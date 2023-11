I ka pūnāwai o 2023, ua loaʻa iā Sunshine Henle kahi leka uila mai kona makuahine, a pēlā paha kāna i manaʻoʻiʻo ai. ʻAʻole ʻo ia i ʻike ʻo ka mea ma hope o nā leka he "ghostbot," kahi leʻaleʻa kikohoʻe o kona makuahine i make i hoʻohana ʻia e OpenAI's ChatGPT. ʻO kēia ʻenehana hou, i kapa ʻia ʻo "grief tech," e manaʻo e hāʻawi i ka hōʻoluʻolu a me ka pilina no ka poʻe e kaumaha ana i ka nalowale o kahi mea aloha. Eia nō naʻe, ʻoiai e mahalo ana nā mea hoʻohana e like me Henle i ka hōʻoluʻolu o kēia mau chatbots holomua, ua ʻōlelo ka poʻe loea i nā hopena etika a me ka noʻonoʻo e pili ana i kā lākou hoʻohana.

ʻO nā hoʻomaka ʻenehana kaumaha e like me Replika, HereAfter AI, StoryFile, a me Seance AI ua komo i ka hanana, e hāʻawi ana i nā lawelawe like ʻole e kōkua i ka poʻe e hoʻokō i ka pohō. Loaʻa kēia mau lawelawe mai nā kamaʻilio wikiō wikiō me ka mea i make i nā avatar virtual a me nā hoʻoilina leo. No ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike pilikino, alakaʻi ʻia nā mea hoʻohana ma o nā nīnau nīnau pilikino, kahi e hoʻomaʻamaʻa ai i nā algorithms AI o nā kahua.

E like me nā hiʻohiʻona ʻoihana e pili ana i ke kau inoa, hāʻawi nā ʻenehana kaumaha i nā mea hoʻohana i nā hoʻolālā kumu kūʻai. Ma muli o nā hiʻohiʻona i makemake ʻia a me ka maikaʻi, hiki ke kūʻai ʻia nā kumukūʻai kau inoa mai kahi liʻiliʻi kālā o ka mahina a hiki i nā haneli kālā i kēlā me kēia makahiki. No ka laʻana, hāʻawi ka hoʻolālā uku ʻo StoryFile i nā mea hoʻohana i ke kiʻi kiʻekiʻe, nā wikiō lōʻihi o kā lākou poʻe aloha i haʻalele no ka uku hoʻokahi manawa o $499.

ʻOiai ke hoʻokokoke nei kekahi mau mea hoʻokumu i kēia ʻenehana me ka akahele, ʻoi aku ka ikaika o kekahi. ʻO Jarren Rocks, ka mea nāna i hoʻokumu iā Seance AI, e hoʻokūpaʻa ana e hāʻawi ana kāna polokalamu i ka pani ʻana ma mua o ka pilina lōʻihi. ʻO ka hoʻohālikelike ʻana, ʻo Justin Harrison o ʻoe, ʻo Virtual wale nō ka manaʻo i kahi honua kahi i pau ai ke kaumaha, me kāna kahua e manaʻo nei e hana hou i ke ʻano maoli o nā mea aloha.

ʻOiai nā pōmaikaʻi o kēia mau ʻenehana, ua hoʻāla ʻia nā hopohopo e pili ana i ka ʻae ʻana, ka hilinaʻi noʻonoʻo, ka ʻōlelo kūwaho, a me ke kūʻai ʻana i nā mea hoʻohana nawaliwali. Nānā nā mea noiʻi ʻenehana AI a me nā mea noiʻi ʻenehana i ka hoʻomohala wikiwiki ʻana o ka ʻenehana kaumaha me ka kānalua, e hōʻike ana i nā pilikia pili kānāwai a me nā pono. No ka laʻana, ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou i hōʻike ʻia e ka app hoa chatbot pilikino Replika i nā mea hoʻohana nāwaliwali e wehewehe i nā ʻike ma hope koke o ke kau inoa ʻana, e hōʻike ana i ka pono o nā palekana i kēia mau kahua.

Eia kekahi, ʻo ka piʻi ʻana o ka postmortem deepfakes ua hoʻāla i nā kūkākūkā e pili ana i ka pilikino a me nā kuleana hoʻolaha. ʻOiai ua hoʻokō ʻia nā lula no ka poʻe kaulana i kekahi mau mokuʻāina, ʻaʻole mālama ʻia nā kānaka maʻamau. ʻO ka hopena, ke kāhea nei nā poʻe loea i nā hoʻololi kulekele i ka wā o ka hoʻolālā hoʻolālā waiwai e hoʻokomo i kahi ʻōlelo "Do not bot me" a hōʻoia i ka hoʻohana pono ʻana i kēia mau ʻenehana.

Ke hakakā nei ka lehulehu me ka paʻakikī o kēia mau holomua, ʻaʻole maopopo ka wā e hiki mai ana o ka ʻenehana kaumaha. ʻOiai ke hāʻawi nei ia i kahi ala hou no ka hoʻoponopono ʻana i ka pohō, ʻo kona mau pilikia a me nā hopena etika pono e noʻonoʻo pono. He mea koʻikoʻi ka ʻimi ʻana i ke kaulike ma waena o ka hāʻawi ʻana i ka hōʻoluʻolu a me ka mālama ʻana i nā pono pilikino i ko mākou hoʻokele ʻana i kēia ao hou wiwo ʻole o nā hoa hana.

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia (FAQ):

1. He aha ka ʻenehana kaumaha?

ʻO ka ʻenehana kaumaha e pili ana i kahi ʻano o nā ʻenehana, me nā platform e like me Replika, HereAfter AI, StoryFile, a me Seance AI, e manaʻo nei e kōkua i nā poʻe e hoʻokō i ka nalowale o kahi mea aloha ma o ka launa pū ʻana a me nā leʻaleʻa o ka mea i make.

2. Pehea e hana ai kēia mau ʻenehana kaumaha?

Hoʻohana maʻamau nā paepae ʻenehana kaumaha i ke aʻo hohonu a me nā ʻano ʻōlelo nui, i hui pū ʻia me ka pilikino ma o nā nīnau nīnau, e hana i nā avatar virtual a i ʻole chatbots e hoʻohālike i ke ʻano a me ke ʻano o ka mea i haʻalele. Hiki i nā mea hoʻohana ke kamaʻilio, nānā i nā wikiō, a i ʻole hoʻolohe i nā hoʻoilina leo.

3. Aia kekahi mau manaʻo pili pono e pili ana i ka ʻenehana kaumaha?

ʻAe, aia kekahi mau manaʻo pili i ka ʻenehana kaumaha. ʻO kēia ka nele o ka ʻae ʻana mai ka mea i make, ka hiki ke hilinaʻi noʻonoʻo ma luna o nā hoa hana, ka hoʻomau ʻana o ka ʻōlelo ʻino i nā ʻikepili, a me ke kūʻai aku ʻana i kēia mau lawelawe i nā mea hoʻohana pilikia.

4. He aha nā kumu kumu kūʻai no nā paepae ʻenehana kaumaha?

Hāʻawi maʻamau nā kahua ʻenehana kaumaha i nā hoʻolālā kau inoa tiered. Hiki ke kūʻai ʻia nā kumukūʻai mai kahi liʻiliʻi kālā i kēlā me kēia mahina a i mau haneli kālā i kēlā me kēia makahiki, ma muli o nā hiʻohiʻona a me ka maikaʻi o ka lawelawe.

5. Pehea e hiki ai i ke kaiāulu ke hoʻoponopono i nā pilikia e pili ana i ka ʻenehana kaumaha?

Manaʻo ka poʻe akamai i ka hoʻokō ʻana i nā lula a me nā pale i ka wā o ka hoʻolālā ʻāina. E pili ana paha kēia i ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻōlelo "Mai hoʻopaʻapaʻa iaʻu" e pale i ka pilikino o kēlā me kēia kanaka a hōʻoia i ka hoʻohana pono ʻana i ka ʻenehana.