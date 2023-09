Ka Psychology Ma hope o In-App Purchases: Pehea e hoʻopaʻa ai nā mea hoʻomohala iā ʻoe

ʻO ka noʻonoʻo koʻikoʻi ma hope o ke kūʻai ʻana i loko o ka app: nā hoʻolālā e hoʻohana ai nā mea hoʻomohala e hoʻopaʻa i nā mea hoʻohana

I loko o ka honua e ulu mau nei o nā polokalamu kelepona, ua hoʻolālā nā mea hoʻomohala i nā ala akamai e hoʻolilo kālā i kā lākou huahana, me nā kūʻai i-app he mea hoʻokele waiwai nui. ʻO kēia mau kūʻai, mai nā waiwai virtual a hiki i nā hiʻohiʻona premium, ʻaʻole ia he kumu waiwai nui no nā mea hoʻomohala akā he mea hana ikaika hoʻi e hoʻomau i nā mea hoʻohana. Akā he aha ke ʻano o ka psychology ma hope o ke kūʻai ʻana i loko o ka app, a pehea e hoʻohana ai nā mea hoʻomohala e hoʻomau i nā mea hoʻohana?

ʻO ka hoʻolālā mua a nā mea hoʻomohala e hoʻohana ai, ʻo ia ke kumu o ka nele. Ma ka kaupalena ʻana i ka loaʻa ʻana o kekahi mau hiʻohiʻona a i ʻole nā ​​​​mea, hana nā mea hoʻomohala i kahi manaʻo wikiwiki i waena o nā mea hoʻohana. Hoʻonui hou ʻia kēia koʻikoʻi e nā hāʻawi manawa palena ʻole, e koi ana i nā mea hoʻohana e hana i nā kūʻai wikiwiki e pale aku ai. Hoʻopili kēia hoʻolālā i ka makaʻu o ka nalo ʻana (FOMO), kahi hanana noʻonoʻo kahi e manaʻo ai ka poʻe i ka makemake nui e hopu i nā manawa hiki ʻole ke hiki hou mai.

ʻO kekahi ʻano hana a nā mea hoʻomohala e hoʻohana ai ʻo ka ʻōnaehana uku. Ma ka hāʻawi ʻana i nā uku no ka hoʻopau ʻana i kekahi mau hana a i ʻole ka hōʻea ʻana i nā milestone kikoʻī, hoʻoulu nā mea hoʻomohala i ka hoʻokuʻu ʻana o dopamine, kahi neurotransmitter pili i ka leʻaleʻa a me ka hauʻoli. Hoʻokumu kēia ʻōnaehana uku i kahi puka manaʻo maikaʻi, kahi e hoʻoikaika ʻia ai nā mea hoʻohana e hoʻomau i ka hoʻohana ʻana i ka app a hana i nā kūʻai hou aku e loaʻa ai nā uku hou aku.

Hoʻohana pū nā mea hoʻomohala i ke kumumanaʻo o ka hōʻoia pilikanaka e paipai i nā kūʻai i-app. Ma ka hōʻike ʻana i nā hoʻokō o nā mea hoʻohana ʻē aʻe, hana nā mea hoʻomohala i kahi manaʻo hoʻokūkū ma waena o nā mea hoʻohana. Hoʻoikaika kēia hoʻokūkū i nā mea hoʻohana e kūʻai hou aku i mea e hoʻomau i kā lākou mau hoa. Eia kekahi, ʻo ke kumukānāwai hōʻoia kaiapili e hoʻohana i ka manaʻo o ke kanaka e hoʻohālikelike i ka ʻano o nā mea ʻē aʻe, e hoʻolilo i nā mea hoʻohana e kūʻai aku inā ʻike lākou i nā poʻe ʻē aʻe e hana like.

Ma waho aʻe o kēia mau hoʻolālā, hoʻohana pū nā mea hoʻomohala i ke kumu o ka hoʻokō a me ka paʻa. Ke hana nā mea hoʻohana i kahi kūʻai mua, ʻoi aku ka nui o lākou e hana i nā kūʻai ma hope e hōʻoia i kā lākou hoʻopukapuka mua. Hoʻokumu ʻia kēia kumumanaʻo i ka manaʻo noʻonoʻo o ka poʻe e noho kūlike me kā lākou hana i hala. No laila, ma ka paipai ʻana i ke kūʻai mua ʻana, hiki i nā mea hoʻomohala ke hoʻonui nui i ka likelike o nā kūʻai e hiki mai ana.

Eia kekahi, hoʻohana nā mea hoʻomohala i ka hoʻolālā o ka hoʻopili lohi ʻana e mālama i nā mea hoʻohana. Ma mua o ka noi ʻana i nā mea hoʻohana e kūʻai nui i mua, hoʻopuka nā mea hoʻomohala i nā kūʻai liʻiliʻi liʻiliʻi e hoʻonui mālie i ka waiwai. ʻAʻole kēia hoʻolālā e hoʻemi wale i ke kaʻina hana kūʻai akā hoʻonui pū i ka hoʻokomo ʻana o ka mea hoʻohana i ka app i ka manawa.

ʻO ka mea hope loa, hoʻohana nā mea hoʻomohala i ka loina o ka pānaʻi e paipai i nā kūʻai ʻana i-app. Ma ka hāʻawi ʻana i nā manuahi a i ʻole nā ​​bonus, hoʻokumu nā mea hoʻomohala i kahi manaʻo o ka ʻaiʻē i waena o nā mea hoʻohana, e hoʻonui iā lākou i ke kūʻai ʻana.

I ka hopena, ʻo ka psychology ma hope o ke kūʻai ʻana i loko o ka app he hui paʻakikī o nā kumu like ʻole a me nā hoʻolālā. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau loina, hiki i nā mea hoʻomohala ke hana i nā polokalamu ʻoi aku ka maikaʻi o ka loaʻa kālā akā hāʻawi pū i kahi ʻike mea hoʻohana ʻoluʻolu. E like me nā mea hoʻohana, ʻo ka ʻike ʻana i kēia mau hoʻolālā hiki ke kōkua iā mākou e hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i kā mākou kūʻai i-app. Inā mākou e koho e komo i kēia mau hoʻolālā a kūʻē paha iā lākou, ʻo ka psychology ma hope o ke kūʻai ʻana i loko o ka app ʻaʻole ia he mea hoihoi i ko mākou ola digital.