ʻO ka Snowflake LED Water Globe Decor: He Hoʻohui Manaʻo i kou Home

Aia ma luna o mākou ka wā hoʻomaha, a ʻo ia ka manawa e hoʻomaka ai e noʻonoʻo e pili ana i ka hoʻopololei ʻana i nā keʻena me nā mea hoʻonani leʻaleʻa. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi ʻāpana kūʻokoʻa a nani hoʻi e hoʻohui i kāu hōʻiliʻili, mai nānā ʻoe ma mua o The Range's Snowflake LED Water Globe Decoration. Kūʻai ʻia ma ka £16.99 wale nō, he punahele wela kēia mea hoʻonaninani ma waena o nā mea kūʻai aku a ua loaʻa i nā loiloi aloha.

Hāʻawi kēia pōpoe nani i kahi wili hou i ka honua hau kuʻuna. Me ka peʻahi i loko o ka honua e puhi ana i ka wai i piha i ka ʻālohilohi a puni, ʻaʻole pono ʻoe e hoʻoluliluli iā ia e ʻike i ka hopena ʻālohilohi piha. ʻO ka hoʻolālā snowflake nani a me nā kukui LED e hoʻohui i kahi paʻi hou o ke kilokilo, e lawe mai i kahi manaʻo kupanaha i kekahi lumi.

Ua wehewehe ka poʻe kūʻai i kēia mea hoʻonaninani he "nani," "'ālohilohi," a me ka "classy." ʻO kona hoʻolālā manawa ʻole ʻo ia ka hiki ke leʻaleʻa i ka makahiki āpau, ʻaʻole wale i ka wā hoʻomaha. ʻO ia ka mea hoʻohui maikaʻi loa i kāu mea hoʻonani home, inā paha i hōʻike ʻia ma ka mantelpiece a i hoʻohana ʻia ma ke ʻano he kikowaena ma kāu papa ʻaina Kalikimaka.

Akā ʻo ka Snowflake LED Water Globe Decoration ʻaʻole ia wale nō ka waiwai āu e ʻike ai ma The Range. Hāʻawi kā lākou ʻohi Sugar Wonderland i kahi ʻano o nā mea hoʻonani ʻokoʻa ʻole, mai ka Pink Jewel Carousel a hiki i nā baubles kala pastel. Me nā kumukūʻai e hoʻomaka ana me ka haʻahaʻa e like me 70p, hiki iā ʻoe ke hana i kahi hōʻike hoʻomaha whimsical a pili kālā.

Mai poina i ke kūʻai ʻana i ka Pōʻalima ʻEleʻele ma The Range. Ma waho aʻe o kā lākou hoʻonani Kalikimaka, hāʻawi pū lākou i ka £150 mai nā kumulāʻau Kalikimaka artificial. A inā ʻoe e ʻimi nei i nā makana hou aʻe, ua hoʻokumu ʻo Amazon i kā lākou kūʻai ʻana i ka Pōʻalima ʻEleʻele me nā uku ma nā kumulāʻau, nā kukui, nā lei, a me nā mea hou aku.

Hana i kēia wā hoʻomaha me ka Snowflake LED Water Globe Decoration a me nā mea hoʻonani maikaʻi ʻē aʻe mai The Range. E hoʻololi i kou home i ʻāina kamahaʻo hoʻoilo a hana i nā hoʻomanaʻo e mau loa i ke ola.

