnaewele LTE pilikino ke kākoʻo i kēia mau hoʻololi kikohoʻe, e hāʻawi ana i ka bandwidth kūpono a me ka latency haʻahaʻa no ka nānā ʻana i ka ʻikepili i ka manawa maoli a me nā kamaʻilio mīkini-me-machine.

Ma ke aupuni o ka palekana lehulehu, hiki i nā pūnaewele LTE pilikino ke hāʻawi i nā kamaʻilio hilinaʻi a paʻa no nā mea pane mua. I nā kūlana ulia pōpilikia, kahi e paʻa ai nā pūnaewele lehulehu a ʻaʻole i loaʻa, hiki i nā pūnaewele LTE pilikino ke hōʻoia ʻaʻole e hoʻopau ʻia nā kamaʻilio koʻikoʻi.

ʻAʻole pilikia ka piʻi ʻana o ka LTE pilikino ma ʻAmelika Hema. ʻO ka hoʻohana ʻana i kēia mau ʻupena e pono ai ka waiwai nui a me ka ʻike loea. Eia kekahi, aia nā pilikia hoʻoponopono e lanakila ai, no ka mea, pono nā aupuni e hoʻokaʻawale i ka spectrum no nā pūnaewele LTE pilikino. Eia nō naʻe, ua hana mua kekahi mau ʻāina o ka ʻāina, me Brazil a me Kolombia, i mea e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻolaha ʻana o kēia mau pūnaewele.

I ka hopena, ʻo ka piʻi ʻana o ka LTE pilikino ma ʻAmelika Hema he hoʻomohala koʻikoʻi i ka ʻāina kelepona o ka ʻāina. Hōʻike ia i ka neʻe ʻana i ka ʻoi aku ka hilinaʻi, palekana, a me ka hoʻopili pono ʻana. ʻOiai aia nā luʻi e lanakila ai, ʻoi aku ka nui o nā pōmaikaʻi o nā pūnaewele LTE pilikino, e hoʻohiki ana e hoʻololi i nā ʻāpana like ʻole a e hoʻolalelale i ka hoʻokele waiwai kikohoʻe o ʻAmelika Hema. Ke hoʻomaka nei kēia hoʻololi kelepona, a ua hoʻonohonoho ʻia e wehewehe hou i ke ʻano o ka hana ʻana o nā ʻoihana ma ia wahi.