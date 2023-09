ʻO ka piʻi ʻana o nā kahua lawelawe ma ka honua: He mea hoʻololi pāʻani no ke kelepona

Ke ʻimi ʻana i ka hopena o nā ʻenehana lawelawe ma ka honua holoʻokoʻa ma ka ʻoihana Telecommunications: He hoʻololi hou

Ke ʻike nei ka ʻoihana kelepona i ka neʻe ʻana o ka seismic, me ka piʻi ʻana o nā kahua lawelawe maʻiʻo honua e pāʻani ana i kahi kuleana koʻikoʻi i ka hana hou ʻana i ka ʻāina. ʻO kēia mau paepae, e hāʻawi ana i kahi hui piha o nā lawelawe mai ka hoʻokumu ʻana i ka ʻike a hiki i ka hāʻawi ʻana, ke lilo koke nei i mea maʻamau hou i ka ʻoihana kelepona. ʻAʻole hoʻololi wale kēia hoʻomohala hoʻololi i ke ʻano o ka hana ʻana o nā hui kelepona akā hoʻololi hou i kā lākou pilina me nā mea kūʻai aku.

Ke hoʻololi nei nā paepae lawelawe ʻike honua i ka ʻoihana kelepona ma o ka hāʻawi ʻana i kahi hopena hoʻokahi no nā pono ʻike. ʻO ka mea maʻamau, pono nā hui kelepona e hilinaʻi i nā mea kūʻai aku no nā lawelawe pili ʻokoʻa. Eia nō naʻe, me ka hiki ʻana mai o kēia mau kahua, hiki iā lākou ke komo i kahi ākea o nā lawelawe ma lalo o hoʻokahi hale. ʻO kēia hoʻohui ʻana o nā lawelawe e hōʻemi nui ana i ka paʻakikī o ka hana a me nā kumukūʻai, e hoʻonui ai i ka pono a me ka loaʻa kālā.

Eia kekahi, ke alakaʻi nei kēia mau kahua i ka hoʻopili ʻana o ka mea kūʻai aku i nā pae i ʻike ʻole ʻia. I ka wā ma mua, ʻoi aku ka nui o nā ʻoihana kelepona i ka hoʻolako ʻana i ka pilina. Eia nō naʻe, i kēia wā kikohoʻe, koi nā mea kūʻai aku ma mua o kahi pilina paʻa. ʻImi lākou i kahi ʻike kikohoʻe holoʻokoʻa e hoʻopili ana i ka ʻike kiʻekiʻe. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kahua lawelawe ʻike honua, hiki i nā hui kelepona ke hoʻokō i kēia mau manaʻo o ka mea kūʻai aku e ulu nei, a laila e hoʻoulu ai i ka kūpaʻa a me ka ulu ʻana.

Eia kekahi, ke hoʻoikaika nei kēia mau paepae i ka hoʻonui ʻana o nā hui kelepona i nā mākeke hou. Me ko lākou hiki ʻana i ke ao holoʻokoʻa, hāʻawi kēia mau paepae i nā hui kelepona i ka manawa e kaʻana aku i kā lākou ʻike i ka lehulehu o ka honua. ʻAʻole i wehe wale kēia ʻike honua i nā kahawai kālā hou akā hoʻonui pū i ka ʻike maka ma ka pae honua.

Eia nō naʻe, ʻaʻohe pilikia o ka piʻi ʻana o nā kahua lawelawe ʻike honua. ʻO kekahi o nā pilikia nui ka pilikia o ka pilikino a me ka palekana. Ke mālama nei kēia mau paepae i ka nui o ka ʻikepili, ʻo lākou nā pahuhopu nui no ka cyberattacks. No laila, pono nā ʻoihana kelepona e hōʻoia i nā hana palekana paʻa e pale i kā lākou ʻikepili a mālama i ka hilinaʻi o ka mea kūʻai aku.

ʻO kekahi pilikia ʻo ka hoʻohui ʻana o kēia mau kahua me nā ʻōnaehana e kū nei. Nui nā ʻoihana kelepona i loaʻa nā ʻōnaehana hoʻoilina i kūpono ʻole me kēia mau paepae hou. No laila, pono lākou e hoʻolilo i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kā lākou ʻōnaehana a i ʻole ke waiho ʻia ma hope o ka lāhui kikohoʻe.

ʻOiai ʻo kēia mau pilikia, ʻoi aku ka nui o nā pōmaikaʻi o nā kahua lawelawe ʻike honua ma mua o nā drawbacks. He mea hoʻololi pāʻani lākou no ka ʻoihana kelepona, hiki i nā ʻoihana ke hoʻololi i kā lākou hana, hoʻomaikaʻi i ka hoʻopili ʻana o nā mea kūʻai aku, a hoʻonui i kā lākou kapuaʻi honua.

I ka hopena, ʻo ka piʻi ʻana o nā kahua lawelawe ʻike honua e hōʻike ana i kahi au hou i ka ʻoihana kelepona. Ke hoʻomau nei kēia mau paepae i ka ulu ʻana a me ke oʻo ʻana, ʻaʻohe kānalua e pāʻani lākou i kahi hana koʻikoʻi i ka hana ʻana i ka wā e hiki mai ana o ke kelepona. No laila, pono nā hui kelepona e ʻapo i kēia mau paepae a hoʻololi i kēia neʻe kipi e noho i mua i ka ʻāina kikohoʻe hoʻokūkū hoʻokūkū.